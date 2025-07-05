«Палмейрас» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» – «Челси», который состоится 5 июля 2025 года.
«Палмейрас»
«Палмейрас» с большим трудом, но все-таки справился со своим соперником в прошлом раунде и теперь будет противостоять «Челси», который относительно стабильно выступает на этом турнире. Бразильская команда приложит максимум усилий, чтобы первой открыть счет в игре и от него сыграть по результату, хоть и это может выглядеть слишком прагматично. Встреча точно будет интересной и рекомендуется к просмотру.
28 июня «Палмейрас» в дополнительное время смог пройти «Ботафого» (1:0), а 24 числа сыграл вничью с «Интер» Майами (2:2).
«Челси»
«Челси» очень хочет побороться за международный трофей и если посмотреть на сетку плей-офф КЧМ, то у клуба из Лондона вполне есть шансы добраться даже до финала. Коллектив уже прошел «Бенфику» в очень длинном матче, который прерывался больше, чем на 2 часа из-за погоды и это морально могло повлиять на коллектив. Встреча с «Палмейрасом» очень важна и европейский клуб очень серьезно отнесется к сопернику.
28 июня «Челси» прошел «Бенфику» (4:1 в дополнительное время), а 25 числа уверенно обыграл «Эсперанс» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Палмейрас» – 4.2
- Ничья – 3.32
- Победит «Челси» – 2.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.23
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68
Статистика
- «Челси» проиграл два из десяти последних поединков при восьми победах
- Четыре из шести последних матчей «Палмейрас» завершились исходом «обе забьют — нет»
- В единственной встрече финала КЧМ между клубами сильнее оказался «Челси», но в дополнительное время (2:1).
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что лондонский клуб сделал выводы после поражения от «Фламенго» в группе и теперь будет действовать более грамотно, что приведет к победе.