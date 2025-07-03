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Форвард «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе вместе с братом. Недавно Жота сыграл свадьбу

03 июля 2025, 13:11
Диогу Жота

Ужасные новости.

Фанаты футбола шокированы произошедшим

Жизнь – несправедливая штука. Худшие представители человечества не наказаны за жестокие преступления – даже маньяка Зодиака не поймали, и живут долго. А нормальные парни погибают слишком рано. Невыносимая тяжесть бытия: на испанской трассе игрок «Ливерпуля» Жота погиб вместе с братом Андре Силвой. Он тоже был футболистом, выступал за клуб низшей лиги в Португалии. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Спасатели прибыли на место ДТП, но увидели пепелище. Семья Жоты потеряла сразу двух молодых мужчин.

В этот раз не говорят о другом автомобиле в происшествии, столкновения не было. Похоже, лопнула шина на большой скорости, затем автомобиль вынесло с трассы, он перевернулся и резко загорелся. Это не повторение трагичной гибели Хосе Антонио Рейеса шесть лет назад. Хотя тогда тоже потеряли испанского футболиста и его родственников – двух двоюродных братьев. В том случае полиция установила, что Хосе Антонио значительно превысил скорость. Впрочем, нарушение скоростных ограничений не всегда является причиной катастрофы.

С другой стороны, многим футболистам надо быть аккуратнее за рулем. У известных спортсменов невероятно дорогие и зачастую мощные автомобили. Все главные правила дорожного движения написаны кровью. Жоте и его брату не повезло, пусть покоятся с миром. Сегодня сотни миллионов людей, которым симпатичен «Ливерпуль», переживают потерю улыбчивого знакомого человека. Футболисты и тренерский штаб шокированы. А ведь форвард Жота хотел начать новую страницу в жизни, Диогу знал, что покинет «Ливерпуль».

Скорее всего, искал клуб за пределами Англии, хотя теперь это не имеет значения. Зачастили ДТП в футболе. Недавно сказочно повезло нападающему «Вест Хэма» Антонио. Ямаец чудом выжил, поскольку его автомобиль превратился в гору металла. Антонио отбросило на пассажирское сидение, настолько большой была скорость. Именно этот факт уберег форварда «Вест Хэма». К сожалению, люди редко учатся даже на своих ошибках. У Антонио была авария на авто в прошлом: ехал с рождественской вечеринки в костюме снеговика, вряд ли был трезв.

Жота неделю назад сыграл красивую свадьбу

Независимо от деталей трагедии, всем важно напомнить о правилах дорожного движения. Футболисты часто не умеют водить, но отказываются нанять водителей. Сами обожают быструю езду. Бедняга Жота не выжил после катастрофы. И трагедия ещё страшнее, если знать личную историю. 22 июня Жота женился на Руте Кардосо. У пары трое маленьких детей, два сына и дочь. Дочурка родилась в ноябре прошлого года. Малышка со временем не сможет вспомнить отца. Очень печально, большая трагедия для семьи Диогу и Андре и всех близких.

Португалец сыграл свадьбу в красивой церкви, а теперь все высказывают соболезнования жене, которая быстро стала вдовой. Никакими словами тут не поможешь, как в случае с беднягой из «Лас-Пальмаса». Неделю назад сообщили о смерти молодого защитника Зебена Рамоса. Его сбила машина, получил травму головы. Даже если пешеход смотрит по сторонам и не нарушает правила перехода дороги, всегда найдется лихач за рулем, который поставит чужую жизнь в опасность. Люди во всех странах мира часто недооценивают опасность автомобилей.

Также начались проблемы с качеством сборки. Снимают целые партии новых и дорогих машин, когда конструкторы допускают ошибки. Позже будет результат экспертиз и назовут точную причину возгорания автомобиля Жоты ночью на трассе. Жаль, что братья Диогу и Андре не воспользовались услугами профессионального водителя. Конечно, они тоже порой из-за усталости засыпают за рулем – такие истории часто рассказывают музыканты, которые отправляются в туры на автобусах. Но профессионалы намного увереннее в критических ситуациях.

Опасные дороги забрали многих звёзд футбола

Кроме людей из «Ливерпуля», шок переживают футболисты сборной Португалии. Недавно они вместе с Диогу во второй раз выиграли Лигу наций. Также в коллекции Жоты есть победа в АПЛ с «Ливерпулем». Хотя нападающий не был главным героем, он забивал важные голы. Последним голом в карьере Жоты стал победный мяч «Эвертону» в дерби. Нет сомнений, что фанаты «ирисок» вспомнят португальца в день следующей встречи против «Ливерпуля». В истории «красных» были трагедии с фанатами, а теперь они потеряли одного из футболистов.

Когда говорим о дорожных происшествиях, то ДТП забрали многих известных футболистов. Гаэтано Ширеа был легендой «Ювентуса», одним из лучших защитников мира, выиграл в 1982 году мундиаль в Испании со сборной Италии. Гаэтано завершил карьеру и помогал тренерскому штабу «Ювентуса». Ширеа сел в машину к людям из «Гурника», поскольку просматривал в Польше будущего соперника в Кубке УЕФА. Польский водитель решил обогнать две фуры на трассе и врезался в фургон. Так как в багажнике были канистры с бензином, авто загорелось.

Три года назад в ДТП погиб бывший хавбек сборной Колумбии Фредди Ринкон. Он играл за бразильские клубы и пытался показать себя в «Наполи» и «Реале». После завершения карьеры Ринкон связался с наркоторговцами, которым помогал отмывать деньги. А погиб на дороге в Колумбии, когда его автомобиль врезался в автобус. Георги Аспарухов – лучший футболист Болгарии 20-го века, разбился вместе с напарником по команде в катастрофе, когда ему было всего 28 лет. На похороны легендарного Аспарухова пришло около полумиллиона человек.

Спустя три года после Аспарухова погиб чемпион мира 1970 года, левый защитник Эвералдо. На эмблеме его клуба «Гремио» изображены три звезды. Две в честь завоеванных трофеев, а вот третья звезда – серая и приглушенная, именно в память о напарнике Пеле по сборной Бразилии. Также трагично завершилась жизнь бывшего футболиста «Реала» Лори Каннингема. Вингер, предшественник Бекхэма и Беллингема в составе мадридцев, погиб в 33 года, оставив жену и сына. Надеемся, этот список долго не будет пополняться новыми фамилиями футболистов.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в ДТП
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Все комментарии
jRest
jRest ответ ariec93 (раскрыть)
09 июля в 07:05
Июнь месяц, постоянное откладывание смены резины под предлогом: сезон ещё отходят, и ямка на дороге...

В итоге, резкий выброс адреналина в организм быстро поспособствовал внеплановым вложениям в автомобиль. 😐
ariec93
ariec93 ответ jRest (раскрыть)
07 июля в 11:15
А шина в каком состоянии была? старая новая? жара была?
Просто интересно, какие факторы могут этому способствовать.
Икарус
Икарус
04 июля в 23:44
Женился и сразу шина лопнула на ламбе. Что-то тут не так.
Agamaga005
Agamaga005 ответ jRest (раскрыть)
04 июля в 10:43
Ламбо полный привод, при потере контроля сложнее всего управлять такой машиной. Вся активная безопасность не поможет избежать ДТП, что и происходит каждый день на дорогах со смертельным исходом.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
04 июля в 10:28
На ламбо не вылетают на скорости 100 км/ч, да вообще для человека и 80 км/ч смертельная скорость. А там они перевернулись и загорелись.
Если будет экспертиза, то будут ответы!
FootFun
FootFun
04 июля в 03:15
Какой ужас, какая трагедия для родных и близких, для Португалии и Ливерпуля это просто не описать словами
valt134
valt134
04 июля в 00:01
Неожиданно… Смерть никого не щадит. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…
UncleZack
UncleZack
03 июля в 23:32
Работал в дальнобое 10 лет,много раз был на волоске,завязал после рождения сына.
Никакие деньги не стоят этого риска,соболезнования и терпения родным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
03 июля в 22:25, ред.
Да где они гнали то ? Что такое 100 км/ч по Европе ?! Даже на наших убогих трассах это лайт-режим. А при ихних то дорогах со знаком качества и нормального - разделительного барьера, это ваще ничто ! Это почти шагом езда ! На чем они там ехали ? По грунтовке и на Жигулях, чтоль ?! Надо подробности узнавать. Чёто тут не чисто... На Ламборджини, простите, такие космические системы безопасности..., которые и космонавтам не снились!
Karkaz
Karkaz
03 июля в 19:45, ред.
Нихрена себе новости...На моей памяти первый раз такое, чтобы что то случилось с известным игроком из топ клуба.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 июля в 17:45
я в шоке....Диого навсегда будет в сердцах болельщиков красных!
Земля тебе пухом.....
Agamaga005
Agamaga005
03 июля в 17:16
Слова словами, утрату чувствуют только самые близкие - родители,жена, дети... Печально, что жизнь так заканчивается. Мне это известно, родной брат также погиб, оставил жену и дочерей маленьких. Боль и шрам на всю жизнь!
Гонять не нужно, нужно думать о родных всегда!
Futurista
Futurista ответ jRest (раскрыть)
03 июля в 16:34, ред.
Знакомая ситуация...как то на темной трассе зимой пропорол сразу две шины с одной стороны...железка какая то валялась на дороге не увидел вовремя...главное не паниковать...реакция решает...ну и скорость была не больше 80 ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 июля в 15:45
Всегда этого сам боялся.
Печальная новость.
Grizly88
Grizly88
03 июля в 14:52
Соболезнуем
labasy
labasy
03 июля в 14:43
Мои соболезнования родственникам Жоты и болельщикам Португалии (((
jRest
jRest ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 июля в 14:22, ред.
Лопалась шина на трассе. Причём передняя, ведущая. Километров 100 было на спидометре...
После того раза почти год восемьдесят не превышал.

Печально, конечно, что люди гибнут на дороге, не важно за рулём они или пешком. В очередной раз хочется всем участникам движения посоветовать соблюдать правила дорожного движения. А Жоте светлая память.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 июля в 13:22
На Lamborghini это да...на таких машинах медленно не ездят...
sihafazatron
sihafazatron
03 июля в 13:16
Мдааа уж...
Печально это все.
Соболезную родным и близким.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 13:13
Светлая память. Лопнувшая шина на трассе это почти всегда приговор
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