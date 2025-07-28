«ВПС» — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (1.08.2025)

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вчера, 23:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ВПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.58. На успех «Мариехамна» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 5.2. Ничья будет стоить 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«ВПС» на данный момент находится на шестом месте в Высшей лиге Финляндии, с 20 заработанными очками за 17 прошедших матчей. Зона вылета «наступает на пятки» команде, ведь у седьмого места тоже 20 баллов. Две последние игры «ВПС» завершились ничьими с «КуПС» (1:1), и «Яро» (2:2).

«Мариехамн» располагается в зоне вылета, на восьмом месте. За 17 прошедших встреч команда сумела заработать 17 очков. Чтобы выбраться из «красной зоны» ей необходимо заработать ещё 4 балла. Две последние игры «Мариехамна» завершились ничьёй с «Хака» (1:1), и домашним поражением от «Оулу» (0:1).

Информация для ставок

«ВПС» не выигрывает на протяжении семи матчей

«Мариехамн» выиграл две игры из десяти

Четыре из пяти последних встреч «Мариехамна» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.