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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны в домашнем матче Кубка России из-за расизма

вчера, 18:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ТосноТосноЗакончился после серии пенальти

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» по итогам полуфинального матча Кубка России против «Тосно» наказан закрытием фанатской трибуны Б на ближайшем домашнем матче турнира из-за проявлений болельщиками расизма. Фанаты оскорбляли игрока тосненцев Нуну Рошу.

«В соответствии с частью 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать „Спартак“ на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну Б на один домашний матч в Кубке России.

Кроме того, за использование пиротехники болельщиками „Спартака“ клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За покидание технической зоны без разрешения арбитра главный тренер „Тосно“ Дмитрий Парфенов оштрафован на 3 тыс. рублей».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
вчера в 23:36
Опять спартак, везде позорится.
Трубадур
Трубадур
вчера в 22:47
Свиньи опять доигрались.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 22:31
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:16
    У питерских есть своя ветка.... Почитайте.... Шапку по кругу и платить, платить и платить..))

    А какого хрена тут зачекинились?))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Морозовский
    вчера в 21:50
    Так что бы с бабки твоей по меньше содрать)
    У нас же штрафы прямиком в думу идут)
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    вчера в 21:48
    спартак вообще можно закрывать, хватит страну позорить
    фидун вор, фанаты воры, футболисты геи, а виноват во всем повар
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Семьнуль команда
    вчера в 21:15
    Семьнуль команда:
    Опять стыдно за этот рассадник человеко-ненавистнечества.
    Раньше была новость, что в Питере нацисты живут и на футбол ходят
    sir-5
    sir-5
    вчера в 21:11
    "Спартак" вообще до Кубка России допускать нельзя,всё равно вылетят. Хотя...
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 20:38
    А "зинку" за нацизм оштрафовали всего на 100 рублей!
    RIR68
    RIR68
    вчера в 20:19
    Парфёнова тоже зацепили, как бывшего. Заговор, не иначе)))
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 20:14
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 20:08
      "Спартак» наказан закрытием"

      ....первые три слова названия ветки устроили бы всех...)))
      Ваня лучший
      Ваня лучший
      вчера в 19:59
      Что то у нас накануне ЧМ-18 "подешевело" наказание за расизм и нацизм. Зенитовцы "зиговали" на игре с Анжи -= штраф 100 тысяч. Спартаковцы проявили расизм тоже 100 тысяч. А ведь за такие "шалости" ФИФА может наказать по полной.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 19:47
      Опять стыдно за спартак!
      EAGuar As
      EAGuar As
      вчера в 19:40
      Закрытие фанатки на игре не отразится , но всяких отморозков нужно закрывать .
      за
      за ответил susanin ultrazenith
      вчера в 19:36
      susanin ultrazenith:
      А почему только в кубке???
      потому что матч кубковый был.
      Семьнуль команда
      Семьнуль команда
      вчера в 19:31
      Фанатскую трибуну нужно ликвидировать, просто оставить пустое место.
      ОЛЛС
      ОЛЛС
      вчера в 19:28
      Словоблудие о расизме - лишняя статья доходов КДК,но всё расно очень стыдно за "Спартак".
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      вчера в 19:26
      А почему только в кубке???
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 19:13
      Хватит терпеть это безобразие от пупсиков, пора отправлять в пердив!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил korn3512
      вчера в 19:06
      korn3512:
      Здарова литей! Ты вижу тоже до глубины души возмущен случившимся)
      Здарова Геша!
      Я спокоен как удав. Меня невозможно вывести из себя. У меня кожа как у слона в два пальца.! :)
      Пусик тарасовский
      Пусик тарасовский
      вчера в 19:06
      Не было зулуссов, не было выкриков спартачей.
      korn3512
      korn3512 ответил НИКИТА ТАРАСОВ
      вчера в 19:04
      Не делай так больше!
      korn3512
      korn3512 ответил Литейный 4
      вчера в 19:03
      Здарова литей!
      Ты вижу тоже до глубины души возмущен случившимся)
      LOpp
      LOpp
      вчера в 19:01
      Один ухнул, а закрыли всю трибуну.
      Логика 56ьная
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил за
      вчера в 18:54
      за:
      поугорай на соседней ветке...
      Не говорите, что мне надо делать и я не скажу куда Вам идти! Гыгыгы!
      за
      за ответил Литейный 4
      вчера в 18:52
      Литейный 4:
      Нонсенс. В Спартаке белые в меньшинстве. Какой расизм? Может расизм против белых? Гыгыгы
      поугорай на соседней ветке...
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 18:50
      Нонсенс. В Спартаке белые в меньшинстве. Какой расизм? Может расизм против белых? Гыгыгы
      denmig
      denmig
      вчера в 18:45
      Опять в рядах затесались питерские с конями - зачинщики - в Наших рядах!
      Заратустра
      Заратустра
      вчера в 18:42
      Со спартаком вообще смешная ситуация. В команде одни негры, а они ещё пасти смеют открывать на тему цвета кожи соперников))
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