«Динамо» с юмором объявило о переходе Ивана Сергеева

1751654168

вчера, 21:36

«Динамо» высмеяло «Зенит», показав нападающего «Крыльев Советов» в роли крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии».

В опубликованном видео «Динамо» царь Александр II напомнил, что он «уже 100 раз говорил об отмене крепостного права», на что его помощник ответил: «Мы думали, что это был 100-й раз, но, возможно, все же 99-й».

Недавно появилась информация о том, что «Зенит» будет считать предстоящий сезон юбилейным, так как он будет 100-м в истории клуба. При этом ранее в этом году петербуржцы праздновали 100-летие клуба.

Сегодня стало известно, что Сергеев подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.