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«Арсенал» и МЮ интересуются нападающим «Интера» Тюрамом

сегодня, 00:46

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам привлёк внимание нескольких ведущих европейских клубов.

Английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают его как потенциальное усиление для своей атаки.

В контракте 27-летнего Тюрама указана сумма отступных — 85 млн евро.

Если он уйдёт, миланский клуб уже ищет замену — согласно сообщениям, главным кандидатом является Моизе Кин из «Фиорентины», чья отступная сумма составляет 52 млн евро.

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Что-то скучно стало в последнее время в теме прогнозов.
Про шахматы, эвм, какие то программы и прочее писанину не интересно.
Где борьба, недовольство, предложения, шантажи, легенды про эпичные победы на колчаковских фронтах?
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