В РПЛ сильно ужесточат лимит. Ломают стратегию «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

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25 июля 2025, 15:44

Закон должен помогать, а не вредить футболу.

В ужесточении лимита нет никого смысла

Министерство спорта планирует ужесточить лимит: 10 иностранных игроков в заявке и лишь 5 на поле. Промежуточный вариант, о котором говорил глава РФС Александр Дюков, — 10 в заявке и 7 легионеров на поле — был отвергнут. На сезон оставят схему с 6 иностранцами, а в дальнейшем — 5. Клубы испугались. Для чего нужен лимит на легионеров? В древние времена его связывали с развитием национальных сборных. Карпин подтвердит, что у него нет проблем с кадрами.

Тренер может составить список из 60 фамилий, а некоторые футболисты играют за границей. Ужесточение лимита означает, что россиянам, даже бесталанным, начнут платить больше. Также появятся проблемы с трансферами. Сейчас на поле может находиться до восьми иностранцев. Директора клубов говорят сильному новичку: «Будешь в стартовом составе». С новым лимитом качество легионеров снизится. А самое худшее — слабые российские игроки лишатся конкуренции.

Давайте называть вещи своими именами. В РПЛ первые шаги делает поколение, в котором мало алкоголиков. Мотивация у человека может меняться, важнее всего для элитного спортсмена — дисциплина. Лимит, при котором нужно держать в заявке по шесть россиян в основном составе и ещё около двенадцати для ротации, убьёт лигу. В заявке из 25 человек только 10 будут иностранцами. Агенты российских игроков взвоют, зарплаты местных футболистов резко взлетят.

А у многих провинциальных клубов проблемы с финансами. За год не вырастить новых игроков, талантов начнут воровать. Школы «Зенита» и «Спартака» не расцветут. Просто к родителям юных футболистов из «Ростова» или «Балтики» раньше придут с мешком денег. Постоянные метания между системами опасны. Нет смысла трогать лимит — нынешняя система успешна. Новые ограничения повлияют на качество продукта: решение уничтожить редкие козыри РПЛ .

У чемпиона страны три россиянина в основе

В футболе трофеи приносят легионеры. Шесть раз подряд РПЛ выигрывал «Зенит». В первом туре Семак выпустил на поле 9 иностранцев. Российский паспорт Дугласа Сантоса не мешает ему быть бразильцем. Уроженцами России были только Глушенков и Латышонок. Но в этом ничего нового для футбола. Нелогично составлять национальную сборную из иностранцев, хотя как раз против натурализации в министерствах не особо выступали.

На Олимпиадах за Россию выступали легионеры, нередко они выигрывали медали. Чем футбол хуже? В основе «Краснодара» в первом туре было три человека с матчами за сборную России: голкипер Агкацев, правый защитник Петров и опорник Черников. Сперцян родом из Ставрополя, но Эдуард выбрал сборную Армении. Ничего плохого в подходе «Краснодара» нет. В основе «Реала» иногда был лишь один испанец — Дани Карвахаль.

В основе ПСЖ два француза. Дембеле вдруг стал лидером, а Дуэ и Баркола играют попеременно, ведь засиял замечательный вингер Кварацхелия. Разве Хвича мешает парижанам? Нет. И он не был обузой в РПЛ , когда помогал «Рубину». Иностранцы делают лигу сильнее. Легионеры были в основе ЦСКА Газзаева — «армейцы» первыми выиграли для российского футбола еврокубок. Легионеры присутствовали в основе самого сильного «Зенита» на ключевых позициях.

От ужесточения лимита пострадают не только фавориты. Будет расти пропасть между самыми богатыми клубами и 12 другими командами. Сейчас в основе «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов» можно найти сильных россиян. При лимите с пятью иностранцами на поле лучших футболистов середняков заберут в запас фавориты. Так работает рынок. Сломаете систему, которая чудом успешно функционирует — угробите карьеры футболистов.

Клубы начнут раздавать паспорта всем подряд

Бывший вингер «Зенита» Малком получил паспорт РФ . Дуглас Сантос — капитан петербуржцев, тоже россиянин. Оба не играли за национальную команду под руководством Карпина. И вряд ли сыграют, ведь Малком провёл два матча за первую сборную Бразилии, а Сантос недавно оказался в расширенном списке. Если Дуглас будет хорошо выступать в новом сезоне, то Анчелотти вызовет его на просмотр. Зачем в РПЛ больше таких формально не иностранцев?

Менеджеры клубов подбирали основу и заявку, заключали игрокам длительные контракты. Теперь появится приказ разогнать легионеров и взять априори более слабых россиян. Когда местные игроки мощнее других, они в основе. У «Динамо» не выбросят в запас Гладышева — Ярослав круче конкурентов. Если разыграется — будет на поле. «Локомотив» ценит Батракова. Лучшие россияне добиваются успехов при лимите из 13 легионеров и до 8 в основе.

В РПЛ уже не самая высокая конкуренция, ведь крутым легионерам нужны еврокубки. За счёт мягкого лимита удалось спасти чемпионат. Добавьте жесткий лимит к другим объективным ограничениям — и камни полетят на головы. Снова у всех будут на флангах слабые местные латерали. Вратари — сейчас только местные, но Карпину в сборной нужен один голкипер. Его фамилия — Сафонов. Матвей живёт в Париже, а не в Краснодаре.

Сборная Бельгии стала сильной, когда их лучшие молодые футболисты уехали в элитные лиги. Новый лимит в РПЛ отрежет молодых талантов от европейских клубов, ведь дома заплатят намного больше. Или не заплатят? В нынешних условиях, когда футбольные доходы не растут, такой подарок агентам может угробить провинциальный футбол во всей стране. У клубов не хватит денег на приличных россиян, а таких футболистов загребут себе фавориты.

Середняки с новым лимитом пригласят слабых местных игроков. Получится португальская лига, где ведущие клубы намного, намного сильнее всех остальных. При этом качество футбола фаворитов тоже упадёт. Даже смешно заикаться, что «Краснодар» лучше со Смоловым вместо Кордобы, с Кривцовым вместо Сперцяна и с любым российским защитником вместо Косты. Уберите из «Зенита» Барриоса и Сантоса — у Семака возникнут большие проблемы.