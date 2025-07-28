Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон»

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вчера, 21:37

Полузащитник «Краснодара» заинтересовал «Саутгемптон».

Вылетевший в Чемпионшип после прошлого сезона клуб предложил российским чемпионам 12,5 млн евро за игрока.

Сперцян решил рассмотреть это предложение, но в итоге отказал, так как ожидал предложения от «Жироны», которое так и не поступило.