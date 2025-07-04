Гендиректор «Динамо» заявил, что «Спартак» мог затягивать переход Сергеева

Генеральный директор «Динамо» считает, что «Спартак» мог намеренно задерживать трансфер нападающего «Крыльев Советов» в стан «бело-голубых».

Некоторые действия других клубов были избыточными и недостаточно обоснованными. Иван изначально хотел перейти в «Динамо», которое больше всех его хотело, и здесь он будет наиболее востребован. Хорошо, что всё завершилось положительно и нашли компромисс. Отправлял ли «Спартак» предложение, чтобы затянуть трансфер Сергеева? Письмо я не видел, но как будто да.