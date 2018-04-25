«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» по итогам полуфинального матча Кубка России против «Тосно» наказан закрытием фанатской трибуны Б на ближайшем домашнем матче турнира из-за проявлений болельщиками расизма. Фанаты оскорбляли игрока тосненцев Нуну Рошу.

«В соответствии с частью 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать „Спартак“ на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну Б на один домашний матч в Кубке России.

Кроме того, за использование пиротехники болельщиками „Спартака“ клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За покидание технической зоны без разрешения арбитра главный тренер „Тосно“ Дмитрий Парфенов оштрафован на 3 тыс. рублей».