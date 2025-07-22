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Лидер ЦСКА стагнировал в «Спартаке». Расторжение – пока единственный вариант, «Локомотив» наготове

22 июля 2025, 21:58
Медина

Зарплата очень мешает.

Шесть миллионов за футболиста с ограниченным функционалом – слишком дорого

Не Владимир Федотов был инициатором трансфера Хесуса в ЦСКА, но именно он нашёл применение полузащитнику, причём настолько удачное, что «армейцы» позже солидно заработали на его продаже. Парагваец стал одним из ведущих игроков в группе атаки, Владимир Валентинович активно использовал его работоспособность и точные подачи. В итоге полузащитник провёл самый результативный сезон в России. И на этом фоне появился интерес со стороны «Спартака». «Красно-белые» настояли на сделке и заплатили за легионера шесть миллионов евро, ещё один миллион предусматривался в качестве бонусов.

При этом период в «Спартаке» показал, что Федотов довольно удачно замаскировал узкий функционал футболиста. Он нашёл ему применение и понимал, что немногое потеряет с уходом вингера. Зато клуб заработает. А вот «красно-белые» получили футболиста, которому, как выяснилось, не смогут найти применения. Абаскаль ещё регулярно давал парагвайскому хавбеку игровую практику — по ходу сезона-23/24 Хесус регулярно появлялся в стартовом составе, в итоге забил пять мячей за 24 матча чемпионата, даже принёс ничью в дерби с ЦСКА. Но, за исключением этих вспышек, Медина приносил команде мало пользы и не вписывался в игровую структуру. Для Станковича легионер вообще стал инородным элементом. Теперь москвичи активно ищут вариант для продажи.

Игрок запаса на жирном контракте

Понятно, что просадка по количеству игровой практики объяснима. Хесус — кандидатура Гильермо Абаскаля, именно испанец хотел видеть левоногого игрока в команде. Станкович же использовал парагвайца и Игнатова на правом фланге до тех пор, пока не пришёл Маркиньос. Бразилец был лучше знаком сербскому менеджеру по работе в «Ференцвароше», а Медина не убедил наставника.

Так и получилось, что постепенно полузащитника отодвинули от стартового состава. В дерби с ЦСКА Хесус вышел на три минуты и даже забил, но после этого его положение никак не изменилось. Станкович не так часто прибегает к ротации и старается лишний раз не нарушать командную химию в угоду стабильности. Поэтому, попав в немилость, сложно вернуть свои прежние позиции. Весной парагвайский хавбек сыграл лишь в четырёх матчах чемпионата — и только раз вышел с первых минут.

Для «Спартака» это очень тяжелый актив. Футболиста брали, когда он считался лидером ЦСКА, и предложили ему соответствующую зарплату. В «Спартаке» Хесус зарабатывает 1,6 млн евро в год. Теперь выяснилось, что легионер приносит пользу лишь как игрок ротации — в новой команде он превратился в запасного. Но зарплата остается прежней — «красно-белым» невыгодно сохранять парагвайца в составе.

«Локомотив» мог бы стать выходом

Сейчас «Спартаку» вообще нет смысла сохранять Медину. Место в стартовом составе давно закрепилось за Маркиньосом — бразилец даёт необходимый объём и хорошее взаимопонимание с Барко и Угальде. Нужен дублёр, чтобы разгрузить игрока, но футболист, выходящий на замену, не может обходиться так дорого. В эту роль гораздо лучше подходит 20-летний Игорь Дмитриев, который немало поиграл на уровне РПЛ в «Урале» и «Крыльях» и теперь готов бороться за место в стартовой обойме «Спартака». Плюс Пабло Солари периодически выпускал его на левом фланге — справа аргентинец делит позицию с Тео Бонгондой, и так можно задействовать обоих.

Весной агенты говорили о перспективах за рубежом, и сейчас появился вариант с «Локомотивом» — очень кстати. У «железнодорожников» возникли трудности с усилением. Москвичи провалили кейс с Лукасом Вера. Хавбек давно был на виду у команд РПЛ, минувший сезон отыграл в «Химках», но клуб развалился — и легионер стал свободным агентом. Просто приходи и забирай его. Однако в переговорах возникли сложности, промедлением воспользовался клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» и перехватил Лукаса.

«Железнодорожники» остались без качественного по меркам РПЛ легионера. Медина, судя по всему, — альтернативный вариант. Вероятно, его тоже рассматривают в центре поля — в том числе на позицию десятки. Прошлым летом на эту роль планировался трансфер Маркиньоса, теперь — Веры. Батраков хорош в этой роли, но нестабильному плеймейкеру нужен сменщик. При этом сделка считалась возможной только в случае, если «Спартак» пойдёт на расторжение контракта с Хесусом.

Большая зарплата сыграла в минус

По последним данным, «красно-белые» не собираются расторгать контракт по собственной инициативе. И жирная зарплата (напомним, по слухам, 1,6 млн евро в год) становится ограничением. Во-первых, сложнее договориться об аренде — клубы, заинтересованные в Медине, не смогут потянуть такие условия, а москвичи вряд ли согласятся частично покрывать расходы на зарплату.

Во-вторых, этот оклад искажает восприятие самого парагвайца. Зачем уходить из клуба, где тебе платят такие деньги, если никто больше не предложит такие условия? Выгоднее отработать контракт до конца — при этом придётся сидеть на скамейке. А на выходе искать новый клуб будет сложнее, поскольку оценка своей стоимости на рынке у Хесуса будет основана на действующем контракте.

У «Спартака» такие ситуации повторяются из года в год. Старались пристроить Рошу, Виллиана Жозе, Кофрие, Хендрикса, Николсона — это многое говорит об уровне селекции. И теперь ситуация с Мединой, скорее всего, — это вопрос расторжения контракта.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 июля в 11:06
Спартак последние 10 лет скупает вроде неплохих футболистов за довольно приличные деньги , задерживаются или прогрессируют мало
А у нас тупо денег нет, почти все трансферы очень рискованные из разряда дешево и сердито
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
23 июля в 08:50
Если Федотова удалось использовать Медину с пользой для команды, то , получается, что и Абаскаль, и Станкович - плохие тренеры!
Имея материал( не самый плохой по квалификации в РПЛ), элементарно не смогли его пристроить в свои схемы игры. А это говорит о узости тактических схем тренеров; их низкой тренерской квалификации.
Меня всегда удивляло в руководстве Спартака одно: как и откуда находить и приводить в клуб ,, странных" людей в качестве тренеров!?
А.Мостовой об этом много лет говорит, но именно Спартак год за годом делает это. Помните Спартак времён ,скажем, Карпина.
Команда играла ,был коллектив, тренер точечно усиливал, уточнял состав ...
Казалось ещё чуть-чуть и будет чемпионство...
Но нет! Убрали Карпина( помните капризы одной мадам") , призвали непонятного турка из Швейцарии...
Это пример работы руководства клуба!
Такие метания стали нормой!
Когда-то, в Союзе ещё, в Спартак пригласили опытнейшего К.Бескова(динамовца !!!). Почему?
Реально оценили его опыт, футбольный и житейский, его мудрость и человеческие качества!
И в итоге все получили великолепную команду, с блестящими мастерами, получили реальный ,,спартаковский " стиль игры!
Но то было Руководство!
А сейчас есть временщики- менеджеры, понты и пустые обещания.
Неплохой игрок ,Медина, в клуб взяли, а как использовать его не знают. Просто позор!
И теперь кто-то обосновывает беспомощность тренеров тем, что ,,игрок не той системы"!
Бумага всё терпит, даже такой ,,наукообразный " анализ возможностей Х.Медины.
Тогда , если Медина плох, спрошу:-Где были ваши глаза при покупке"?
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
23 июля в 07:34, ред.
Признание тренером своей ответственности за все решения принятые игроками на поле было бы на мой взгляд более честным, признание им что он плохо работает было бы первым шагом к тому чтобы стать лучше. Вообще признание руководством что они что то не так делают было бы прекрасным первым шагом за которым может быть последовал бы внутренний вопрос "а что надо делать чтобы было так?" Игроки ведь все деградировавшие в Спартаке судя по тому что деграднули даже те от кого вообще не ожидали это всё жертвы системы и политики партии, а партия тем временем продолжает по старым граблям ходить и покупать игроков под тренера что говорит мне о том что они даже признавать ошибки не научились, не то что исправлять.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
23 июля в 00:20
Это вы чтото путаете, с Зенитом может быть.
Угальде, Барко, Мартинс, Маркиньос прибавили в цене , Соболева успешно продали.
Это вот армейцы застряли на трансферной стоимости состава в полтора раза меньше нашей, вот это да, может удручать
RamonCSKA
RamonCSKA
23 июля в 00:10
Автор пытается сказать что мы подложили свинью, но это не так, скорее ее сделали уже в Спартаке, не совсем понятно, что значит узкий функционал???
Точные подачи, высокий, играет головой, неплохая скорость, приемлимая техника и как отметили очень работоспособный ключевое, да и удар неплохой, просто Спартак специфический клуб, там гниют и тренера и футболисты по большей части, деградируют
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
22 июля в 23:43
Какой подход был бы более честным?
3kkj867s6cxt
3kkj867s6cxt
22 июля в 23:23
Не стагнировал, а угробили хорошего игрока.
Bad Listener
Bad Listener
22 июля в 23:22, ред.
В смысле не выгодно? Выгодно! На кого все стрелки переводить тогда? Спартаку нужны такие ребята на которых можно гнев не особо разборчивых болельщиков перенаправить. Нынче люди не знают что такое ответственность и с чем её едят и хавают такие вбросы с огромной радость ведь они помогают розовым очкам на лице держаться крепко и надёжно
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 22:14
Всегда был против Медины, но прошлой осенью он был топ игроком, лучше Барко
Гость
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