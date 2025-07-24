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Конкуренты обзывают «Ливерпуль» «денежным мешком». Слот обновил команду за 300 миллионов евро

24 июля 2025, 16:21
Арне Слот и Уго Экитике
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Вирц Флориан
Вирц Флориан
Полузащитник
Экитике Уго
Экитике Уго
Нападающий
Фримпонг Джереми
Фримпонг Джереми
Защитник

У чемпионов Англии новый подход.

Клопп обеспечил «Ливерпулю» прибыль

Бережливый Юрген не тратил больше всех. Суммируем сделки клубов АПЛ с лета 2020 года по лето 2024-го, когда Клопп ушел. «Челси» оказался в минусе на почти 900 миллионов евро по трансферному балансу. МЮ второй с конца – минус 540 млн евро. «Арсенал» в минусе на 530 миллионов, а «Тоттенхэм» на 450 миллионов евро. У «Ливерпуля» разница минус 300 млн евро. У «красных» ситуация в три раза лучше, чем у «Челси», разница в 600 миллионов. Летом «Ливерпуль» отдал Куанса и Келлехера, ещё продадут Диаса и Нуньеса. Может уйти воспитанник клуба Эллиотт – «Брайтон» заплатит около 50 млн евро. «Ливерпуль» до этого лета уступал «Ньюкаслу» по расходам на новичков за период в четыре сезона.

Клопп обеспечил Слоту новичков. Второй важный пункт – Салах, Алисcон и Ван Дейк оправдали свои трансферы. У конкурентов больше проколов. «Ливерпуль» постоянно играл в Лиге чемпионов, в отличие от «Челси» и МЮ. Клопп доходил до финалов, в отличие от «Арсенала». У «Ливерпуля» есть деньги. Боссы решили их потратить нынешним летом.

Обзывания фанатов других клубов АПЛ не имеют смысла. Не «Ливерпуль» начал гонку вооружений. Клуб выиграл Лигу чемпионов в 2005 году у «Милана» без безумных расходов. Перес и Абрамович у истоков переплат за футболистов, а до них много тратили в Серии А. «Ливерпуль» пришел последним на вечеринку «денежных мешков». Причем он за спиной у ПСЖ, «Барселоны» и многих других клубов.

Салаху важно сыграться с Экитике и Вирцом

У трансферов стоимостью в районе 100 млн евро аура опасных сделок. Часто такие переходы не приносят футболисту радости в новом клубе. Вирц и Экитике – молодые звезды из Бундеслиги. За них заплатили слишком много. Зато отвадили «Баварию» в случае с Флорианом. Также англичане убедили мастеров продаж из «Айнтрахта» в случае с Уго. Француза подписали, ведь «Ньюкасл» отказался отдавать шведа Исака. Теперь нужен результат от новичков на поле. Вирц и Экитике должны впечатлить голевыми действиями. У молодых парней нет времени на раскачку, а хавбеки МакАллистер и Гравенберх будут им помогать. Но самое важное, чтобы в форме и без проблем со здоровьем вошел в сезон ветеран Салах.

Мохамед получил напарников мечты. Осталось сформировать работающие связки. Вирц может играть слева и по центру в атаке. Экитике умеет делиться пространством, ведь Уго был напарником египтянина Мармуша в «Айнтрахте». У тренера Слота появились тактические варианты, которых не хватило против ПСЖ в Лиге чемпионов. Также «Ливерпулю» нужно попрощаться с рядом футболистов, ведь им больше нет места в заявке. Несколько лет «красные» не проводили закупок, а теперь нужна небольшая распродажа. Причем речь не только о самых заметных игроках, вроде Диаса и Нуньеса. Федерико Кьеза тоже лишний в составе «Ливерпуля». После этого оценят глубину заявки. В атаке есть Гакпо, Салах и новички.

В обороне самые опасные перестановки

Много внимания дорогим сделкам, но позиции «Ливерпуля» через год скорее зависят от обороны. Остался голкипер Алиссон, но ушел латераль Александр-Арнольд и пошатнулись позиции Робертсона. Минус два фланговых игрока. Также у Слота могут возникнуть разногласия с Конате. Француз хочет уйти в «Реал» через год свободным агентом. Прекрасно, что убедили остаться Ван Дейка. Вирджил попробует удержать защиту от шатаний, когда новички с флангов – Фримпонг и Керкеж, пойдут в атаку. Соперники попробуют разбить оборону «красных». Новые защитники занимают высокие позиции на поле. Также в дуэте латарелей нет игрока, который может по ситуации становиться третьим центральным защитником.

При высоких массированных атаках «Ливерпулю» важно, чтобы Гравенберх спускался в линию к Конате и Ван Дейку. Но тогда одна ошибка Вирца или МакАллистера с мячом перед чужими воротами будет означать успешную контратаку соперника через пустой центр поля. Латерали Керкеж и Фримпонг умеют бороться за мяч. И оба не играли пока в основе чемпионов Англии. У голландца больше опыта в успешном «Байере», но Жереми любит увлечься атакой, как его предшественник Трент Александр-Арнольд. В теории новый состав «Ливерпуля» прекрасен, подобран со вкусом и умом. На практике проблемы могут возникнуть даже у нападающего Экитике, хотя француза долго изучали и подбирали аналитики «красных».

Трансферная кампания ещё не окончена

Потратили 308 млн евро, но ведут переговоры с левыми вингерами. Достаточно заработать хотя бы 250 млн евро на продажах, чтобы финансовые правила не помешали подписать бразильца Родриго из «Реала». Он не единственный кандидат на левый фланг, если Слот не хочет видеть в твердой основе Гакпо. Не знаем форму футболистов, её оценим ближе к осени. Но «Ливерпуль» начнет сезон через две с половиной недели в финале Суперкубка Англии против «Кристал Пэлас». Хотя «орлы» обыграли в финале Кубка страны «Манчестер Сити», Слоту не простят поражение от середняка, который в ближайшие недели может потерять нескольких игроков основы. «Ливерпулю» нужно выиграть трофей после покупок на 300 миллионов.

Времени совсем не осталось, и календарь не помогает. Старт в АПЛ против «Борнмута», но там перестановки в обороне. Дальше «Ньюкасл» и «Арсенал», два клуба из Лиги чемпионов. «Ливерпуль» быстро совершил серию дорогих трансферов, чтобы у Слота было чуть больше времени на подготовку. В отличие от «Манчестер Сити» и «Челси», «красные» не потратили силы на Клубном чемпионате мира в США. Но этот козырь ещё нужно разыграть. В основе «Ливерпуля» минимум четыре новичка. И пять, если найдут нового левого вингера, а Вирц подходит для работы между линиями. У «Ливерпуля» нет тактики «денежного мешка». Они просто несколько сезонов серьезно экономили. Теперь изменили стратегию.

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lk_483777
lk_483777 ответ Migelito (раскрыть)
25 июля в 08:55
Почему же беда? Все на месте: ВВД, Робертсон, Цимикас, Конате, который скорее всего останется и напоследок - новички Фримпонг и Милош Керез. По последнему видел нарезку недавно. Этот чел выгрызает каждый метр на своей позиции. Еще что примечательно, это его навыки протащить мяч до чужой штрафной и поддержать атаку, аля ААТ. Словом, защитник уникальный. Думаю быстро впишется в команду.
Как по мне, защита полностью укомплектована.
DXTK
DXTK
24 июля в 19:20, ред.
А какой реакции ждали в Ливерпуле, когда сами же много лет обсуждали Сити, это возвращается обратно что вас тоже начнут обсуждать когда начнете выкладывать деньги на бочку.........

В современном футболе сплош деньги, если ты ничего не тратишь ты и сидишь в середине таблица и десятилетиями ждеш трофеев, как Тоттенхэм, а можешь тратить и бороться за самые высокие места как Ман Сити, Кончено еще с умом их надо тратить, а не как современный Юнайтед или тот же Челси (даже не смотря на победу в ЛК и КЧМ)...........

Те кто называют клуб мешками просто завидуют что их клубы не могут взять любого игрока, позвать любого тренера и выиграть любой трофей ( это часто всхлипование десятилетиями мы слышим от фанов Арсенала например, которые много лет завидывали сначала МЮ, затем Челси а после Сити с Ливерпулем)..........я например никогда не завидывал ни Челси в АПЛ ни Ман Сити, .....что у них есть деньги, я лишь хотел бы чтобы и в Тоттенхэм Вест Хэм или в Саутгемптон пришел какой нибудь Абрамович и сделал эти клубы великими.

Хороший футболист стоит хороших денег, плюс на этом хотят заработать малые клубы, мы же понимаем что большинство футболистов не стоят тех денег за которые за них просят..........

В свое время Ливерпулю повезло купить за не самые большие деньги Салаха и Мане и собрать команду, но им пришлось раскашелится на ван Дейка и Алиссона чтобы выигрывать трофеи, а так как сегодня Ливерпуль лидер, и они хотят продолжать борьбу за кубки, им тоже приходится тратить, потому что как раньше не получится купить, сегодня думаю за Салаха они выложили бы столтько же сколько и за Вирца не меньше 100 лямов.....

Ливерпуль обижается что их назвали мешком........ так они и раньше ими были......вспомните как они каждое ТО обирали Саутгемптон, после чего их прозвали Ливергемптон..........если они меньше тратили это еще не значит что они не были мешком........

PS Все большие клубы это мешки Реал, Барселона, Бавария, Ювентус, Ман Сити, Челси Ливерпуль, МЮ, Арсенал ( да что в свое врем Венгер никого не покупал, анри, пирес бергкмп, райт, это что воспитанники что ли, просто они стоили тогда мало) Ньюкасл, ПСЖ, Зенит (по российским меркам) и тд ........ нельзя выиграть кучу трофеев при этом чтобы не стать денежным мешком.
Migelito
Migelito ответ пират Елизаветы (раскрыть)
24 июля в 19:18
С ЦЗ беда. Были слухи по поводу Гэхи из того де Пэлас, но что то все заглохло. Диас сам хочет уйти и сказал об этом клубу. По Экитике я его даже не знаю, не видел матчи с его участием, но аналитики наверно провели все же работу, ибо 90 млн не копейки ни разу))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
24 июля в 19:15
Арне усиливает именно те позиции, которые у Ливерпуля
просели после нового года. все новички крутые, хотя по Экитике вопросы.
если коуч сумеет наладить механизм новыми апгрейдами,
нас ждет очень и очень интересный сезон АПЛ.
осталось обезопасить защиту добротным ЦЗ, Конате смутные движения ведет
и обменять\продать Дарвина.
Луиса Диаса можно оставить, если только за него не выкатят космические деньги.
говорят, что Таффарела уходит, и это подкидывает дров в топку разговоров о скором уходе первого номера Ливерпуля Алиссона.
да, есть контракт до 2026 года, у клуба есть опция продления до 2027,
но я думаю ее не активируют, если Бэкер захочет уйти.
тогда Мамардашвили придет )))
Migelito
Migelito ответ Nety (раскрыть)
24 июля в 19:14
Ливерпуль подбирает не только по игровым характеристикам игроков, но и по моральным качествам. Если Вини всех достал даже в скандальном Реале, ему в Ливерпуле точно делать нечего
Migelito
Migelito
24 июля в 19:12
А мне приятно, когда мешком обзывают, я такого никогда не слышал)) А если серьезно, Клопп бы и рад потратить был, но ему не давали. Сейчас проблемы с составом назрели давно и я рад, что руководство это увидело, наконец. Таких больших закупок я не ожидал, видимо у Генри украли карточку и пока он ее не нашел - тратят изо всех сил)) Трофей в игре с КП вполне могут упустить, винить Слота в этом будет не очень этично. Скорее всего, этот сезон пойдет на притирку, одной предсезонкой тут не обойдешься. Но буду рад ошибиться
Nety
Nety
24 июля в 17:47, ред.
Думаю лучше взять Вини чем Родриго.
Что-то люди забыли быстро на сколько крут Вини.
И давление СМИ он не раз на себе чувствовал, уверенно вернётся на свой уровень.
А по поводу мешка - Манчестер Юнайтед лет десять назад говорили не мешок после Фергюсона. Добро пожаловать в топы 21 века.
lk_483777
lk_483777
24 июля в 16:56
Объективная статья. Все по делу. "Денежный мешок" - это не про Ливерпуль.
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