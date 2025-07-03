В «Байере» раскрыли, как хотят использовать 140 млн евро за продажу Вирца

Спортивный директор «Байера» в интервью источнику рассказал о том, как клуб собирается использовать 140 миллионов евро, которые леверкузенцы получат за переход вингера в «Ливерпуль».

Теперь наша цель — использовать трансферную плату за Флориана, чтобы построить следующую команду, которая выиграет титул. Мы хотим подписать игроков, которые помогут нам сразу своим качеством и в то же время будут иметь потенциал для развития. Наша цель — всегда быть в четвёрке лучших в лиге и иметь возможность выигрывать титулы.