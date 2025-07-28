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Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон»

вчера, 21:37

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заинтересовал «Саутгемптон».

Вылетевший в Чемпионшип после прошлого сезона клуб предложил российским чемпионам 12,5 млн евро за игрока.

Сперцян решил рассмотреть это предложение, но в итоге отказал, так как ожидал предложения от «Жироны», которое так и не поступило.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
лотерея
не угадал - проиграл !
Futurista
Futurista
вчера в 23:24
Святого духа не хватило)...
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 23:07
Глупый Эдик чемпионшип не пятая лига англии а вторая там тоже можно блеснуть и тогда команды апл заметят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:52
Capral
Все верно. Сперцян украшение РПЛ. Но я боюсь как бы мотивацию не потерял"
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:42
После Жироны, даже такого истукана как Довбик, от которого мяч отскакивает как от стены на 10 метров, пригласили в Рому, хотя еще по играм за сб.Украины было видно, кто он такой...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:40
Не очень понимаю, что тебе так понравилось...(((
Capral
Capral
вчера в 22:36
Не знаю, правильно он поступил или нет, но во-первых, предложений может уже и не быть из Европы, а во-вторых, английский чемпионат, пусть даже и первой лиги- Сперцяну не очень подходит. Жирона? Не знаю, пока там Витя Цыганков, Эдика могут и не позвать. При всей моей, безграничной симпатии к Сперцяну, но на сегодня, по классу, он не просто уступает украинцу, но уступает значительно- по многим показателям...
И если честно, я рад, что Эдик, еще задержится в России. Не много найдется игроков в ПЛ- равным, по таланту Сперцяну...
lotsman
lotsman
вчера в 22:24
Просто Чемпионшип он не рассматривал. Ему высшая лига нужна.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Хорошо разложил.
DXTK
DXTK
вчера в 22:06
Зря не пошел в Саутгемптон, это хороший трамплин, для карьеры, потому что обычно после тебя может купить Ливерпуль, Челси, МЮ Тоттетнхэм, Арсенал и тд.......игроки святых всегда на расхват у топов, даже когда клуб играет в шипе........а после Жироны куда тебя возьмут? разве что обратно в РПЛ или растворишься в среднеевропейских клубах.......

PS Видимо Сперцан также разбирается в футболе как и играет..........
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:02
Жирона - испанский клуб.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:52
А Жирона вышла из темы. Эдик не ожидал такого поворота событий.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:50
Эдик стоит 25 млн и у него остался всего год по контракту! Но 50% от цены дают обычно в зимний ТО! А щас это рано
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:39
Лучше французская вышка чем английский пердив))
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