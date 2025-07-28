Сперцян отказался от перехода в «Саутгемптон»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заинтересовал «Саутгемптон».
Вылетевший в Чемпионшип после прошлого сезона клуб предложил российским чемпионам 12,5 млн евро за игрока.
Сперцян решил рассмотреть это предложение, но в итоге отказал, так как ожидал предложения от «Жироны», которое так и не поступило.
И если честно, я рад, что Эдик, еще задержится в России. Не много найдется игроков в ПЛ- равным, по таланту Сперцяну...
И если честно, я рад, что Эдик, еще задержится в России. Не много найдется игроков в ПЛ- равным, по таланту Сперцяну...