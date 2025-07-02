«Ливерпуль» идёт на крайние меры. Готов избавиться от чемпионов Европы

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02 июля 2025, 22:20

Этим футболистам нет места в основе Слота.

Невзирая на победу в АПЛ , в «Ливерпуле» понимают, что без усиления не справятся с грозными соперниками в новом сезоне. Европейские оппоненты в Лиге чемпионов тоже собирают молодые и перспективные составы, как у ПСЖ и «Реала». «Ливерпулю» будет сложно не откатиться в таблице АПЛ и оказаться в полуфинале главного еврокубка. Слот готов к прощанию с целым рядом игроков атаки. В списке оказались даже исполнители, за трансферы которых щедро платили другим клубам, вроде Нуньеса и Луиса. В «Ливерпуле» знают, что их созидатели активно ведут переговоры с новыми командами. Показательно, что речь о двух форвардах, известном вингере и атакующем хавбеке. Поменяется глубина состава в атаке.

Дарвин Нуньес распугал покупателей

Представители Нуньеса злились на «Ливерпуль», ведь Дарвина не отпустили в Саудовскую Аравию за хорошие деньги. Ошибка директора «красных» Эдвардса, ведь весной нападающий не забил решающие голы в главных матчах Лиги чемпионов и английских кубков. В АПЛ могли справиться без Нуньеса, а теперь Дарвин активно ищет новую команду. Тренер Слот уругвайцу не доверяет. Печальная история, ведь по формату Дарвин подходил «красным». Но от него ждали игры в стиле Фернандо Торреса и Луиса Суареса, а получили промахи из хороших позиций. Теперь Нуньес ведет переговоры с «Наполи», но у Конте есть форвард Лукаку, поэтому Дарвин снова рискует оказаться игроком ротации, если у неаполитанцев не будет дуэта впереди.

Луису Диасу важно подготовиться к ЧМ

Как и уругваец Нуньес, колумбийский вингер Диас хочет успешно сыграть на ЧМ -2026 в США . Для этого Луису важно быть в основе клуба весь сезон и получить практику. Конечно, тренер сборной Колумбии доверится Диасу, даже если он проведет сезон на лавке «Ливерпуля», поскольку в национальной команде Луис остается звездой, верным напарником Кордобы из «Краснодара» и ветерана Хамеса Родригеса, который выступает за мексиканский клуб «Леон». Луис Диас мог перейти в другой большой клуб после «Ливерпуля», но момент упущен. Наверное, это снова ошибка директора Эдвардса. Сегодня заявили о переговорах вингера с «Баварией», но Диас потерял время. «Ливерпуль» не уверен, что делать с этим футболистом.

Федерико Кьеза не закрепился в Англии

Первый из двух чемпионов Европы в списке. Кьеза не пришел из «Ювентуса» за большие деньги, но этот трансфер оказался бесполезным для «Ливерпуля». Удивляет, что Федерико настолько сильно не попал в игру Слота. Арне прислушивается к футболистам и старается найти время для всех, но Кьеза не подходит «Ливерпулю». Хорошо, что это быстро поняли и не стали отрицать. Теперь важно найти Федерико правильную команду. Говорили об «Атлетико», «Бетисе», «Милане» и «Наполи», но в этом списке нет клуба мечты для футболиста. Атакующий полузащитник Кьеза по нестабильности похож на сборную Италии. Они снова рискуют не попасть на чемпионат мира – после неудач Гаттузо сменил Спаллетти, а победа на Евро-2020 осталась в прошлом.

Харви Эллиотт хочет играть в основе

Второй чемпион Европы после Кьезы, только Эллиотт стал героем молодежного турнира. Харви назвали лучшим футболистом Евро-2025, на котором Англия со второй попытки обыграла сборную Германии. В составе немцев сложно не заметить Вольтемаде – нападающий «Штутгарта» ведет переговоры с «Баварией». А вот Эллиотта заинтересовал вариант с «Брайтоном». Харви хочет уйти из «Ливерпуля», чтобы играть постоянно. Хотя это воспитанник клуба, Слот не сможет найти Эллиотту стабильное место в основе. Бывший капитан «Ливерпуля» Хендерсон желает знакомому всяческих успехов, ведь в «Брайтоне» у Харви будет ключевая роль футболиста основы. Вот только «Ливерпуль» требует 50 млн евро, переговоры в процессе.

Жота не выручил в Лиге чемпионов

Португалец забил слишком мало, чтобы стать любимчиком Слота. Арне знает, что Жота сильный игрок, нападающий дважды побеждал в Лиге наций со сборной Португалии. Но там форвард тоже игрок ротации, а «Ливерпулю» хочется собрать деньги на основного нападающего. Новый плеймейкер Вирц может играть «десятку», а может оказаться ближе к левому флангу. Тогда Салах сдвинется чуть ближе к полуфлангу справа. После таких перестановок Слоту нужна чистая «девятка» в лице Исака из «Ньюкасла», а Жоте будет странно за год до чемпионата мира прилипать к скамейке. Задача попасть в заявку на ЧМ -2026 определит многие трансферы этого лета. В «Ливерпуле» готовы попрощаться с атакующими футболистами, Жота изучает варианты.

Кто может прийти им на смену

Тренер Слот знает, что рискованно выдергивать футболистов из линии в большом количестве. Понятно, что есть универсальные хавбеки Собослаи и Джонс, их можно представить на разных позициях ближе к атаке. Остается универсал Гапко, которого тренер знает и понимает, ведь оба из Нидерландов. Салах получит в подарок передачи Вирца, но дальше нужен не только основной центральный форвард, а и умные запасные варианты. «Ливерпуль» затянул с подписаниями и прощаниями, хотя команда не принимает участия на Клубном ЧМ , где Англию в четвертьфинале представит только «Челси». Директор Эдвардс не хочет терять деньги, ведь после рекордного подписания Вирца готовят ещё один трансфер дороже 100 млн евро – убеждают шведа Исака.

А дальше надо думать о второй волне атаки, то есть о резервистах, и о новичке на позицию левого вингера после подписания нового левого защитника. Зимой пытались пригласить в атаку вингера Кварацхелию, но Хвича выбрал Париж. Сейчас проблемы на переговорах с Исаком из «Ньюкасла» и Экитике из «Айнтрахта». Инсайдер Плеттенберг добавил в список целей «красных» Осимхена, но Виктор почему-то не убеждает европейских скаутов. Возможно, забрать нигерийца поможет трансфер Дарвина Нуньеса в «Наполи». Без крутого форварда не стоит начинать сезон, а время поджимает, ведь надо одновременно попрощаться с игроками из списка выше и не оставить Вирца и Салаха без адресата последних передач в чужой штрафной площади.