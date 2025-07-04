 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Спортсмены и политики пришли на церемонию прощания с Жотой и его братом

вчера, 21:45

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, игравший за «Пенафиел», погибли в автокатастрофе в Испании.

Сегодня в траурной часовне прошла церемония прощания с футболистами с участием президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, президента Федерации футбола Португалии Педру Проэнса, президента «Порту» Андре Виллаш-Боаша, экс-тренера сборной Фернанду Сантуша, а также товарищей Жоты по сборной и клубу, включая Бернарду Силву, Рубена Невеша, Фабиньо, Тьяго Алькантару и его агента Жорже Мендеша.

Делегацию «Ливерпуля» возглавил гендиректор Билли Хоган, сопровождали директор Майкл Эдвардс, спортивный директор Ричард Хьюз и другие представители клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Палмер превратился в Сола Гудмана, Бэйл встретил Брэда Питта. Как футболисты провели эту неделю
Вчера, 10:03Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Экс-игрок и тренер «Рубина» Шаронов спас мальчика на матче детских команд
01 июля
Клопп — о периоде работы тренером: «Нормальной жизни у меня не было»
29 июня
Челестини: «Меня не волнует критика по поводу моего переезда в Россию»
29 июня
Челестини: «Постараюсь выучить русский язык»
29 июня
Месси отпраздновал день рождения, Араухо женился. Как футболисты провели эту неделю
27 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии17
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 