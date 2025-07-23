Артету уволят, если он не выиграет АПЛ 2025/26. В «Арсенале» выполнили все желания тренера

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23 июля 2025, 09:42

Созданы прекрасные условия.

Анри идеально описал положение Артеты

«Арсенал» не менял тренера с декабря 2019 года. Лишь в первом сезоне Артета выиграл трофей, за который нужно было долго бороться – Кубок Англии. После этого были две победы в Суперкубке страны, турнире из одного матча. Три раза подряд «Арсенал» был вторым клубом в таблице АПЛ . Поэтому легендарный Тьерри Анри присоединился к критикам Артеты. Микель может обвинить легенду «Арсенала» в зависти. Анри оказался слабым тренером. Француз не заменит испанца в Лондоне. Зависть, быть может, немного влияет, но Анри понял свой тренерский уровень и не рвется работать с невероятно богатыми клубами. В оценках француза как эксперта есть рациональное зерно:

Не скажу, что «Арсенал» меня разочаровал, но это нормально, что сейчас люди задают вопросы о выступлениях команды. В самом начале, когда Артета пришел, команда была ему чужой. Нужно минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить все, что тренер хочет. Вы должны дать тренеру время, чтобы реализовать идеи. Но последние три года «Арсенал» находился в ситуации, когда они были обязаны завоевать минимум один трофей или хотя бы достичь большого финала. «Манчестер Юнайтед» сыграл пять финалов за последние пять лет. Тот самый «Юнайтед», над которым все насмехаются. «Арсенал» за три года активного развития ни разу не выходил в финал. Поэтому я понимаю, когда люди задают вопрос: «Разве Артета не должен завоевать трофей?»

Также Анри технично парировал чужую ремарку в диалоге, что Артета вдумчиво строит «Арсенал». Микель строит, строит новые этажи, но разве высотное здание заполнено кубками? В этой оценке нет ничего оскорбительного, но Артета мог затаить на Тьерри обиду за правду. Чуть позже француз смягчил и уточнил позицию. Предыдущие размышления были поданы как критика. Теперь Анри спросили, верит ли он в чемпионство «Арсенала» после неудачи весной, и вот что эксперт ответил:

Я считаю, что Артета потрясающе справляется с работой. Конечно, его ни в коем случае не стоит сейчас увольнять. Верю ли я в чемпионство «Арсенала» в новом сезоне? Да. Всё было хорошо и должно стать ещё лучше.

Нет противоречий в двух оценках с разницей в месяц. Артету справедливо критикую за отсутствие трофеев. Он в одном клубе пять с половиной лет. Это много для наставника богатой команды АПЛ . В отличие от Клоппа и Гвардиолы, рулевой «Арсенала» не выводил свою команду в европейские финалы. Руководству лондонцев нечего праздновать без победы в АПЛ . Соглашение Артеты продлили до 2027 года. Теперь владелец из США и требовательные фанаты хотят увидеть капитана «Арсенала» с ценным трофеем в руках.

Кронке понимает, что проект застопорился

Представьте, что вы – владелец «Арсенала». Для полета фантазии не нужно создавать семью с наследницей империи супермаркетов «Уолмарт», как сделал Стэн Кронке. Зять, который стал миллиардером благодаря тестю, изменил отношение к футбольному проекту в Лондоне. Скупердяй Кронке выдал Артете трансферный бюджет. С лета 2020 года, когда Микель получил полный контроль над сделками клуба, больше него потратили только команды из Манчестера и «Челси». Приезд Дьёкереша позволит пройти отметку в один миллиард евро.

Представив себя на месте Кронке, задайте вопрос: стоит ли оставлять Артету тренером, если в следующем сезоне он ничего значимого не выиграет? Правильный ответ – не стоит. В «Тоттенхэме» уволили австралийца Постекоглу после победы в Лиге Европы. Некоторые бывалые фанаты «шпор» согласились с оценкой дочери владельца клуба Леви, которая приняла жесткое решение. «Тоттенхэм» может ждать успех в АПЛ с новым тренером Франком. В клуб вкладывают огромные ресурсы и грех жаловаться на состав во многих линиях.

У «Арсенала» денег ещё больше, а репутация позволяет им заманивать футболистов калибра Салиба, Райса и Эдегора. Осталось только собрать волю в кулак, запретить Артете жаловаться весь сезон и заставить Микеля расставить приоритеты. Скорее всего, «Арсеналу» не хватит сил одновременно на Лигу чемпионов и АПЛ , хотя у команды и есть преимущество над «Челси» и «Манчестер Сити». «Канониры» не устали на Клубном чемпионате мира, а вот футболисты «Ливерпуля» пережили страшную трагедию – гибель братьев Жота. У «Арсенала» предостаточно козырей.

С появлением в заявке Дьёкереша у Артеты пропадает последняя отмазка об отсутствии прирожденного снайпера. Никто не знает, заиграет ли король португальской лиги в АПЛ . На каждого Роналду и Бруну найдется Фалькао и Жардел, у которых не сложилась карьера в Англии. Снайпер из «Спортинга» вместе с Мадуэке и Субименди позволяет создать основу мечты. Артета шел к этому составу много лет. Он сам подбирал футболистов, приказывая директору Эду. Летом Артету немножко подтолкнул к решениям новый спортивный менеджер Андреа Берта.

У «Арсенала» сейчас есть вратари Кепа и Райя. Это первый и третий голкиперы по проценту отраженных ударов в АПЛ прошлого сезона. Вернулся из лазарета великолепный боец и лидер команды Габриэль, а его напарник Салиба тоже не промах, ведь француз Вильям интересен «Реалу». Тимбер сыграется на фланге Сака, а слева есть молодой талант Льюис-Скелли, который ждёт работу с новым вингером Мадуэке. Или до конца лета Артета получит ещё одного созидателя? Хватит денег даже на Родриго, хотя бразилец не спешит покидать «Реал».