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«Ноттингем Форест» проявляет интерес к защитнику «Лестера»

вчера, 22:51

Защитник «Лестера» и сборной Дании Виктор Кристансен привлек внимание «Ноттингем Форест».

По информации источника, также за игроком следит «Сандерленд».

В настоящее время его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2028 года.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 01:31
Это может стать взаимовыгодным подписанием для лесников и Виктора - первые получат классного перспективного молодого защитника, второй - шанс играть за весьма сильный на данный момент клуб. Даже если не будет сразу игроком основы или будет долго игроком ротации, то всё равно вариант сейчас выглядит самым выгодным из доступных ему.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Просто вопрос, чтобы убрать два часа между комментариями, это хорошо, я только за. Вот только это никак не поможет решить проблему клонов.
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Отличная идея - убрать 2 часовой интервал. Я только за. Вот к ней как вариант дополнить суточное начисление не 400 очков, а 30 и снизить кефы до минимума. Прикольно будет и справедливо для равенства. В этом случае у фермеров спадёт урожайность, без подачи воды на футбольные поля.
Гость
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