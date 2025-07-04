Уверенные в себе. Самые длительные контракты в футболе

1751659696

вчера, 23:08

Есть и те, кто подписывал соглашения на пожизненный срок.

Когда Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на десять лет, многих удивил не только сам факт того, что вингер отказался переходить в «Барселону», но и столь продолжительный срок его нового договора. Сразу вспомнился «Челси» с его удивительным развлечением в виде подписания контрактов на долгие годы для размазывания трансферной стоимости, чтобы не нарушить финансовые правила. Кажется, будто именно лондонцы задали такую моду. Однако мы покопались в самых длительных контрактах в современной истории футбола, и некоторые данные нас удивили. «Синие» тут далеко не первопроходцы и совсем не уникальны. Давайте посмотрим на самые яркие примеры.

Ойан Сансет и Дани Вивиан («Атлетик») – 8 лет

Открывает наш своеобразный топ как раз «Атлетик». Баски, оказывается, любят предлагать долгосрочные сделки. Это можно объяснить тем, что рыночный простор для них очень ограничен, поскольку трансферная политика позволяет подписывать лишь футболистов, связанных со Страной Басков. И Сансет, и Вивиан играют значимую роль в команде Эрнесто Вальверде, они помогли ей выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон. Их контракты действуют до 2032 года.

Сеск Фабрегас («Арсенал») – 8 лет

В 2006 году Фабрегас подписал с «канонирами» контракт на восемь лет. Арсен Венгер тогда очень хотел построить свою команду вокруг молодого испанского плеймейкера, поэтому вцепился в него мертвой хваткой. Тогда Фабрегасу было 19 лет. В итоге он провел в «Арсенале» пять лет, а в 2011 году перебрался по зову ДНК в «Барселону». Впрочем, там уже был не так успешен.

Михаил Мудрик («Челси») – 8,5 года

Ладно, все-таки «Челси» отличился. Если говорить о самых длительных действующих сейчас контрактах, то на лондонцев приходятся девять из двенадцати. Украинский вингер – один из первых примеров. Он перешел из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро с бонусами в 30 миллионов. Говорят, что был вариант перейти в «Арсенал», но именно продолжительный контракт с хорошими условиями привлек его в «Челси». Закрепиться в составе Мудрик не сумел, а потом еще оказался отстраненным от игр из-за проблем с тестированием на допинг.

Энцо Фернандес, Коул Палмер, Николас Джексон («Челси») – 9 лет

В настоящее время в составе «Челси» с контрактами на семь лет и более числятся Педру Нету, Ренату Вейга, Мойсес Кайседо, Филип Йоргенсен, Аарон Ансельмино и троица, упомянутая выше. (Помимо Мудрика). «Челси» приложил немало усилий, чтобы заполучить Палмера из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В итоге с ним заключили семилетний контракт. Коул быстро стал одной из главных звезд «Челси», забив 25 голов в дебютном сезоне. Так что лондонцы поспешили продлить его контракт еще на два года, увеличив сумму лет до девяти.

А Фернандес впечатлил всех выступлением за сборную Аргентины на ЧМ -2022. «Челси» сделал его самым дорогим игроком в истории британского футбола, выплатив 121 миллион евро и предложив контракт до 2031 года. Поначалу Энцо на «Стэмфорд Бридж» не впечатлял, но постепенно дела пошли на лад. То же касается и Джексона, который стал почаще попадать в ворота. Он тоже успел продлить свой долгоиграющий контракт после перехода из «Вильярреала».

Лионель Месси («Барселона») – 9 лет

За время пребывания в «Барселоне» Месси успел подписать девять различных контрактов. Но самым длительным из них был девятилетний, на который он согласился в 2005 году – спустя несколько месяцев после того, как пробился в основную команду. Потом его продлили в 2014 году – за это время Лионель удвоил свою зарплату.

Сауль Ньигес, Коке («Атлетико») – 9 лет

Став одним из основных игроков полузащиты, Сауль в 2017 году продлил с «Атлетико» масштабный девятилетний контракт. Но вскоре он поссорился с главным тренером Диего Симеоне, и Сауля отдали в аренду на сезон-2021/22 в «Челси», где он не блистал. В прошлом сезоне Ньигес играл за «Севилью», с которой занял 17-е место в Ла Лиге.

Куда успешнее сложились отношения с «Атлетико» у Коке, который неоднократно продлевал свой действующий контракт, набрав в общей сложности девять лет. Соглашение действует сейчас до 2026 года. В прошлом сезоне 33-летний хавбек 39 раз выводил «Атлетико» на матчи в качестве капитана.

Иньяки Уильямс («Атлетик») – 9 лет

Да, снова «Атлетик». И снова Уильямс. Но теперь уже брат Нико. Старший Уильямс свой девятилетний контракт подписал с клубом из Бильбао еще в 2019 году. По сути, он согласился всю карьеру провести в родной команде. Потому что если кто-то захочет приобрести 31-летнего игрока, то придется выложить сумму отступных в размере 135 миллионов евро.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 9,5 года

Норвежский супербомбардир в январе этого года подписал новый контракт с «Манчестер Сити» — сразу на девять с половиной лет. К тому моменту он забил 111 мячей в 126 матчах за команду, так что никаких сомнений быть не могло. У Холанда два чемпионских титула в Англии кряду и «Золотые бутсы». В прошлом сезоне хворала вся команда, но вряд ли кто-то усомнился, что продление этого контракта – правильное решение.

Денилсон («Бетис») – 10 лет

Неожиданное появление. А ведь «Бетис» за Денилсона после ЧМ -1998 выложил сразу 30 миллионов евро – сумасшедшие деньги по тем временам. Тогда бразильцу было 20 лет, и он подписал безумный контракт на десять лет. Однако поддерживать заданную планку Денилсон не смог. Шесть лет спустя он перешел в «Бордо». А два из тех самых шести сезонов провел в аренде в «Сан-Паулу».

Андрес Иньеста («Барселона») – пожизненно

Пришла пора символических жестов. В благодарность за годы плодотворной работы «Барселона» в 2017 году подписала с Иньестой так называемый пожизненный контракт. 33-летний хавбек должен был остаться на «Камп Ноу» до конца карьеры. Но уже спустя полгода Иньеста перебрался в японский «Виссел Кобе». Жест оказался смазанным.

Икер Касильяс, Рауль («Реал») – пожизненно

И тут тоже не все получилось красиво, как мы помним. Не так красиво, как задумывалось. «Реал» хотел, чтобы Касильяс и Рауль завершили свои карьеры на «Сантьяго Бернабеу» как настоящие живые легенды клуба. В 2008 году с ними торжественно заключили «пожизненные контракты». Однако обе сделки включали в себя переходящее условие, по которому соглашение автоматически продлевалось на год, если игрок проводил в предыдущем сезоне 30 матчей. Надо заметить, что оба футболиста в итоге свои карьеры завершили не в «Реале». Касильяс оттуда перешел в «Порту», а Рауль – в «Шальке».