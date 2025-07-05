«Арсенал» и МЮ интересуются нападающим «Интера» Тюрамом

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сегодня, 00:46

Нападающий «Интера» привлёк внимание нескольких ведущих европейских клубов.

Английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают его как потенциальное усиление для своей атаки.

В контракте 27-летнего Тюрама указана сумма отступных — 85 млн евро.

Если он уйдёт, миланский клуб уже ищет замену — согласно сообщениям, главным кандидатом является из «Фиорентины», чья отступная сумма составляет 52 млн евро.