«Ноттингем Форест» проявляет интерес к защитнику «Лестера»

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вчера, 22:51

Защитник «Лестера» и сборной Дании привлек внимание «Ноттингем Форест».

По информации источника, также за игроком следит «Сандерленд».

В настоящее время его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2028 года.