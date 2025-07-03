Шунин: «Теперь я вижу, как растут мои дети, и очень рад этому»

Бывший голкипер «Динамо» рассказал о том, чем занимается после ухода из футбола.

Жизнь изменилась кардинально, но спорт остался на постоянной основе. Для меня важно оставаться в форме и не набирать вес. При этом есть задача чуть нарастить мышечную массу, двигаюсь в этом направлении. Увлёкся теннисом. Мне нравится этот вид спорта, он тяжёлый. Сейчас хочется больше путешествовать, проводить время с семьёй. Я вижу, как растут мои дети, и очень рад этому.