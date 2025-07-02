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«Барселоне» разрешили подписывать новых футболистов

вчера, 20:46

«Барселона» решила свои финансовые проблемы и сможет подписывать игроков без ограничений.

По информации источника, глава Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил президенту каталонцев Жоану Лапорте, что клуб вернулся к правилу «1 к 1». То есть «Барселона» сможет тратить на состав 1 евро за каждый «сэкономленный» 1 евро. «Сэкономленными» считаются зарплаты ушедших игроков и доход от их трансферов. Например, если клуб продал игрока за 20 млн евро и сэкономил 10 млн на зарплате, то в трансферное окно он сможет потратить 30 млн на новых футболистов.

Ранее клуб объявил о своём возвращении на обновлённый стадион «Камп Ноу».

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 02:22
Скажите, а можно...
Вам? Вам все можно!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:19
Ну и на купят опять всякого шлака. Это даже в пользу конкурентов Барсы!! Пока у них трансферы были под запретом школа раз вевалась и даже выйграли чемпеонат с молодыми игроками а щас снова наберут Коутиний всяких, по 100 лямов и еще большую зарплату им от валят. Я только рад!!
realmadrid92
realmadrid92 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:53
Они неплохо наварились на ЛЧ и в Ла Лиге за последние несколько лет, это барса не может никак дойти до решающих игр в ЛЧ
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:36
"Например, если клуб продал игрока за 20 млн евро и сэкономил 10 млн на зарплате, то в трансферное окно он сможет потратить 30 млн на новых футболистов."

А вот теперь задача со "звёздочкой":
Продали игрока за 20 млн, сэкономили 10 на его зарплате. Итого имеем в сумме 30 млн. Купили за эти 30 млн нового игрока.
Вопрос:
А из чего теперь будем платить зарплату новому игроку, если бюджет на зарплату потрачен на покупку этого самого нового игрока?
Брулин
Брулин
вчера в 22:29
Не могу понять, Атлетико Мадрид ничего не выиграет,но трансфер сделали лучший за 2 года в Ла лиги (никаких ффп+Тебас не мешает) почему так-?))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
В любом случае))
Барса явно сильнее мемдридцев , будет повтор прошлого сезона)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:10
болельщики каталонского клуба донатят клубу )))
думаю, Лапорта нанял крутую фирму, которые разбираются в финансах и кризисном менеджменте.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:54
О как... это каким же образом Лапорте удалось провернуть такую махинацию.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:31
Прикинь... Перес не купил)
Barcelona
Barcelona
вчера в 21:09
Хорошая новость!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
наконец то все авгиевы конюшни, доставшиеся в наследство от мерзацва Бартомеу, Лапорта вычистил!
вероятно, что уже в грядущем сезоне, сине гранатовые накрутят хвосты всем соперникам в лалиге и в европе.
да будет так))
протон
протон
вчера в 20:55
Неожиданно но приятно :)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
если это правда, то хана всем мадридцам))
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