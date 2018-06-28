Сумма отступных за Роналду уменьшилась до 120 млн евро

По данным из испанской прессы, руководство «Реала» и Криштиану Роналду договорились об уменьшении суммы отступных в контракте игрока.



Утверждается, что теперь вместо 1 млрд евро клаусула составляет 120 млн евро. Это связано с тем, чтобы у Криштиану появились реальные возможности покинуть «королевский клуб».



Однако в контракте по-прежнему присутствует ряд пунктов, которые затрудняют потенциальный переход Роналду в другую команду. Форварда, например, не могут приобрести «Барселона», ПСЖ, а также другие клубы, в которых практикуется португальский язык.



Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается удовлетворять требования Роналду по зарплате.