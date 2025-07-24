Конкуренты обзывают «Ливерпуль» «денежным мешком». Слот обновил команду за 300 миллионов евро

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24 июля 2025, 16:21

У чемпионов Англии новый подход.

Клопп обеспечил «Ливерпулю» прибыль

Бережливый Юрген не тратил больше всех. Суммируем сделки клубов АПЛ с лета 2020 года по лето 2024-го, когда Клопп ушел. «Челси» оказался в минусе на почти 900 миллионов евро по трансферному балансу. МЮ второй с конца – минус 540 млн евро. «Арсенал» в минусе на 530 миллионов, а «Тоттенхэм» на 450 миллионов евро. У «Ливерпуля» разница минус 300 млн евро. У «красных» ситуация в три раза лучше, чем у «Челси», разница в 600 миллионов. Летом «Ливерпуль» отдал Куанса и Келлехера, ещё продадут Диаса и Нуньеса. Может уйти воспитанник клуба Эллиотт – «Брайтон» заплатит около 50 млн евро. «Ливерпуль» до этого лета уступал «Ньюкаслу» по расходам на новичков за период в четыре сезона.

Клопп обеспечил Слоту новичков. Второй важный пункт – Салах, Алисcон и Ван Дейк оправдали свои трансферы. У конкурентов больше проколов. «Ливерпуль» постоянно играл в Лиге чемпионов, в отличие от «Челси» и МЮ . Клопп доходил до финалов, в отличие от «Арсенала». У «Ливерпуля» есть деньги. Боссы решили их потратить нынешним летом.

Обзывания фанатов других клубов АПЛ не имеют смысла. Не «Ливерпуль» начал гонку вооружений. Клуб выиграл Лигу чемпионов в 2005 году у «Милана» без безумных расходов. Перес и Абрамович у истоков переплат за футболистов, а до них много тратили в Серии А. «Ливерпуль» пришел последним на вечеринку «денежных мешков». Причем он за спиной у ПСЖ , «Барселоны» и многих других клубов.

Салаху важно сыграться с Экитике и Вирцом

У трансферов стоимостью в районе 100 млн евро аура опасных сделок. Часто такие переходы не приносят футболисту радости в новом клубе. Вирц и Экитике – молодые звезды из Бундеслиги. За них заплатили слишком много. Зато отвадили «Баварию» в случае с Флорианом. Также англичане убедили мастеров продаж из «Айнтрахта» в случае с Уго. Француза подписали, ведь «Ньюкасл» отказался отдавать шведа Исака. Теперь нужен результат от новичков на поле. Вирц и Экитике должны впечатлить голевыми действиями. У молодых парней нет времени на раскачку, а хавбеки МакАллистер и Гравенберх будут им помогать. Но самое важное, чтобы в форме и без проблем со здоровьем вошел в сезон ветеран Салах.

Мохамед получил напарников мечты. Осталось сформировать работающие связки. Вирц может играть слева и по центру в атаке. Экитике умеет делиться пространством, ведь Уго был напарником египтянина Мармуша в «Айнтрахте». У тренера Слота появились тактические варианты, которых не хватило против ПСЖ в Лиге чемпионов. Также «Ливерпулю» нужно попрощаться с рядом футболистов, ведь им больше нет места в заявке. Несколько лет «красные» не проводили закупок, а теперь нужна небольшая распродажа. Причем речь не только о самых заметных игроках, вроде Диаса и Нуньеса. Федерико Кьеза тоже лишний в составе «Ливерпуля». После этого оценят глубину заявки. В атаке есть Гакпо, Салах и новички.

В обороне самые опасные перестановки

Много внимания дорогим сделкам, но позиции «Ливерпуля» через год скорее зависят от обороны. Остался голкипер Алиссон, но ушел латераль Александр-Арнольд и пошатнулись позиции Робертсона. Минус два фланговых игрока. Также у Слота могут возникнуть разногласия с Конате. Француз хочет уйти в «Реал» через год свободным агентом. Прекрасно, что убедили остаться Ван Дейка. Вирджил попробует удержать защиту от шатаний, когда новички с флангов – Фримпонг и Керкеж, пойдут в атаку. Соперники попробуют разбить оборону «красных». Новые защитники занимают высокие позиции на поле. Также в дуэте латарелей нет игрока, который может по ситуации становиться третьим центральным защитником.

При высоких массированных атаках «Ливерпулю» важно, чтобы Гравенберх спускался в линию к Конате и Ван Дейку. Но тогда одна ошибка Вирца или МакАллистера с мячом перед чужими воротами будет означать успешную контратаку соперника через пустой центр поля. Латерали Керкеж и Фримпонг умеют бороться за мяч. И оба не играли пока в основе чемпионов Англии. У голландца больше опыта в успешном «Байере», но Жереми любит увлечься атакой, как его предшественник Трент Александр-Арнольд. В теории новый состав «Ливерпуля» прекрасен, подобран со вкусом и умом. На практике проблемы могут возникнуть даже у нападающего Экитике, хотя француза долго изучали и подбирали аналитики «красных».

Трансферная кампания ещё не окончена

Потратили 308 млн евро, но ведут переговоры с левыми вингерами. Достаточно заработать хотя бы 250 млн евро на продажах, чтобы финансовые правила не помешали подписать бразильца Родриго из «Реала». Он не единственный кандидат на левый фланг, если Слот не хочет видеть в твердой основе Гакпо. Не знаем форму футболистов, её оценим ближе к осени. Но «Ливерпуль» начнет сезон через две с половиной недели в финале Суперкубка Англии против «Кристал Пэлас». Хотя «орлы» обыграли в финале Кубка страны «Манчестер Сити», Слоту не простят поражение от середняка, который в ближайшие недели может потерять нескольких игроков основы. «Ливерпулю» нужно выиграть трофей после покупок на 300 миллионов.