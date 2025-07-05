«Арсенал» и МЮ интересуются нападающим «Интера» Тюрамом

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам привлёк внимание нескольких ведущих европейских клубов.
Английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают его как потенциальное усиление для своей атаки.
В контракте 27-летнего Тюрама указана сумма отступных — 85 млн евро.
Если он уйдёт, миланский клуб уже ищет замену — согласно сообщениям, главным кандидатом является Моизе Кин из «Фиорентины», чья отступная сумма составляет 52 млн евро.
Про шахматы, эвм, какие то программы и прочее писанину не интересно.
Где борьба, недовольство, предложения, шантажи, легенды про эпичные победы на колчаковских фронтах?
Про шахматы, эвм, какие то программы и прочее писанину не интересно.
Где борьба, недовольство, предложения, шантажи, легенды про эпичные победы на колчаковских фронтах?