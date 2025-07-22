Лидер ЦСКА стагнировал в «Спартаке». Расторжение – пока единственный вариант, «Локомотив» наготове

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22 июля 2025, 21:58

Зарплата очень мешает.

Шесть миллионов за футболиста с ограниченным функционалом – слишком дорого

Не Владимир Федотов был инициатором трансфера Хесуса в ЦСКА , но именно он нашёл применение полузащитнику, причём настолько удачное, что «армейцы» позже солидно заработали на его продаже. Парагваец стал одним из ведущих игроков в группе атаки, Владимир Валентинович активно использовал его работоспособность и точные подачи. В итоге полузащитник провёл самый результативный сезон в России. И на этом фоне появился интерес со стороны «Спартака». «Красно-белые» настояли на сделке и заплатили за легионера шесть миллионов евро, ещё один миллион предусматривался в качестве бонусов.

При этом период в «Спартаке» показал, что Федотов довольно удачно замаскировал узкий функционал футболиста. Он нашёл ему применение и понимал, что немногое потеряет с уходом вингера. Зато клуб заработает. А вот «красно-белые» получили футболиста, которому, как выяснилось, не смогут найти применения. Абаскаль ещё регулярно давал парагвайскому хавбеку игровую практику — по ходу сезона-23/24 Хесус регулярно появлялся в стартовом составе, в итоге забил пять мячей за 24 матча чемпионата, даже принёс ничью в дерби с ЦСКА . Но, за исключением этих вспышек, Медина приносил команде мало пользы и не вписывался в игровую структуру. Для Станковича легионер вообще стал инородным элементом. Теперь москвичи активно ищут вариант для продажи.

Игрок запаса на жирном контракте

Понятно, что просадка по количеству игровой практики объяснима. Хесус — кандидатура Гильермо Абаскаля, именно испанец хотел видеть левоногого игрока в команде. Станкович же использовал парагвайца и Игнатова на правом фланге до тех пор, пока не пришёл Маркиньос. Бразилец был лучше знаком сербскому менеджеру по работе в «Ференцвароше», а Медина не убедил наставника.

Так и получилось, что постепенно полузащитника отодвинули от стартового состава. В дерби с ЦСКА Хесус вышел на три минуты и даже забил, но после этого его положение никак не изменилось. Станкович не так часто прибегает к ротации и старается лишний раз не нарушать командную химию в угоду стабильности. Поэтому, попав в немилость, сложно вернуть свои прежние позиции. Весной парагвайский хавбек сыграл лишь в четырёх матчах чемпионата — и только раз вышел с первых минут.

Для «Спартака» это очень тяжелый актив. Футболиста брали, когда он считался лидером ЦСКА , и предложили ему соответствующую зарплату. В «Спартаке» Хесус зарабатывает 1,6 млн евро в год. Теперь выяснилось, что легионер приносит пользу лишь как игрок ротации — в новой команде он превратился в запасного. Но зарплата остается прежней — «красно-белым» невыгодно сохранять парагвайца в составе.

«Локомотив» мог бы стать выходом

Сейчас «Спартаку» вообще нет смысла сохранять Медину. Место в стартовом составе давно закрепилось за Маркиньосом — бразилец даёт необходимый объём и хорошее взаимопонимание с Барко и Угальде. Нужен дублёр, чтобы разгрузить игрока, но футболист, выходящий на замену, не может обходиться так дорого. В эту роль гораздо лучше подходит 20-летний Игорь Дмитриев, который немало поиграл на уровне РПЛ в «Урале» и «Крыльях» и теперь готов бороться за место в стартовой обойме «Спартака». Плюс Пабло Солари периодически выпускал его на левом фланге — справа аргентинец делит позицию с Тео Бонгондой, и так можно задействовать обоих.

Весной агенты говорили о перспективах за рубежом, и сейчас появился вариант с «Локомотивом» — очень кстати. У «железнодорожников» возникли трудности с усилением. Москвичи провалили кейс с Лукасом Вера. Хавбек давно был на виду у команд РПЛ , минувший сезон отыграл в «Химках», но клуб развалился — и легионер стал свободным агентом. Просто приходи и забирай его. Однако в переговорах возникли сложности, промедлением воспользовался клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» и перехватил Лукаса.

«Железнодорожники» остались без качественного по меркам РПЛ легионера. Медина, судя по всему, — альтернативный вариант. Вероятно, его тоже рассматривают в центре поля — в том числе на позицию десятки. Прошлым летом на эту роль планировался трансфер Маркиньоса, теперь — Веры. Батраков хорош в этой роли, но нестабильному плеймейкеру нужен сменщик. При этом сделка считалась возможной только в случае, если «Спартак» пойдёт на расторжение контракта с Хесусом.

Большая зарплата сыграла в минус

По последним данным, «красно-белые» не собираются расторгать контракт по собственной инициативе. И жирная зарплата (напомним, по слухам, 1,6 млн евро в год) становится ограничением. Во-первых, сложнее договориться об аренде — клубы, заинтересованные в Медине, не смогут потянуть такие условия, а москвичи вряд ли согласятся частично покрывать расходы на зарплату.

Во-вторых, этот оклад искажает восприятие самого парагвайца. Зачем уходить из клуба, где тебе платят такие деньги, если никто больше не предложит такие условия? Выгоднее отработать контракт до конца — при этом придётся сидеть на скамейке. А на выходе искать новый клуб будет сложнее, поскольку оценка своей стоимости на рынке у Хесуса будет основана на действующем контракте.

У «Спартака» такие ситуации повторяются из года в год. Старались пристроить Рошу, Виллиана Жозе, Кофрие, Хендрикса, Николсона — это многое говорит об уровне селекции. И теперь ситуация с Мединой, скорее всего, — это вопрос расторжения контракта.