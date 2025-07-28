«Реал» готов продать Винисиуса из-за его высоких требований по зарплате

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал».
Бразилец запросил у мадридского клуба существенное повышение зарплаты. Форвард хочет получать в составе «сливочных» более 15 млн евро за сезон. «Реал» отказал футболисту в этих требованиях, поэтому теперь готов продать нападающего.
Стоит отметить, что 15 млн евро в год в «Реале» получает Килиан Мбаппе.
Алонсо взяли в оборот, чтоб вышибить из под него табуретку..., прочность которой и до этого была под сомнением.
Алонсо взяли в оборот, чтоб вышибить из под него табуретку..., прочность которой и до этого была под сомнением.