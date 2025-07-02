В Российской Премьер-Лиге обсуждали чемпионат из 15 клубов. Фанаты просят не отстранять «Торпедо»

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02 июля 2025, 19:25

Давно такой тряски не было.

15 клубов в РПЛ — это не турбулентность, а крушение

«Торпедо» могут отстранить от участия в матчах РПЛ из-за ареста руководителей, обвиненных в попытке подкупа арбитра. Тогда важно найти шестнадцатого участника высшей лиги. «Оренбург» кажется логичным первым кандидатом, ведь они вылетели напрямую с пятнадцатого места. В «Торпедо» заявляют, что готовятся к возвращению в РПЛ , но клуб здесь в заложниках ситуации. Футболисты и тренер точно не просили подкупать судью в матче, в котором не было спорных решений арбитра в итоге.

Также под удар попадает «Сочи», чей форвард Писарский пришел на беседу в РФС , имея на руках заключение о прохождении полиграфа. Во-первых, эта процедура – ненаучный бред. Нет смысла принимать серьезные решения на основании игрушки. Во-вторых, Писарский насмешил, результат непонятной проверки на правдивость не может быть аргументом в разговоре о мошенничестве по сговору. Букмекеры зафиксировали необычные ставки на один из поединков «Сочи».

В первом стыковом матче южан и «Пари НН» Писарский получил прямую красную карточку, а его команда проиграла. Денежный след вывел на знакомых Владимира. Если игрок наверняка знал, что «Химкам» конец, а «Пари НН» не станут сопротивляться в ответном поединке против «Сочи», то это снова скандал с договорным подтекстом по молчаливому согласию. Второй вариант – Писарский ничего не знал, но по искренней глупости подставил себя и клуб ради разового обмана букмекерской конторы.

Директор ЦСКА Бабаев заявил, что за всё время в футболе не помнит такого потока скандальных историй. Всё могло сложиться иначе, если бы «Химкам» не выдали лицензию до стыковых матчей за право остаться в РПЛ . Да и арбитр написал рапорт о попытке подкупа по ходу сезона. Проблему с боссами «Торпедо» можно было решить по горячим следам в низшей лиге. Вот только там ещё играл «Черноморец», которому тоже не выдали лицензию. Из-за этого решения против «Ахмата» в стыках играл «Урал».

Похоже на мыльную оперу из-за броских сюжетов. Но в одном все участники высшей лиги сходятся – нельзя проводить позорный сезон с 15 клубами. В таком случае падают нагрузки, ведь каждый клуб сыграет по 28 поединков. Также все получат по шесть пунктов за технические победы над «Торпедо». Точно не выход, даже если у «Оренбурга» финансовые проблемы и они не готовы к РПЛ . Лучше пригласить стабильный клуб не по спортивному принципу, чем каждый год хоронить новые команды.

Менеджеры лиги и РФС не знают, что делать с «Торпедо»

РФС и РПЛ не хотят выбрасывать москвичей из высшей лиги, невзирая на задержание руководителей и обвинения в криминальном проступке. Понимаем логику чиновников, ведь пока разговор о попытке подкупа судьи, а не о серии договорных матчей, как было с ФК «Чайка». Вот только на решение РФС и РПЛ не может влиять исторический статус «Торпедо». Фанаты клуба просят главу РФС Дюкова не наказывать команду за дела спонсоров. Но в таких случаях правильные ответы надо искать в регламенте турниров.

Похоже, в законе снова никаких подсказок. Пробелы в нормах ведут к пустым дискуссиям представителей клубов. Возникает на горизонте «Урал», который всегда готов вернуться в РПЛ . Вот только клуб базируется в Екатеринбурге, а не в Москве, как «Торпедо». Для многих участников высшей лиги лишний перелет – логистическая нагрузка. Соперники будут против захода «Урала» в РПЛ после неудачи в стыковых матчах против «Ахмата». Те игры показались скандальными главе РПЛ Алаеву – не оценил судейство.

В целом футбольная история 2025 года напоминает об английской шутке: если бы стены борделя умели говорить, они молчали бы из вежливости. В футболе порой многозначительно молчат. А вывод на данный момент простой – никто не знает, что делать. Пятнадцать клубов в РПЛ – позорный вариант. А расширение лиги за две с половиной недели до первого тура сезона – не выход. Хотя бы потому, что есть групповой этап Пути РПЛ в Кубке, где провели скандальную жеребьевку без прямого эфира на ТВ.

Шестнадцать клубов поделили на 4 группы по 4 команды. А вот 18 клубов, если запихнуть в РПЛ в будущем всех желающих, поровну на четыре группы не разбить. Руководители «Торпедо» и «Химок» подставили Дюкова и Алаева, теперь у двух президентов много проблем. Причем нет гарантий, что это последние беды, ведь финансирование спорта в регионах могут со временем урезать. Тогда даже клуб масштаба «Крыльев Советов», который любят в Самаре, окажется за бортом серьезной футбольной борьбы.

Пока ясно, что хотят оставить «Торпедо» в РПЛ . Будут ждать решения суда, а потом действовать. Плохой вариант, поскольку суд может длиться годами. Да и в регламенте снова нет нормы, на которую можно сослаться, приняв решение. За неудачную попытку подкупить арбитра логично снимать очки и выдавать персональные дисквалификации. Но руководство «Торпедо» обвиняют как клуб Первой лиги, а не как участника РПЛ . Если снимать очки за прошлый сезон, то не хватит баллов для выхода в РПЛ .