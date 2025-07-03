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В «Байере» раскрыли, как хотят использовать 140 млн евро за продажу Вирца

вчера, 09:39

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес в интервью источнику рассказал о том, как клуб собирается использовать 140 миллионов евро, которые леверкузенцы получат за переход вингера Флориана Вирца в «Ливерпуль».

Теперь наша цель — использовать трансферную плату за Флориана, чтобы построить следующую команду, которая выиграет титул. Мы хотим подписать игроков, которые помогут нам сразу своим качеством и в то же время будут иметь потенциал для развития. Наша цель — всегда быть в четвёрке лучших в лиге и иметь возможность выигрывать титулы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:41
Работа Рольфеса показывает, что он очень удачно подписывает игроков для клуба!!! Думаю, Байер сейчас подпишет 2-3 молодых игроков, которые вскоре проявят себя и о них заговорят многие! Главное, что бы не плясал под хотелки ЭТХ, он тот еще жулик...Сын Эрика тен Хага работает в агентстве SEG, которое провело большинство сделок для Манчестер Юнайтед, так что Симону нужно держать ухо востро!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54
За 140 млн. новую команду?

В четверке?

Удачи!))
4RT
4RT
вчера в 11:19
AleS
AleS
вчера в 10:56
И Тен Хаг такой: "Мне нужен Антони, Онана и Мазрауи. Купите срочно!!"
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:37
Сто сорок миллионов это просто огромные деньги. Вирц не только своей игрой принёс пользу клубу. Теперь можно подумать о строительстве новой команды. Цель сформулирована достаточно чётко - постоянное попадание в четвёрку лучших Бундеслиги и возможность выигрывать титулы. Хаби Алонсо установил планку очень высоко и у него получилось - Байер стал чемпионом Германии 🇩🇪. Желаю Леверкузену повторить успех. Главное при строительстве новой команды, не совершать ошибок Баварии. Не надо покупать дорогих гастарбайтеров. Лучше сделать ставку на молодых, перспективных немцев и немецкий характер. Желаю Байеру преодолеть все трудности и составить конкуренцию конкуренцию лучшему клубу Германии!!!
112910415
112910415
вчера в 09:48
никак нельзя размотать впустую " вирцевые деньги " !
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:44
Они уже там нетрезвые))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:44, ред.
Отдали бы хоть маленько своим местным фармацевтам...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:40
Ну и зря - "Деньги любят тишину"...)
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