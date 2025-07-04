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«Динамо» с юмором объявило о переходе Ивана Сергеева

вчера, 21:36

«Динамо» высмеяло «Зенит», показав нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в роли крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии».

В опубликованном видео «Динамо» царь Александр II напомнил, что он «уже 100 раз говорил об отмене крепостного права», на что его помощник ответил: «Мы думали, что это был 100-й раз, но, возможно, все же 99-й».

Недавно появилась информация о том, что «Зенит» будет считать предстоящий сезон юбилейным, так как он будет 100-м в истории клуба. При этом ранее в этом году петербуржцы праздновали 100-летие клуба.

Сегодня стало известно, что Сергеев подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55, ред.
Да и Сергеев тут не при чём....они так то и без него с юмором......
Три их четырёх больших московских клубов хоть когда то чемпионят в РПЛ....
Эти же всю прыть на ролики транжирят.....
баск
баск
вчера в 22:14, ред.
Хороший ролик, но его чуток не допилили, мне кааца..)

Там в самом конце, после фразы "Принеси мячик" стоило бы вкрутить ответ.
Что-нибудь вроде "Бегите-ка вы за мячом сами, ваше сиятельство, я вам не крепостной".
И моруду так, кирпичом..))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:02
а мне понравился ролик и ч\ю работников динамовского клуба))
shlomo
shlomo
вчера в 21:47
Н что... главное чтобы ролик не оказался пророческим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:41
Молодцы, чувства юмора присутствует...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Скоро посмеемся вместе
Гость
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