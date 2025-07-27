«Спартак» уволит менеджера после дикого старта сезона. Следующий в очереди – тренер Станкович

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вчера, 09:35

Разваливается один из фаворитов сезона.

Станкович недооценивает уровень РПЛ

Тренер зависит от действий футболистов и решений спортивного директора. Менеджер Кахигао может быть уволен. Он летом пригласил Заболотного, который вчера получил быстрое удаление против «Балтики». После матча Станкович отказался критиковать судейство, но отметил, что нервное напряжение настолько велико, что серб боится за собственное здоровье. У «Спартака» нет чемпионского подхода на старте сезона. Они не разобрали игру «Динамо» из Махачкалы, но повезло с удалением у соперника. А против «Балтики» схватили две красные карточки и крупно уступили.

Станкович изменился после победной серии в РПЛ в прошлом сезоне. Сербу показалось, что он подобрал код к сейфу, как вор в банке. А ведь тренер забыл о беззвучной сигнализации. С первого матча в РПЛ Станкович игнорирует системы защиты соперников. Год назад в первом туре «Спартак» проиграл «Оренбургу» в гостях со счетом 0:2. Банальные забросы хозяев вперед привели к победе будущего аутсайдера. Напомним, «Оренбург» вылетел из РПЛ , заняв предпоследнее место. Клуб вернули лишь после задержания руководителей «Торпедо», которых обвиняют во взятках арбитрам.

Год спустя против «Динамо» из Махачкалы Станкович едва не наступил на старые грабли. Это неожиданно сложный соперник для серба. Деян в прошлом сезоне играл против скромного оппонента четыре раза с учетом кубковых матчей, а победил лишь вне рамок РПЛ . Неделю назад они выиграли 1:0 и забивали после офсайдов. Казалось, что тот изнуряющий поединок станет уроком. Станкович научится уважать середняков РПЛ . Но нет, на матч против «Балтики» серб выбрал неправильный план игры. Второй раз Станковича разгромили в чемпионате России, снова со счетом 0:3.

Вот только впервые это сделал будущий чемпион «Краснодар». Теперь в Москве победила «Балтика» Талалаева. Команда из Калининграда воспользовалась двумя удалениями у «Спартака». Но разве сильные тренеры не должны готовиться к поединкам в меньшинстве? У Станковича не было плана, как испугать «Балтику» без Заболотного, которого выгнали с поля на 11-й минуте. «Спартак» проиграл первый тайм, который длился 55 минут, с разницей по ударам в створ 0:5. Когда один из самых богатых клубов не может создать хотя бы один момент против новичка РПЛ , то виноват тренер.

Сербский наставник постоянно отвлекается

В мире много эмоциональных наставников. Орут на бровках по всей Европе известные аргентинцы, испанцы, португальцы и турки. И несолидно вечно быть в режиме поиска врагов. Это уже не эмоциональность, а привычка постоянно жаловаться на других и не брать ответственность на себя. Станкович всё время отвлекается на моменты, которые нельзя изменить криком. У Станковича нет концентрации на футболе. Привычка «Спартака» плохо входить в игру осталась традицией с новым тренером. Ещё молодой наставник Карпин часто проигрывал со «Спартаком» первые таймы.

Сербу Станковичу ещё в прошлом сезоне создали условия для развития коллектива и создания своей команды. Деян выбил много денег, сам выбирал новичков. Летом серб не получил порцию крутых футболистов, но руководство действовало логично. Деян не раскрыл потенциал всех, чьи трансферы одобрил. Огорчает, что привычка сербов отвлекаться влияет на персональную работу с футболистами. Сильных тренеров отличает почерк сценариста и режиссера. То есть сначала крутой наставник прописывает арку героя, а затем грамотно объясняет, как актеру осилить сложную роль.

У Станковича есть только эпизодические успехи. Барко, Угальде, Мартинс появлялись и исчезали как супергерои. У Маркиньоса нет стабильности. Первый сезон с новым тренером бразилец провел с голевыми передачами и без забитых мячей в РПЛ . Вингер отличился головой в первом туре, а вчера заработал удаление. Где были Барко, Умяров, Денисов, Мангаш и Солари? У этих футболистов есть потенциал, а они слили игру «Балтике». Нельзя кивать только на удаления. Видна слабая работа Станковича с игроками на дистанции. Не заиграл даже дорогущий форвард Ливай Гарсия.

Злой Деян всё чаще напоминает Абаскаля

Нервозность тренера передается команде. Только «Крылья Советов» и «Факел» опередили «Спартак» по удалениям в прошлом сезоне. Подопечные Станковича собрали пять красных карточек. Деяна тоже много раз наказывали арбитры. Сейчас у «Спартака» нет верховного босса. В клубе нет авторитетного спортивного директора. Испанец Кахигао недавно в Москве и не завоевал авторитет в глазах Станковича. Директору нашли замену. Руководители «Лукойла» не так активно интересуются футболом, как бывший владелец клуба Федун. Некому попросить Станковича уважать фанатов.

Спокойствие Деяна на бровке будет уважением к публике, а срывы напоминают об испанце Абаскале, с которым «Спартак» не стал чемпионом. Арбитры не любят диких тренеров. У Станковича одинаковая реакция на ошибки и верные решения судьи. Когда совсем нет солидности, то тяжело коллекционировать победы. На лучших отрезках для их команд Семак и Мусаев, хотя у них тоже случались иногда срывы, вели себя намного спокойнее, чем Станкович. Хотя в прошлом сезоне «Спартак» был первым по владению, он был пятым с конца по желтым карточкам. У игроков нет дисциплины.