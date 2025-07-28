Сын Роналду повторил причёску Криштиану времён игры за «Ювентус»

Криштиану Роналду Джуниор, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сменил имидж.
Молодой португалец повторил причёску своего отца времён игры за «Ювентус».
Криштиану Роналду Джуниор, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сменил имидж.
Молодой португалец повторил причёску своего отца времён игры за «Ювентус».
У него есть профиль на нашем сайте, можете там просмотреть или прочитать новости про него. - https://www.soccer.ru/players/cristiano-ronaldo-junior
У него есть профиль на нашем сайте, можете там просмотреть или прочитать новости про него. - https://www.soccer.ru/players/cristiano-ronaldo-junior