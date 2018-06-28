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Сумма отступных за Роналду уменьшилась до 120 млн евро

сегодня, 15:42

По данным из испанской прессы, руководство «Реала» и Криштиану Роналду договорились об уменьшении суммы отступных в контракте игрока.

Утверждается, что теперь вместо 1 млрд евро клаусула составляет 120 млн евро. Это связано с тем, чтобы у Криштиану появились реальные возможности покинуть «королевский клуб». 

Однако в контракте по-прежнему присутствует ряд пунктов, которые затрудняют потенциальный переход Роналду в другую команду. Форварда, например, не могут приобрести «Барселона», ПСЖ, а также другие клубы, в которых практикуется португальский язык. 

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается удовлетворять требования Роналду по зарплате.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:37
скоро до 20 опустится - никому бегунок не нужен
NOVA
NOVA
сегодня в 16:36
ну 120 это уже совсем мало!! минимум 300 надо!!
drug01
drug01
сегодня в 16:34
все решат итоги чемпионата Мира!
Заброда
Заброда
сегодня в 16:27
Вылетит из чемпионата, вдвое уценят.
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 16:25
Кому дельфина ? Недорого , но проблемы с координацией падает все время и плачет
Borusik1975
Borusik1975 ответил BARCDJIN
сегодня в 16:24
BARCDJIN:
Еще уменьшится когда Суарес эту девку оттеребенькает..
Красава))
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 16:23
За гнилой старый бу мароканский товар никто переплачивать не хочет ) такое надо продавать по цене Головина
ᅠ
ответил RamonCSKA
сегодня в 16:20
RamonCSKA:
Любой китайский клуб спокойно потянет, еще есть америкосы, англичане если только челси и мю, то за 33 летнего много слишком, 2 реальных 100% варианта сразу исключили, я бы хотел посмотреть на Месси и Роналду в официальном матче в одной команде
Играть закончат, будут приглашаться в различные сборные мира. Вот тогда только будет возможность посмотреть на них в одной команде. Недолго осталось ждать)
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:19
Чем выше взлетишь , тем больней падать .
Master ШиФу
Master ШиФу
сегодня в 16:18
опечатка, не 120 млн евро а 120 млн рублей
iNels
iNels
сегодня в 16:18
"Форварда, например, не могут приобрести ... клубы, в которых практикуется португальский язык"

че?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:16
Любой китайский клуб спокойно потянет, еще есть америкосы, англичане если только челси и мю, то за 33 летнего много слишком, 2 реальных 100% варианта сразу исключили, я бы хотел посмотреть на Месси и Роналду в официальном матче в одной команде
Major League Soccer
Major League Soccer
сегодня в 16:15
Неплохо неплохо, до 5 млн рублей уменьшите сумму отступных, подключусь к торгам.
Gelious
Gelious ответил vastudio
сегодня в 16:03
vastudio:
Через неделю и Барса и ПСЖ уже будут иметь право купить его....только зачем)))
Это да. Ведь можно спокойно вылетать в четвертьфиналах и дальше. Вон, наши клубы и такого не имеют и не парятся.
vastudio
vastudio
сегодня в 15:54
Через неделю и Барса и ПСЖ уже будут иметь право купить его....только зачем)))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:54
Как все серьезно
Faustello
Faustello
сегодня в 15:54
Головин с Кутепиньо возрос в тыщу раз!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:51
Еще пару лет и его обменяют на Кутепова с доплатой Реала
Digger88
Digger88
сегодня в 15:47
Скидки выходного дня?))
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:46
Еще уменьшится когда Суарес эту девку оттеребенькает..
cska.78
cska.78
сегодня в 15:44
Кутеповым заинтересовались европейские клубы, а тут про какого-то Роналду :)
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