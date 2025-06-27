Винисиус заявил, что надеется остаться в «Реале» на долгие годы

Нападающий мадридского «Реала» после матча 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с командой «Ред Булл Зальцбург» (3:0) поговорил с представителями СМИ и высказался о своём будущем в клубе.

Я надеюсь, что смогу остаться здесь на долгие годы. Всегда говорил, что это клуб моей жизни. Я очень доволен тренером и тренерским штабом, и надеюсь, что смогу остаться здесь. Да, у меня есть ещё два года по контракту... до 2027-го. Я всегда говорил, что должен остаться здесь на всю свою карьеру и создать великую историю с этой командой.

О голевой передаче в стиле Гути

Да, это была хорошая голевая передача... одна из самых красивых, которые я отдавал в этой футболке. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, и команда сможет играть так же, потому что это самое главное. Я не видел видео с Гути, но все говорили мне об этом.

Об участии в обороне всех футболистов команды

Да, это нормально. В современном футболе мы должны атаковать 11-ю и защищаться 11-ю. Я очень доволен игрой команды. Мы смогли контролировать игру с первой минуты... хотя во втором тайме уже не так, но это нормально, потому что нам нужно отдохнуть перед следующим раундом. Мы провели очень хорошие две недели, обрели уверенность в том, чего хочет тренер. Мне нравится играть в глубине, ближе к воротам и делать голевые передачи. Это очень похожая позиция, что была в прошлом году в Лиге чемпионов. Мы очень компактны.