Аугустинссон сорвал голос после разгрома сборной Мексики

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон охрипшим голосом подвел итоги матча против Мексики, победа в котором позволила шведам выйти в плей-офф раунд ЧМ-2018 с первого места:

«Простите, я почти потерял голос. Я знал, что забью гол на чемпионате мира в России. Мы придерживались плана и заслужили такой результат. Мы не ожидали выхода из группы, но верили в это, мы показали, что все возможно.

Если дальше нас ждут бразильцы, то пусть будут бразильцы».

Аугустинссон был признан лучшим игроком матча.