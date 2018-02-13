Зидан: «Гути готов к тому, чтобы возглавить „Реал“»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность появления Гути у руля «королевского клуба».

«Я считаю, что Гути готов к этой работе. Это человек из системы „Реала“, и однажды он может возглавить команду», - сказал Зидан.

Сам Гути, ныне тренирующий молодежный состав «Реала», на днях отметил, что с радостью бы согласился возглавить основу мадридцев.