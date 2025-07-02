«Барселоне» разрешили подписывать новых футболистов

«Барселона» решила свои финансовые проблемы и сможет подписывать игроков без ограничений.
По информации источника, глава Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил президенту каталонцев Жоану Лапорте, что клуб вернулся к правилу «1 к 1». То есть «Барселона» сможет тратить на состав 1 евро за каждый «сэкономленный» 1 евро. «Сэкономленными» считаются зарплаты ушедших игроков и доход от их трансферов. Например, если клуб продал игрока за 20 млн евро и сэкономил 10 млн на зарплате, то в трансферное окно он сможет потратить 30 млн на новых футболистов.
Ранее клуб объявил о своём возвращении на обновлённый стадион «Камп Ноу».
А вот теперь задача со "звёздочкой":
Продали игрока за 20 млн, сэкономили 10 на его зарплате. Итого имеем в сумме 30 млн. Купили за эти 30 млн нового игрока.
Вопрос:
А из чего теперь будем платить зарплату новому игроку, если бюджет на зарплату потрачен на покупку этого самого нового игрока?
А вот теперь задача со "звёздочкой":
Продали игрока за 20 млн, сэкономили 10 на его зарплате. Итого имеем в сумме 30 млн. Купили за эти 30 млн нового игрока.
Вопрос:
А из чего теперь будем платить зарплату новому игроку, если бюджет на зарплату потрачен на покупку этого самого нового игрока?