«Палмейрас» — «Челси». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (5.07.2025)

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04 июля 2025, 23:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Поставить на его победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Палмейраса» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.32.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.32. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.64. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 1.97.

Форма команд

«Палмейрас» в групповом этапе вышел с первого места, с заработанными пятью очками за три матча. Он опередил второе место, «Интер» Майами, по разнице мячей. Два последних матча завершились ничьёй в групповом этапе с «Интер» Майами (2:2), и победой над «Ботафого» в 1/8 КЧМ (1:0).

«Челси» вышла в плей-офф со второго места в своей группе. У команды шесть заработанных очков в трёх играх. Клуб отставал от первого места на один балл. Две последние игры «Челси» завершились победой над «Эсперансом» в групповом этапе (3:0), и победой над «Бенфикой» в 1/8 плей-оффа (4:1).

Информация для ставок

«Палмейрас» проиграл один матч из пяти

«Челси» выиграл восемь из десяти последних встреч

Три из пяти прошедших игр «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в «Челси» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.