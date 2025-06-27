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Винисиус заявил, что надеется остаться в «Реале» на долгие годы

вчера, 15:53
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с командой «Ред Булл Зальцбург» (3:0) поговорил с представителями СМИ и высказался о своём будущем в клубе.

Я надеюсь, что смогу остаться здесь на долгие годы. Всегда говорил, что это клуб моей жизни. Я очень доволен тренером и тренерским штабом, и надеюсь, что смогу остаться здесь. Да, у меня есть ещё два года по контракту... до 2027-го. Я всегда говорил, что должен остаться здесь на всю свою карьеру и создать великую историю с этой командой.

О голевой передаче в стиле Гути

Да, это была хорошая голевая передача... одна из самых красивых, которые я отдавал в этой футболке. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, и команда сможет играть так же, потому что это самое главное. Я не видел видео с Гути, но все говорили мне об этом.

Об участии в обороне всех футболистов команды

Да, это нормально. В современном футболе мы должны атаковать 11-ю и защищаться 11-ю. Я очень доволен игрой команды. Мы смогли контролировать игру с первой минуты... хотя во втором тайме уже не так, но это нормально, потому что нам нужно отдохнуть перед следующим раундом. Мы провели очень хорошие две недели, обрели уверенность в том, чего хочет тренер. Мне нравится играть в глубине, ближе к воротам и делать голевые передачи. Это очень похожая позиция, что была в прошлом году в Лиге чемпионов. Мы очень компактны.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:56
Один нормальный матч провел за сезон и уже громкие заявления делает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:32
Чтобы остаться в Реале на долгие годы, нужно больше играть на команду.
jRest
jRest
вчера в 16:23, ред.
- Хочу остаться в Мадриде на долгие годы.
- Там в СА Вам предлагают миллиард и можно не обороняться.
- Заболтался я с Вами, мне ещё чемоданы паковать нужно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Вини - Хаби :

"«Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда,
Давай, пожмем друг другу руки -
И в дальний путь на долгие года»,")))
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