  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.553.611.86
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.63.163.19
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.43.781.84

Аугустинссон сорвал голос после разгрома сборной Мексики

вчера, 21:10
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 3Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон охрипшим голосом подвел итоги матча против Мексики, победа в котором позволила шведам выйти в плей-офф раунд ЧМ-2018 с первого места:

«Простите, я почти потерял голос. Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно.

Если дальше нас ждут бразильцы, то пусть будут бразильцы».

Аугустинссон был признан лучшим игроком матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пак Джи Сун: «У Головина есть огромный потенциал, чтобы заиграть в топ-лигах Европы»
Сегодня, 03:36 0
Жезус: «Да, я не забиваю голы, но главное, что Бразилия побеждает»
Сегодня, 03:21 0
Кьер: «Если сборная Хорватии поймает кураж, то её будет не остановить»
Сегодня, 02:43 0
Шукер: «У Дании есть Эриксен и Шмейхель, но мы сильны своим командным духом»
Сегодня, 02:33 0
Коутиньо: «Не сказать, что я сильно удивлён вылетом сборной Германии»
Сегодня, 02:14 2
Джуру: «Мне нет разницы, с кем играть в 1/8 финала. Швеция? Хорошо»
Сегодня, 01:55 0
Обсудить
Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 21:58
Швед не зря горлопанил.
DXTK
DXTK
вчера в 21:16
Это еще что, После выхода Аргентины в плейофф у многих хейтеров на соккере снесло крышу и разорвало седло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100