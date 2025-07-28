«Динамо» Киев – «Хамрун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1753732944

сегодня, 23:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Хамрун», который состоится 29 июля 2025 года.

«Динамо» Киев

Клуб из столицы Украины очень легко обыграл своего соперника на чужом поле, а теперь сыграет ответный матч на нейтральном. «Динамо» Киев стало в прошлом сезоне чемпионом своей страны, но вынуждено пробиваться через квалификации, хотя в полуфинальный раунд коллектив практически вышел. Трудно представить, за счет чего представитель Мальты вернет интригу в это противостояние.

22 июля «Динамо» Киев обыграло на выезде «Хамрун» (3:0), а 16 числа клуб проиграл «Осиеку» (0:1) в товарищеской встрече.

«Хамрун»

«Хамрун» отлично понимает, что находится гораздо ниже по классу, чем киевский клуб и в первой игре не сумел удивить чемпиона Украины. Теперь мальтийскому коллективу остается достойно сыграть во втором поединке и мысленно настраиваться на квалификацию Лиги Европы, куда команда опустится по результатам этого раунда. Матч будет интересный, несмотря на то, что он практически лишен интриги.

22 июня «Хамрун» проиграл «Динамо» Киев (0:3), а 15 числа с помощью серии пенальти, на своем поле прошел литовский «Жальгирис» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 1.15

Ничья – 7.6

Победит «Хамрун» – 18

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Динамо» Киев выиграло лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча КуПС на выезде завершились ничьей в основное время

Команды до этого противостояния никогда раньше не встречались между собой

Прогноз

Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Ставка довольно рискованная, но иногда нужно себя баловать, ведь с таким исходом скучать в начале поединка точно не придется.