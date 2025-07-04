Спортсмены и политики пришли на церемонию прощания с Жотой и его братом

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вчера, 21:45

Нападающий «Ливерпуля» и его брат , игравший за «Пенафиел», погибли в автокатастрофе в Испании.

Сегодня в траурной часовне прошла церемония прощания с футболистами с участием президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, президента Федерации футбола Португалии Педру Проэнса, президента «Порту» Андре Виллаш-Боаша, экс-тренера сборной Фернанду Сантуша, а также товарищей Жоты по сборной и клубу, включая Бернарду Силву, Рубена Невеша, Фабиньо, Тьяго Алькантару и его агента Жорже Мендеша.

Делегацию «Ливерпуля» возглавил гендиректор Билли Хоган, сопровождали директор Майкл Эдвардс, спортивный директор Ричард Хьюз и другие представители клуба.