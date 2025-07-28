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Стало известно, кто рассудит матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

вчера, 14:16

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/26.

29 июля (вторник)

«Динамо» Москва – «Сочи»: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон» – «Балтика»: судья – Максим Перезва

Помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Иванов.

30 июля (среда)

«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

31 июля (четверг)

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов

Помощники судьи – Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.

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Аксинья
Аксинья ответ 66sb78b38gbz (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
А Ростову подготовить наряд спецназа для сдерживания Станковича))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:18
Любопытный судья матча Акрон - Балтика. Как говорят в народе стукачок, который донес о попытке его подкупа, якобы он не взял и отказался, пошел в гору. Уже судит не только в ФНЛ, но и в РПЛ. РФС своих не забывает. Если бы не этот судья то в РПЛ не было бы Оренбурга, а было бы Торпедо. Что более справедливо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:12
Спартачи уже знают имя нового 3,14...са...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:24
А где "обьективный" Казарцев....)))...кого теперь он судит....)
66sb78b38gbz
66sb78b38gbz
вчера в 14:27
Спартаку нужно заранее подавать жалобу на судью.
Гость
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