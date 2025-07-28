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«Реал» готов продать Винисиуса из-за его высоких требований по зарплате

вчера, 22:26

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».

Бразилец запросил у мадридского клуба существенное повышение зарплаты. Форвард хочет получать в составе «сливочных» более 15 млн евро за сезон. «Реал» отказал футболисту в этих требованиях, поэтому теперь готов продать нападающего.

Стоит отметить, что 15 млн евро в год в «Реале» получает Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
шейхи будут ему рады !
brgw44zykwm8
brgw44zykwm8
сегодня в 04:19
С такой зарплатой его только шейхи могут купить
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:39
Было бы ему этак 30...32, наверняка, пошёл бы, а так в Европе на себялюбии поиграть надо.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ну почему никто? Саудиты хотели и деньги неплохие предлагали.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:08
Может, конечно, покинуть Реал, но, думаю, не покинет. Зная его мерзопакостный характер, никто его не купит, ему просто в новом клубе, не дадут ту зарплату, которую он сейчас получает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
По моему тоже... Только это не отменяет суть подобного , - искусственного барботажа вокруг Хаби..., который даже сезон ещё не начал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:01
А по-моему, в Реале всё решает только один человек .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Те, кто его брали..., и те, кто ему щас гадит, - разные люди.
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:58
Если честно они оба в Реале лишние попроще ребята там нужны в плане запросов
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:57
А зачем тогда брали, где логика?
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:56
Довыпендривался
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:54
В Реале каждый второй - смутьян. Рюдигер, Вини, Беллингем, Родриго, обиженные Себальос и Диас..., поэтому думаю, Вить, что дело не в этом.
Алонсо взяли в оборот, чтоб вышибить из под него табуретку..., прочность которой и до этого была под сомнением.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ fifa77707 (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Действительно, сейчас Квара сильнее бразильца
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:47
Интриганство здесь ни при чём, а вот желание избавиться от неугодных смутьянов- вполне у него может быть... Мы не знаем его как человека, но спеси у него хватает, поверь мне. Я неплохо изучил его, за время его работы в Байере, и мне хватает жизненного опыта, чтобы определить человека...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Чересчур таким изощрённым интриганом , - с тройным дном Алонсо мне не видится... А вот в роли потерявшегося мужика вполне смахивает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:41
Я недолюбливаю Вини но разве он больше черепахи просит?Хотя думаю Перец решил слить его!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:40
А ты уверен, что он в этом не задействован? Я не уверен...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:38, ред.
Не пойму другого... Почему Алонсо в рот воды набрал ? Или он настолько наивен, что не понимает как под ним сук пилят ?! Фейк кидать в пабликах может любой ( хейтеры, конкуренты, больные на голову, жентельмены удачи, - да кто угодно)..., однако тренер должен держать нос по ветру и тушить " костры", защищая своих бойцов... А такой пассив от Хаби лишь усугубляет микроклимат в команде и дизморалит фанов...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:32
Это как у Мбаппе 15 млн в год? У него же ЗП официально 520.7 тыс.фунтов в неделю (600 тыс в евро или 31.2 млн.евро в год).
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:29
Alex67, недавно написал этот текст. Смотри, корсар, плагиат карается законом- это не шутки...)))
fifa77707
fifa77707
вчера в 23:18
Надо продавать и брать Кварацхелию на его место , будет больше баланса между линиями и Квара всегда был болельщиком Реала , всем будет хорошо....
Capral
Capral
вчера в 22:53
До прихода Алонсо в Реал, подобных тем, я не припомню...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:51
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 22:38, ред.
    Или мамама Рабью, весь МЮ боготворит её, Мать Погба да и вся его семья круче чем жена Икарди)) А эим могли в ПСД встретиться, есть
    Газовый кратер Дарваза в Туркменистане, в пустыне Каракумы, часто называют "Вратами ада" или "Дверью в преисподнюю". Это связано с его огненным зрелищем и расположением в безлюдной местности.
    Дарваза - это огромный кратер, образовавшийся в результате бурения газовой скважины советскими геологами в 1971 году. Когда геологи случайно наткнулись на подземную полость, заполненную природным газом, они решили поджечь газ, чтобы избежать распространения ядовитых испарений. Ожидалось, что газ выгорит за несколько дней, но он горит до сих пор.
    P.S.. Наши предлагали направленным взрывом потушить пламя, но владельцы территории против, касаемо пятых точек семьи игроков решения нет))
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 22:36
    Если бы у Венчика была такая мама как у Мбаппе, он получал бы в ...раз больше)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:32
    А истерик кому-то нужОн?! Если ради хайпа вот пусть в Зенит топает, там Семак, чемпионство перестал выигрывать, хотя бразиоы на подвозе
    Гость
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