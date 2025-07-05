«Палмейрас» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2025, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» – «Челси», который состоится 5 июля 2025 года.

«Палмейрас»

«Палмейрас» с большим трудом, но все-таки справился со своим соперником в прошлом раунде и теперь будет противостоять «Челси», который относительно стабильно выступает на этом турнире. Бразильская команда приложит максимум усилий, чтобы первой открыть счет в игре и от него сыграть по результату, хоть и это может выглядеть слишком прагматично. Встреча точно будет интересной и рекомендуется к просмотру.

28 июня «Палмейрас» в дополнительное время смог пройти «Ботафого» (1:0), а 24 числа сыграл вничью с «Интер» Майами (2:2).

«Челси»

«Челси» очень хочет побороться за международный трофей и если посмотреть на сетку плей-офф КЧМ , то у клуба из Лондона вполне есть шансы добраться даже до финала. Коллектив уже прошел «Бенфику» в очень длинном матче, который прерывался больше, чем на 2 часа из-за погоды и это морально могло повлиять на коллектив. Встреча с «Палмейрасом» очень важна и европейский клуб очень серьезно отнесется к сопернику.

28 июня «Челси» прошел «Бенфику» (4:1 в дополнительное время), а 25 числа уверенно обыграл «Эсперанс» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 4.2

Ничья – 3.32

Победит «Челси» – 2.05

Тотал больше 2.5 мячей – 2.23

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

«Челси» проиграл два из десяти последних поединков при восьми победах

Четыре из шести последних матчей «Палмейрас» завершились исходом «обе забьют — нет»

В единственной встрече финала КЧМ между клубами сильнее оказался «Челси», но в дополнительное время (2:1).

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что лондонский клуб сделал выводы после поражения от «Фламенго» в группе и теперь будет действовать более грамотно, что приведет к победе.