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Зидан: «Гути готов к тому, чтобы возглавить „Реал“»

вчера, 15:34

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность появления Гути у руля «королевского клуба».

«Я считаю, что Гути готов к этой работе. Это человек из системы „Реала“, и однажды он может возглавить команду», - сказал Зидан.

Сам Гути, ныне тренирующий молодежный состав «Реала», на днях отметил, что с радостью бы согласился возглавить основу мадридцев.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:05
Гутьересу рановато еще возглавлять Реал. Пока для него фарм клуб самое то. Отдаче от крупного калибра он еще не готов
No problem
No problem
вчера в 16:41
Опыта нет у Гти,такого масштаба.
Рано еще.
Пущяй Кастильей занимается. В будущем да...Хосе Мария до мозга костей Мадридиста.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:51
Конечно он согласится
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:49
Гути был бешеным на поле в хорошем смысле этого слова. Можно посмотреть, что получится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
На период тренерского безвластия его могут призвать. Сейчас Реал с треском проиграет ПСЖ, Зидана под зад, а нового тренера придется еще поискать, тут и пробьет звездный час Гути.
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