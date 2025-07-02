В Российской Премьер-Лиге обсуждали чемпионат из 15 клубов. Фанаты просят не отстранять «Торпедо»

Давно такой тряски не было.
15 клубов в РПЛ — это не турбулентность, а крушение
«Торпедо» могут отстранить от участия в матчах РПЛ из-за ареста руководителей, обвиненных в попытке подкупа арбитра. Тогда важно найти шестнадцатого участника высшей лиги. «Оренбург» кажется логичным первым кандидатом, ведь они вылетели напрямую с пятнадцатого места. В «Торпедо» заявляют, что готовятся к возвращению в РПЛ, но клуб здесь в заложниках ситуации. Футболисты и тренер точно не просили подкупать судью в матче, в котором не было спорных решений арбитра в итоге.
Также под удар попадает «Сочи», чей форвард Писарский пришел на беседу в РФС, имея на руках заключение о прохождении полиграфа. Во-первых, эта процедура – ненаучный бред. Нет смысла принимать серьезные решения на основании игрушки. Во-вторых, Писарский насмешил, результат непонятной проверки на правдивость не может быть аргументом в разговоре о мошенничестве по сговору. Букмекеры зафиксировали необычные ставки на один из поединков «Сочи».
В первом стыковом матче южан и «Пари НН» Писарский получил прямую красную карточку, а его команда проиграла. Денежный след вывел на знакомых Владимира. Если игрок наверняка знал, что «Химкам» конец, а «Пари НН» не станут сопротивляться в ответном поединке против «Сочи», то это снова скандал с договорным подтекстом по молчаливому согласию. Второй вариант – Писарский ничего не знал, но по искренней глупости подставил себя и клуб ради разового обмана букмекерской конторы.
Директор ЦСКА Бабаев заявил, что за всё время в футболе не помнит такого потока скандальных историй. Всё могло сложиться иначе, если бы «Химкам» не выдали лицензию до стыковых матчей за право остаться в РПЛ. Да и арбитр написал рапорт о попытке подкупа по ходу сезона. Проблему с боссами «Торпедо» можно было решить по горячим следам в низшей лиге. Вот только там ещё играл «Черноморец», которому тоже не выдали лицензию. Из-за этого решения против «Ахмата» в стыках играл «Урал».
Похоже на мыльную оперу из-за броских сюжетов. Но в одном все участники высшей лиги сходятся – нельзя проводить позорный сезон с 15 клубами. В таком случае падают нагрузки, ведь каждый клуб сыграет по 28 поединков. Также все получат по шесть пунктов за технические победы над «Торпедо». Точно не выход, даже если у «Оренбурга» финансовые проблемы и они не готовы к РПЛ. Лучше пригласить стабильный клуб не по спортивному принципу, чем каждый год хоронить новые команды.
Менеджеры лиги и РФС не знают, что делать с «Торпедо»
РФС и РПЛ не хотят выбрасывать москвичей из высшей лиги, невзирая на задержание руководителей и обвинения в криминальном проступке. Понимаем логику чиновников, ведь пока разговор о попытке подкупа судьи, а не о серии договорных матчей, как было с ФК «Чайка». Вот только на решение РФС и РПЛ не может влиять исторический статус «Торпедо». Фанаты клуба просят главу РФС Дюкова не наказывать команду за дела спонсоров. Но в таких случаях правильные ответы надо искать в регламенте турниров.
Похоже, в законе снова никаких подсказок. Пробелы в нормах ведут к пустым дискуссиям представителей клубов. Возникает на горизонте «Урал», который всегда готов вернуться в РПЛ. Вот только клуб базируется в Екатеринбурге, а не в Москве, как «Торпедо». Для многих участников высшей лиги лишний перелет – логистическая нагрузка. Соперники будут против захода «Урала» в РПЛ после неудачи в стыковых матчах против «Ахмата». Те игры показались скандальными главе РПЛ Алаеву – не оценил судейство.
В целом футбольная история 2025 года напоминает об английской шутке: если бы стены борделя умели говорить, они молчали бы из вежливости. В футболе порой многозначительно молчат. А вывод на данный момент простой – никто не знает, что делать. Пятнадцать клубов в РПЛ – позорный вариант. А расширение лиги за две с половиной недели до первого тура сезона – не выход. Хотя бы потому, что есть групповой этап Пути РПЛ в Кубке, где провели скандальную жеребьевку без прямого эфира на ТВ.
Шестнадцать клубов поделили на 4 группы по 4 команды. А вот 18 клубов, если запихнуть в РПЛ в будущем всех желающих, поровну на четыре группы не разбить. Руководители «Торпедо» и «Химок» подставили Дюкова и Алаева, теперь у двух президентов много проблем. Причем нет гарантий, что это последние беды, ведь финансирование спорта в регионах могут со временем урезать. Тогда даже клуб масштаба «Крыльев Советов», который любят в Самаре, окажется за бортом серьезной футбольной борьбы.
Пока ясно, что хотят оставить «Торпедо» в РПЛ. Будут ждать решения суда, а потом действовать. Плохой вариант, поскольку суд может длиться годами. Да и в регламенте снова нет нормы, на которую можно сослаться, приняв решение. За неудачную попытку подкупить арбитра логично снимать очки и выдавать персональные дисквалификации. Но руководство «Торпедо» обвиняют как клуб Первой лиги, а не как участника РПЛ. Если снимать очки за прошлый сезон, то не хватит баллов для выхода в РПЛ.
Вот поэтому глава РПЛ Алаев назвал ситуацию идеальным штормом. Это шторм, когда несколько редких неблагоприятных событий накладываются друг на друга. Руководитель просит не набрасывать дурно пахнущие вещества на вентилятор, но некоторые футбольные клубы прекрасно справились сами. Впредь надо тщательнее проверять финансовое состояние участников РПЛ. О проблемах спонсора «Химок» знали давно, но пока шторм не начался, чиновники РФС и РПЛ не вспоминали о законах и правилах.