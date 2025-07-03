Форвард «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе вместе с братом. Недавно Жота сыграл свадьбу

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03 июля 2025, 13:11

Ужасные новости.

Фанаты футбола шокированы произошедшим

Жизнь – несправедливая штука. Худшие представители человечества не наказаны за жестокие преступления – даже маньяка Зодиака не поймали, и живут долго. А нормальные парни погибают слишком рано. Невыносимая тяжесть бытия: на испанской трассе игрок «Ливерпуля» Жота погиб вместе с братом Андре Силвой. Он тоже был футболистом, выступал за клуб низшей лиги в Португалии. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Спасатели прибыли на место ДТП , но увидели пепелище. Семья Жоты потеряла сразу двух молодых мужчин.

В этот раз не говорят о другом автомобиле в происшествии, столкновения не было. Похоже, лопнула шина на большой скорости, затем автомобиль вынесло с трассы, он перевернулся и резко загорелся. Это не повторение трагичной гибели Хосе Антонио Рейеса шесть лет назад. Хотя тогда тоже потеряли испанского футболиста и его родственников – двух двоюродных братьев. В том случае полиция установила, что Хосе Антонио значительно превысил скорость. Впрочем, нарушение скоростных ограничений не всегда является причиной катастрофы.

С другой стороны, многим футболистам надо быть аккуратнее за рулем. У известных спортсменов невероятно дорогие и зачастую мощные автомобили. Все главные правила дорожного движения написаны кровью. Жоте и его брату не повезло, пусть покоятся с миром. Сегодня сотни миллионов людей, которым симпатичен «Ливерпуль», переживают потерю улыбчивого знакомого человека. Футболисты и тренерский штаб шокированы. А ведь форвард Жота хотел начать новую страницу в жизни, Диогу знал, что покинет «Ливерпуль».

Скорее всего, искал клуб за пределами Англии, хотя теперь это не имеет значения. Зачастили ДТП в футболе. Недавно сказочно повезло нападающему «Вест Хэма» Антонио. Ямаец чудом выжил, поскольку его автомобиль превратился в гору металла. Антонио отбросило на пассажирское сидение, настолько большой была скорость. Именно этот факт уберег форварда «Вест Хэма». К сожалению, люди редко учатся даже на своих ошибках. У Антонио была авария на авто в прошлом: ехал с рождественской вечеринки в костюме снеговика, вряд ли был трезв.

Жота неделю назад сыграл красивую свадьбу

Независимо от деталей трагедии, всем важно напомнить о правилах дорожного движения. Футболисты часто не умеют водить, но отказываются нанять водителей. Сами обожают быструю езду. Бедняга Жота не выжил после катастрофы. И трагедия ещё страшнее, если знать личную историю. 22 июня Жота женился на Руте Кардосо. У пары трое маленьких детей, два сына и дочь. Дочурка родилась в ноябре прошлого года. Малышка со временем не сможет вспомнить отца. Очень печально, большая трагедия для семьи Диогу и Андре и всех близких.

Португалец сыграл свадьбу в красивой церкви, а теперь все высказывают соболезнования жене, которая быстро стала вдовой. Никакими словами тут не поможешь, как в случае с беднягой из «Лас-Пальмаса». Неделю назад сообщили о смерти молодого защитника Зебена Рамоса. Его сбила машина, получил травму головы. Даже если пешеход смотрит по сторонам и не нарушает правила перехода дороги, всегда найдется лихач за рулем, который поставит чужую жизнь в опасность. Люди во всех странах мира часто недооценивают опасность автомобилей.

Также начались проблемы с качеством сборки. Снимают целые партии новых и дорогих машин, когда конструкторы допускают ошибки. Позже будет результат экспертиз и назовут точную причину возгорания автомобиля Жоты ночью на трассе. Жаль, что братья Диогу и Андре не воспользовались услугами профессионального водителя. Конечно, они тоже порой из-за усталости засыпают за рулем – такие истории часто рассказывают музыканты, которые отправляются в туры на автобусах. Но профессионалы намного увереннее в критических ситуациях.

Опасные дороги забрали многих звёзд футбола

Кроме людей из «Ливерпуля», шок переживают футболисты сборной Португалии. Недавно они вместе с Диогу во второй раз выиграли Лигу наций. Также в коллекции Жоты есть победа в АПЛ с «Ливерпулем». Хотя нападающий не был главным героем, он забивал важные голы. Последним голом в карьере Жоты стал победный мяч «Эвертону» в дерби. Нет сомнений, что фанаты «ирисок» вспомнят португальца в день следующей встречи против «Ливерпуля». В истории «красных» были трагедии с фанатами, а теперь они потеряли одного из футболистов.

Когда говорим о дорожных происшествиях, то ДТП забрали многих известных футболистов. Гаэтано Ширеа был легендой «Ювентуса», одним из лучших защитников мира, выиграл в 1982 году мундиаль в Испании со сборной Италии. Гаэтано завершил карьеру и помогал тренерскому штабу «Ювентуса». Ширеа сел в машину к людям из «Гурника», поскольку просматривал в Польше будущего соперника в Кубке УЕФА . Польский водитель решил обогнать две фуры на трассе и врезался в фургон. Так как в багажнике были канистры с бензином, авто загорелось.

Три года назад в ДТП погиб бывший хавбек сборной Колумбии Фредди Ринкон. Он играл за бразильские клубы и пытался показать себя в «Наполи» и «Реале». После завершения карьеры Ринкон связался с наркоторговцами, которым помогал отмывать деньги. А погиб на дороге в Колумбии, когда его автомобиль врезался в автобус. Георги Аспарухов – лучший футболист Болгарии 20-го века, разбился вместе с напарником по команде в катастрофе, когда ему было всего 28 лет. На похороны легендарного Аспарухова пришло около полумиллиона человек.

Спустя три года после Аспарухова погиб чемпион мира 1970 года, левый защитник Эвералдо. На эмблеме его клуба «Гремио» изображены три звезды. Две в честь завоеванных трофеев, а вот третья звезда – серая и приглушенная, именно в память о напарнике Пеле по сборной Бразилии. Также трагично завершилась жизнь бывшего футболиста «Реала» Лори Каннингема. Вингер, предшественник Бекхэма и Беллингема в составе мадридцев, погиб в 33 года, оставив жену и сына. Надеемся, этот список долго не будет пополняться новыми фамилиями футболистов.