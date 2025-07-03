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Шунин: «Теперь я вижу, как растут мои дети, и очень рад этому»

сегодня, 00:17

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, чем занимается после ухода из футбола.

Жизнь изменилась кардинально, но спорт остался на постоянной основе. Для меня важно оставаться в форме и не набирать вес. При этом есть задача чуть нарастить мышечную массу, двигаюсь в этом направлении. Увлёкся теннисом. Мне нравится этот вид спорта, он тяжёлый. Сейчас хочется больше путешествовать, проводить время с семьёй. Я вижу, как растут мои дети, и очень рад этому.

Напомним, что Шунин объявил о завершении своей карьеры 7 мая 2025 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:25
Надеюсь, что денег успел накопить? А дети это хорошо.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:22
Мужик только начал жить... в 40 только начинается...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:00
Сейчас копейка начнёт исчезать из кошелька и сразу привет Медиалига.
Гость
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