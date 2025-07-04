 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Динамо» заявил, что «Спартак» мог затягивать переход Сергеева

вчера, 22:59

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что «Спартак» мог намеренно задерживать трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан «бело-голубых».

Некоторые действия других клубов были избыточными и недостаточно обоснованными. Иван изначально хотел перейти в «Динамо», которое больше всех его хотело, и здесь он будет наиболее востребован. Хорошо, что всё завершилось положительно и нашли компромисс. Отправлял ли «Спартак» предложение, чтобы затянуть трансфер Сергеева? Письмо я не видел, но как будто да.

Подписывайся в ВК
Все новости
Беленов: «Уровень футбола у нас упал, я могу играть хоть до 43 лет»
Вчера, 17:51
Бабаев: «Сокращение РПЛ до 15 команд недопустимо»
01 июля
В «Спартаке» назвали задачу команды на сезон-2025/26
01 июля
Гендиректор «Спартака» объяснил решение клуба подписать Заболотного
01 июля
Гендиректор «Торпедо»: «Гузман вернётся в команду на следующей неделе»
01 июля
В «Торпедо» не обращают внимания на слухи об исключении из РПЛ
01 июля
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:36
Письмо я не видел, но как будто да... Генеральный директор клуба оперирует непроверенными данными, как-то не очень солидно это выглядит со стороны. Может он хочет показаться грубым и крутым, чтобы с ним боялись связываться? Такой путь в корне ошибочен. Пивоваров просто, в своём порыве, как-нибудь нарвётся на действительно крутого человека и банально получит по морде. Сегодня он пытался спровоцировать Спартак. Есть претензии? Докажи, но не болтай впустую.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:08
А предложений было не мало за эти годы. а воз и ныне там. Админ. ресурс сайта велик, у каждого свои полномочия. Но я думаю, вернее надеюсь, что проблему решат вопрос только во времени когда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 