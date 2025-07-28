Прощай, Алехандро. МЮ не даст третьего шанса Гарначо

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вчера, 23:38

Терпение Рубена Аморима лопнуло.

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отстранен от тренировок с основной командой. Это означает, что главный тренер Рубен Аморим уже не считает футболиста частью коллектива, с которым он будет реабилитироваться за провальный прошлый сезон. Всё указывает на то, что Гарначо придётся искать новый клуб. По информации британских СМИ , МЮ уже снизил требования с 70 миллионов фунтов, которые он хотел получить ещё в январе, до примерно 40 миллионов.

Психологические кризисы

В декабре Аморим уже давал шанс Гарначо, который вел себя неподобающим образом. Вингера не включили в состав на дерби Манчестера на «Этихаде» — в том шумном поединке «Юнайтед» одержал победу, кстати. А Алехандро в игре не было, потому что Аморим разозлился на его поведение за несколько дней до этого — в матче Лиги Европы против «Виктории» из Пльзени. Он не прислушался к инструкциям тренерского штаба, выходя на замену.

Гарначо после этого пропустил матч и вынужден был тренироваться на базе отдельно — в компании ещё одного изгоя, Маркуса Рэшфорда. Однако аргентинец потом поговорил с Аморимом, и возникшую проблему списали на недопонимание. Алехандро вернулся в состав, получив ещё больше положительных отзывов о своём таланте — как от тренера, так и от многочисленных футбольных экспертов.

Однако всего через несколько недель после своего Ренессанса начался новый кризис. Комментарии Гарначо, сделанные в конце сезона, привели к пропуску заключительной игры АПЛ против «Астон Виллы». Тем самым Алехандро дал понять, что новое разногласие стало роковым, и летом он должен провести в поисках новой команды. Интерес к нему проявляли разные клубы — от «Челси» до «Наполи» и «Баварии». Причём зимой были предложения, превышающие текущую цену Гарначо, установленную «Юнайтед». Но тогда МЮ торговался. А сейчас потенциальные покупатели будут выжидать, пока стоимость не снизится ближе к сентябрю.

Талант Гарначо не вызывает сомнений. Но стремление Аморима порвать с ним отношения продиктовано не футбольными недостатками Алехандро, а попыткой изменить культуру на «Олд Траффорд». Слишком много токсичного было в нём за последние годы. Требуется очищение — даже не с точки зрения игровых качеств, а в ментальной сфере. И эмоциональные порывы Гарначо явно не вписываются в философию «правильного коллектива». По той же причине Рэшфорд в январе был отдан в аренду «Астон Вилле», а теперь — в «Барселону».

Вопрос финансов

Даже сама цена на Гарначо показывает, насколько «Манчестер Юнайтед» решителен в желании с ним расстаться. Стоимость опущена до 35–40 миллионов фунтов. Давайте сравним это с показателями Энтони Эланги. Он забил 11 мячей в Премьер-лиге за последние два года. У Гарначо за этот же период — 13 голов. При этом Эланга перешёл в «Ньюкасл» из «Ноттингем Форест» за 55 миллионов фунтов. А ведь Алехандро моложе Энтони, обладает более выраженным стилем, имеет такой же опыт игры на высшем уровне и в целом может оцениваться перспективнее. Но МЮ готов делать покупателям «скидку за характер».

Кроме того, «Юнайтед» при продаже Гарначо улучшит своё положение с точки зрения соблюдения правил финансовой устойчивости. Ведь выручка от продажи выпускника академии считается чистой прибылью — «Челси» так ловко балансирует при своих гигантских тратах. Да и МЮ уже использовал этот ход, когда продал Скотта МакТоминэя в «Наполи». Правда, в репутационном плане «Юнайтед» скорее проиграл.

Потому что МакТоминэя называли одним из немногих ярких пятен в игре «Манчестер Юнайтед» в последние годы. Да и в Серии А он показал себя, сыграв ключевую роль в завоевании чемпионского титула неаполитанцами. Для Гарначо это может быть даже воодушевляющим примером — он в свои 21 год далеко не реализовал весь скрытый в нём талант и может «выстрелить» в другом месте. Правда, снова делаем скидку на характер — сравнивать его с МакТоминэем тут не получится. МЮ может себя немного подстраховать, включив в сделку условие о солидном проценте с последующей продажи Гарначо. Правда, сначала нужно найти покупателя — в принципе, вести переговоры с позиции силы «Манчестер Юнайтед» не может.

Эмоциональные качели

Сам Гарначо свои резкие высказывания и действия предпринимал из-за обиды на Аморима, как говорят близкие к нему люди. Он якобы усердно работал в первые месяцы под руководством нового наставника, жертвовал любимой позицией на поле в угоду тактическим идеям Аморима. И даже чувствовал, что адаптация проходит успешно. Но отдельные выходки портили всё впечатление.

Вот что говорил Аморим в январе, то есть уже после того, как Гарначо получил второй шанс:

Он изменился во всем: в отношении к делу, в том, как слушает тренера, в том, как восстанавливается. Думаю, это всё — его заслуга. Он совершенствуется, и мы хотим совершенствоваться вместе с ним. У него большой прогресс.

А вот что тренер сказал уже в мае:

Молись, чтобы нашелся клуб, который тебя подпишет.

Это было сказано, конечно, не на пресс-конференции, а на командном собрании. Однако красноречиво говорит об отношениях между людьми.

Гарначо теоретически мог бы рассчитывать на то, что в его противостоянии с Аморимом удастся пересидеть тренера. Всё-таки в «Манчестер Юнайтед» сейчас они надолго не задерживаются, давление на португальца велико. Вариант с уходом в аренду на сезон и возвращением уже к другому наставнику не кажется диким.

Однако Алехандро сумел настроить против себя и боссов клуба, и даже болельщиков, которые обычно очень лояльны к выпускникам своей академии и не любят, когда те уходят. Всё снова из-за выходок аргентинца. Вот он зачем-то во время отпуска опубликовал футболку «Астон Вилла» с надписью «Рэшфорд 9». Может, он так поддержал Маркуса, но многие сочли это провокацией против родного клуба, который испытывает проблемы с игроками. Так что, скорее всего, путь Гарначо на «Олд Траффорд» заказан. Разве что в футболке другой команды.