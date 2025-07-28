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Сын Роналду повторил причёску Криштиану времён игры за «Ювентус»

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112910415
112910415
сегодня в 05:31
важная, полезная новость ! )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:41
Видел вроде только небольшие отрывки с его игрой, однако наслышан что Криштиану Роналду младший весьма талантлив.
t6ga378dad92
t6ga378dad92
вчера в 22:36
Это нормальное явление, когда сын стремится быть похожим на отца
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Отстал я видать от жизни .)) Вы сами смотрели ... как он там ? Может чего-нибудь ?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:31
https://www.soccer.ru/news/1406849/krishtianu-ronaldu-portugaliya-yun

У него есть профиль на нашем сайте, можете там просмотреть или прочитать новости про него. - https://www.soccer.ru/players/cristiano-ronaldo-junior
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:27
Футболист ? Просветите, если не сложно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:24
Да, имеет - он тоже футболист.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:18
К чему новость ? Сын Рона имеет отношение к футболу ?
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