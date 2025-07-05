Винисиус отреагировал на переход Жерсона в «Зенит»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит».
Бразильский форвард был немногословен. Он написал: «Монстр».
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит».
Бразильский форвард был немногословен. Он написал: «Монстр».
https://www.youtube.com/watch?v=2J2dwFVZHsY
Бразильский полузащитник был немногословен. Он написал: «Сам ты Монстр»
Бразильский полузащитник был немногословен. Он написал: «Сам ты Монстр»