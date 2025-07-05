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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Винисиус отреагировал на переход Жерсона в «Зенит»

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:03
А сам почему не монстр больше?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:29
Наверное если бы речь шла о бразильской футболистке, а не о футболисте, то Винисиус добавил бы слово прекрасный к слову монстр.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20, ред.
Полузащитник "Зенита" Жерсон отреагировал на реакцию нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора.
Бразильский полузащитник был немногословен. Он написал: «Сам ты Монстр»
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