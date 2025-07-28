«Реал» готов продать Винисиуса из-за его высоких требований по зарплате

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вчера, 22:26

Нападающий может покинуть «Реал».

Бразилец запросил у мадридского клуба существенное повышение зарплаты. Форвард хочет получать в составе «сливочных» более 15 млн евро за сезон. «Реал» отказал футболисту в этих требованиях, поэтому теперь готов продать нападающего.

Стоит отметить, что 15 млн евро в год в «Реале» получает Килиан Мбаппе.