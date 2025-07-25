Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбол - это больРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В РПЛ сильно ужесточат лимит. Ломают стратегию «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

25 июля 2025, 15:44
Энрике, Барриос, Гонду, Сантос

Закон должен помогать, а не вредить футболу.

В ужесточении лимита нет никого смысла

Министерство спорта планирует ужесточить лимит: 10 иностранных игроков в заявке и лишь 5 на поле. Промежуточный вариант, о котором говорил глава РФС Александр Дюков, — 10 в заявке и 7 легионеров на поле — был отвергнут. На сезон оставят схему с 6 иностранцами, а в дальнейшем — 5. Клубы испугались. Для чего нужен лимит на легионеров? В древние времена его связывали с развитием национальных сборных. Карпин подтвердит, что у него нет проблем с кадрами.

Тренер может составить список из 60 фамилий, а некоторые футболисты играют за границей. Ужесточение лимита означает, что россиянам, даже бесталанным, начнут платить больше. Также появятся проблемы с трансферами. Сейчас на поле может находиться до восьми иностранцев. Директора клубов говорят сильному новичку: «Будешь в стартовом составе». С новым лимитом качество легионеров снизится. А самое худшее — слабые российские игроки лишатся конкуренции.

Давайте называть вещи своими именами. В РПЛ первые шаги делает поколение, в котором мало алкоголиков. Мотивация у человека может меняться, важнее всего для элитного спортсмена — дисциплина. Лимит, при котором нужно держать в заявке по шесть россиян в основном составе и ещё около двенадцати для ротации, убьёт лигу. В заявке из 25 человек только 10 будут иностранцами. Агенты российских игроков взвоют, зарплаты местных футболистов резко взлетят.

А у многих провинциальных клубов проблемы с финансами. За год не вырастить новых игроков, талантов начнут воровать. Школы «Зенита» и «Спартака» не расцветут. Просто к родителям юных футболистов из «Ростова» или «Балтики» раньше придут с мешком денег. Постоянные метания между системами опасны. Нет смысла трогать лимит — нынешняя система успешна. Новые ограничения повлияют на качество продукта: решение уничтожить редкие козыри РПЛ.

У чемпиона страны три россиянина в основе

В футболе трофеи приносят легионеры. Шесть раз подряд РПЛ выигрывал «Зенит». В первом туре Семак выпустил на поле 9 иностранцев. Российский паспорт Дугласа Сантоса не мешает ему быть бразильцем. Уроженцами России были только Глушенков и Латышонок. Но в этом ничего нового для футбола. Нелогично составлять национальную сборную из иностранцев, хотя как раз против натурализации в министерствах не особо выступали.

На Олимпиадах за Россию выступали легионеры, нередко они выигрывали медали. Чем футбол хуже? В основе «Краснодара» в первом туре было три человека с матчами за сборную России: голкипер Агкацев, правый защитник Петров и опорник Черников. Сперцян родом из Ставрополя, но Эдуард выбрал сборную Армении. Ничего плохого в подходе «Краснодара» нет. В основе «Реала» иногда был лишь один испанец — Дани Карвахаль.

В основе ПСЖ два француза. Дембеле вдруг стал лидером, а Дуэ и Баркола играют попеременно, ведь засиял замечательный вингер Кварацхелия. Разве Хвича мешает парижанам? Нет. И он не был обузой в РПЛ, когда помогал «Рубину». Иностранцы делают лигу сильнее. Легионеры были в основе ЦСКА Газзаева — «армейцы» первыми выиграли для российского футбола еврокубок. Легионеры присутствовали в основе самого сильного «Зенита» на ключевых позициях.

От ужесточения лимита пострадают не только фавориты. Будет расти пропасть между самыми богатыми клубами и 12 другими командами. Сейчас в основе «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов» можно найти сильных россиян. При лимите с пятью иностранцами на поле лучших футболистов середняков заберут в запас фавориты. Так работает рынок. Сломаете систему, которая чудом успешно функционирует — угробите карьеры футболистов.

Клубы начнут раздавать паспорта всем подряд

Бывший вингер «Зенита» Малком получил паспорт РФ. Дуглас Сантос — капитан петербуржцев, тоже россиянин. Оба не играли за национальную команду под руководством Карпина. И вряд ли сыграют, ведь Малком провёл два матча за первую сборную Бразилии, а Сантос недавно оказался в расширенном списке. Если Дуглас будет хорошо выступать в новом сезоне, то Анчелотти вызовет его на просмотр. Зачем в РПЛ больше таких формально не иностранцев?

Менеджеры клубов подбирали основу и заявку, заключали игрокам длительные контракты. Теперь появится приказ разогнать легионеров и взять априори более слабых россиян. Когда местные игроки мощнее других, они в основе. У «Динамо» не выбросят в запас Гладышева — Ярослав круче конкурентов. Если разыграется — будет на поле. «Локомотив» ценит Батракова. Лучшие россияне добиваются успехов при лимите из 13 легионеров и до 8 в основе.

В РПЛ уже не самая высокая конкуренция, ведь крутым легионерам нужны еврокубки. За счёт мягкого лимита удалось спасти чемпионат. Добавьте жесткий лимит к другим объективным ограничениям — и камни полетят на головы. Снова у всех будут на флангах слабые местные латерали. Вратари — сейчас только местные, но Карпину в сборной нужен один голкипер. Его фамилия — Сафонов. Матвей живёт в Париже, а не в Краснодаре.

Сборная Бельгии стала сильной, когда их лучшие молодые футболисты уехали в элитные лиги. Новый лимит в РПЛ отрежет молодых талантов от европейских клубов, ведь дома заплатят намного больше. Или не заплатят? В нынешних условиях, когда футбольные доходы не растут, такой подарок агентам может угробить провинциальный футбол во всей стране. У клубов не хватит денег на приличных россиян, а таких футболистов загребут себе фавориты.

Середняки с новым лимитом пригласят слабых местных игроков. Получится португальская лига, где ведущие клубы намного, намного сильнее всех остальных. При этом качество футбола фаворитов тоже упадёт. Даже смешно заикаться, что «Краснодар» лучше со Смоловым вместо Кордобы, с Кривцовым вместо Сперцяна и с любым российским защитником вместо Косты. Уберите из «Зенита» Барриоса и Сантоса — у Семака возникнут большие проблемы.

Свежие новости не просто огорчают, они ошарашивают. Российский футбол сшит слабыми нитками. Если порезать систему ножницами, одним необоснованным законом можно убить не только РПЛ. Чиновники боятся о молодых игроках? Тогда пусть найдут деньги на массовую подготовку лицензированных детских и юношеских тренеров. Так добились успеха испанцы и англичане — вырастили педагогов. Проблема не в легионерах.

Хавбек «Балтики» Мендель сравнил свою команду и чемпионский «Лестер»
25 июля
Осипенко: «„Балтика“ не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас»
25 июля
Глушаков: «„Спартак“ популярнее „Зенита“»
25 июля
Погребняк рассказал, чем Жерсон похож на Халка и Витселя
23 июля
Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»
19 июля
Главный тренер «Ростова» назвал Карпина «одним из лучших тренеров в мире»
18 июля
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:22
И зачем тратить валюту на этих гастеров? Да и зарплаты пора бы урезать. Может тогда лишние сами разбегутся?
Capral
Capral
вчера в 11:13
Анатолий Кандауров.

Как всегда констатирую, Ваш конструктивный и деловой подход к очередной насущной проблеме российского футбола, и как всегда должен подчеркнуть и выделить, Ваше незаурядное умение видеть суть проблемы, и умение отделять главное от второстепенного!!! Я лично, не особо углубляюсь в тему легионеров, обычно прохожу мимо подобных вещей, но во многом благодаря, Вам, Анатолий- открыл для себя много важного и интересного. Вы очень тонко подметили и раскрыли тему Кисляка и Батракова, и как всегда не обошлось у Вас без юмора, и иронии- коснувшись боксёрской конкуренции...
И в дальнейшем, жду от Вас, Анатолий, острых и злободневных комментариев, в которых, на мой взгляд, конкурентов у Вас найдется не много!!!
val06051981
val06051981
вчера в 09:38
Пора, пора прикрывать этот недокубок Америки.
Sergo81
Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
25 июля в 20:32, ред.
7-8 бойцов
Тот самый чувак
Тот самый чувак
25 июля в 19:47, ред.
В заявке 7, а на поле 3-4 легионера и не более.
liverpool-today
liverpool-today
25 июля в 19:10
В отсутствии еврокубков вообще всё равно на лимит . Всё равно не очень интересно смотреть на матчи РПЛ. Кроме призовых в чем смысл мест в чемпионате
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 июля в 18:41
Давайте называть вещи своими именами. Существующий лимит в отсутствие еврокубков - нонсенс. Когда российский клубы играли в еврокубках его еще можно было как-то обосновать- ну мол вот же они представляют страну на европейской арене, им нужны соответствующие Неймары и Суаресы. А в условиях закрытой лиги зачем нам плодить латиноамериканцев, негров и прочих? А те кто говорит что мол как же, нашей молодежи нужно учиться у иностранцев, играя вместе с ними. Да только играют эти Педро и Венделы не вместе, а вместо россиян. Ну как же говорят, нужно же подымать рейтинг лиги. Опять же в отсутствие еврокубков, зачем?
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
25 июля в 18:41
Лимит недостаточен. Идеально это максимум -3 игрока легионера на поле от команды. Вот это будет правильно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
25 июля в 18:12
Если Вы о каких-то разрушительных последствиях данного решения, то тогда интересно услышать какими Вы их видите.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
25 июля в 18:10
Не совсем понимаю в чём связь между ужесточением лимита на легионеров и анархии.
112910415
112910415
25 июля в 18:03
Ура
Анархия мать порядка. (
nubom
nubom ответ Sergo81 (раскрыть)
25 июля в 17:57
Сколько Вы полагаете нужно донести Карпину, чтобы он стал конкурентноспособен?
6eb28e6bmpxk
6eb28e6bmpxk
25 июля в 17:25
Сколько раз уже меняли этот лимит, результат никакой.
Sergo81
Sergo81
25 июля в 17:23
Однозначно нужно ужесточать лимит, вводить потолок зарплат россиянам и их агентам. И донести Карпину, что у него есть проблемы с кадрами. Он не конкурентноспособен на топ 30-40 со своим составом.
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
25 июля в 17:17
Ну да, Зенит. Краснодару, к примеру, или Спартаку чего нервничать, у них же одни россияне.)
nubom
nubom
25 июля в 17:15
Белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють. Ну куды крестьянину податься?
Nick Ch
Nick Ch
25 июля в 17:13
Власти не упустят возможности стрельнуть себе в ногу. Ничего другого от чинуш, не имевших никогда никакого отношения к футболу (и спорту в целом), в принципе и не стоит ожидать. В добавок к глупости явно прослеживается лоббизм агентской мафии, а на качество футбола, уровень чемпионата и судьбы игроков им до одного места…
Nick Ginsburgh
Nick Ginsburgh
25 июля в 17:10, ред.
Зачем этот дурацкий лимит, вообще нужен? Какие проблемы он решит? Сборную сильнее сделает, и конкурентоспособнее? Смешно! В Европе, если игрок сыграл 2 плохих матча, его сажают в запас, независимо от того, какой у него паспорт. Здесь же - хоть ты трухлявое полено, с двумя левыми ногами, и уступаешь своему иностранному конкуренту, по всем параметрам - но тебя всё равно обязаны поставить в состав, из за того, что гражданство правильное. О каком развитии, при таком раскладе, может идти речь? От этого бреда, под названием «лимит на легионеров», только один вред, никакой пользы - и для болельщиков, так как футбол заметно потеряет в качестве, так и в плане профессионального роста отечественных футболистов, так как конкуренция буквально убивается на корню. Больно смотреть на то, как приличный, некогда, чемпионат, начинает превращаться в Первенство водокачки😡
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 июля в 17:08
Вопрос конечно интересный .На мой взгляд любителя футбола лимит НУЖЕН и чем жёстче, тем лучше. Шансы провинциальных команд на чемпионство возрастут, не так будут зависимы команды от денежных мешков владельцев.
viv
viv
25 июля в 16:29, ред.
А больше всех должны были занервничать в Зените.Понакупали одних бразильцев, куда их теперь будет девать? Да и трофеи больше не получишь когда останешься без бразильцев. Будет у Семака Уфа 2, а не бразильский Зенит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 16:22, ред.
В обозримом будущем сборная наша официально играть не будет и клубы РПЛ в ЕК тоже играть не будут. Карпин говорит, что у него нет проблем с кадрами в сборной, т.к. он сделал из сборной проходной двор и к тому же он слуга РФС и поклонник Дюкова. Никогда условный Шилов не будет играть в основе Зенита, когда там есть многомиллионные Энрике, Жерсон, Гонду и пр. Так же и в Спартаке и в Краснодаре. Почему поднялись Батраков и Кисляк ( к сожалению всего двое на 16 клубов). Да потому что в этих клубах нет засилья легов. Как может конкурировать любой молодой, например в Краснодаре, когда куплены дорогие француз, бразилец, и еще несколько ? Да никак. Не может конкурировать боксер весом 51 кг с тем у кого вес 80. Это не конкуренция , а видимость. Можно было понять , когда речь шла о ЕК и рейтинге РФ в УЕФА. Сейчас только РПЛ. И легионеры нужны только для удовлетворения амбиций Газпрома, Лукойла, ВТБ, Галицкого. И все. В конце концов кто хочет смотреть иностранцев, если топ-5 Европы. Лично мне интересен и нужен российский футбол. Особенно, когда на поле наши россияне. Поэтому с интересом смотрю Локо и провинциальные клубы. Кстати в Оренбурге в старте у ЦСКА было всего три лега (Гайич, Роша и Мойзес). Итак. Я за жесткий лимит. Не более 3-5 легов на поле. А сколько в заявке - это не моя тема.
lotsman
lotsman
25 июля в 16:20
В одном могу согласиться с автором - Вся проблема российского футбола в подготовке своих молодых талантов. А для этого нужны хорошие тренеры в детских футбольных академиях. Для того чтобы из мальчишки вырастить талантливого игрока нужен талантливый педагог, который среди массы ребятишек сможет выделить талантливых и развить их талант.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 