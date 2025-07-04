«Ноттингем Форест» проявляет интерес к защитнику «Лестера»

Защитник «Лестера» и сборной Дании Виктор Кристансен привлек внимание «Ноттингем Форест».
По информации источника, также за игроком следит «Сандерленд».
В настоящее время его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2028 года.
Защитник «Лестера» и сборной Дании Виктор Кристансен привлек внимание «Ноттингем Форест».
По информации источника, также за игроком следит «Сандерленд».
В настоящее время его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2028 года.
-------------------
Отличная идея - убрать 2 часовой интервал. Я только за. Вот к ней как вариант дополнить суточное начисление не 400 очков, а 30 и снизить кефы до минимума. Прикольно будет и справедливо для равенства. В этом случае у фермеров спадёт урожайность, без подачи воды на футбольные поля.
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Отличная идея - убрать 2 часовой интервал. Я только за. Вот к ней как вариант дополнить суточное начисление не 400 очков, а 30 и снизить кефы до минимума. Прикольно будет и справедливо для равенства. В этом случае у фермеров спадёт урожайность, без подачи воды на футбольные поля.