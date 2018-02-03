Венгер: «„Арсеналу“ необходимо совершенствовать игру в обороне, чтобы не терять очки»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что «канонирам» необходимо в первую очередь улучшить качество игры в обороне:

«Играть в каждом матче на победу со счётом 4:3 – не самое лучшее решение для меня. Здесь мне нравится число 4, но не нравится 3. Нам необходимо совершенствовать игру в обороне, и, конечно, каждый должен внести свой вклад. Мы должны найти нужный баланс, ничего не разрушая.

Мы хотим быть более эффективными на футбольном поле. Когда мы пропускаем много мячей, это, как мне кажется, сказывается на недоборе очков. Это наша основная проблема. К тому же, мы и забиваем не так часто, как хотелось бы. Но мы атакующая команда, это наша ДНК. А когда вы являетесь атакующей командой и не забиваете – появляются проблемы».

Напомним, в 25-м туре АПЛ «Арсенал» проиграл «Суонси» со счётом 1:3.