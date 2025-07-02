«Барселоне» разрешили подписывать новых футболистов

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вчера, 20:46

«Барселона» решила свои финансовые проблемы и сможет подписывать игроков без ограничений.

По информации источника, глава Ла Лиги подтвердил президенту каталонцев , что клуб вернулся к правилу «1 к 1». То есть «Барселона» сможет тратить на состав 1 евро за каждый «сэкономленный» 1 евро. «Сэкономленными» считаются зарплаты ушедших игроков и доход от их трансферов. Например, если клуб продал игрока за 20 млн евро и сэкономил 10 млн на зарплате, то в трансферное окно он сможет потратить 30 млн на новых футболистов.

Ранее клуб объявил о своём возвращении на обновлённый стадион «Камп Ноу».