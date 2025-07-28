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«ВПС» — «Мариехамн». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (1.08.2025)

вчера, 23:08
ВПС

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ВПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.58. На успех «Мариехамна» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 5.2. Ничья будет стоить 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«ВПС» на данный момент находится на шестом месте в Высшей лиге Финляндии, с 20 заработанными очками за 17 прошедших матчей. Зона вылета «наступает на пятки» команде, ведь у седьмого места тоже 20 баллов. Две последние игры «ВПС» завершились ничьими с «КуПС» (1:1), и «Яро» (2:2).

«Мариехамн» располагается в зоне вылета, на восьмом месте. За 17 прошедших встреч команда сумела заработать 17 очков. Чтобы выбраться из «красной зоны» ей необходимо заработать ещё 4 балла. Две последние игры «Мариехамна» завершились ничьёй с «Хака» (1:1), и домашним поражением от «Оулу» (0:1).

Информация для ставок

  • «ВПС» не выигрывает на протяжении семи матчей
  • «Мариехамн» выиграл две игры из десяти
  • Четыре из пяти последних встреч «Мариехамна» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.

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