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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Марадона пообещал награду в $ 10 тыс. за выдачу источника, сообщившего о его смерти

сегодня, 05:01

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов тому, кто поможет вычислить создателей аудиозаписей с информацией о его смерти.

После матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1) в Санкт-Петербурге Марадоне понадобилась помощь врачей. 57-летний аргентинец по собственной инициативе отказался от госпитализации и полетел в Москву на игру Сербии и Бразилии. Однако в то же время в соцсетях начали распространяться аудиозаписи, согласно которым Марадона скончался в результате инфаркта.

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Источник: «Марадона не был госпитализирован. Он летит в Москву на другой матч»
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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:37
Очень умный способ передать деньги своему дилеру! Гений
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил cska plus
сегодня в 10:21
cska plus:
Я назову, федун.
Отличная версия) мотив какой?)
Efimych
Efimych
сегодня в 09:23
    Знатог
    Знатог ответил Морозовский
    сегодня в 09:05
    Морозовский:
    Больше всех обеспокоены наши белорусские друзья! Ведь Диего должен сделать прорыв к небывалым футбольным высотам в этой стране до того, как Белоруссия потеряет государственность и вольётся в какую-либо процветающую страну с сильным футбольным чемпионатом! Богатырского здоровья ВЕЛИКОМУ футболисту и, чтобы его средние пальцы всегда приносили его сборной удачу!
    Беларусь видимо присоединится к Аргентине.
    eleven LC
    eleven LC ответил -Inquisitor-
    сегодня в 09:02
    Нифига у тебя фантазия!
    Я кстати говоря не сказать что Марадону люблю но считаю что Месси до него далеко,как минимум 1 кубок мира!
    ТЕРЕК и ни какой ахмат.
    ТЕРЕК и ни какой ахмат. ответил -Inquisitor-
    сегодня в 08:35
    Вот твой комм извращенческий, хахаха.
    ТЕРЕК и ни какой ахмат.
    ТЕРЕК и ни какой ахмат.
    сегодня в 08:33
    А доллАры то кокаиновые!
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 08:08
    Сам и распускает эти слухи - давно не говорили о нём.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 08:08
    Я назову, федун.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 07:58
    Больше всех обеспокоены наши белорусские друзья! Ведь Диего должен сделать прорыв к небывалым футбольным высотам в этой стране до того, как Белоруссия потеряет государственность и вольётся в какую-либо процветающую страну с сильным футбольным чемпионатом! Богатырского здоровья ВЕЛИКОМУ футболисту и, чтобы его средние пальцы всегда приносили его сборной удачу!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:53
    Диего живее всех живых!
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 07:21
    Может быть это писали из будущего?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил -Inquisitor-
    сегодня в 07:17
    -Inquisitor-:
    За гнусную клевету в порядочном обществе варят живьём, причём погружая в котёл постепенно, дабы клеветник успел осознать весь ужас своего гнусного поступка, либо распиливают двуручной пилой, подвешивая за ноги, чтоб кровь как можно дольше поступала в мозг и презренный лгун при этом жил как можно дольше, получая наслаждение... Надеюсь, со всеми ненавистниками Аргентины, Марадоны и Месси так и поступят...
    - Посадил его на бочку с порохом - пущай полетает!
    - Нельзя так с учёными людьми обращаться ... (С)
    ОлегV
    ОлегV
    сегодня в 07:15
    10 тысяч. это не серьезно.
    Хотя бы полтышок пообещал....
    авито
    авито ответил -Inquisitor-
    сегодня в 07:04
    -Inquisitor-:
    За гнусную клевету в порядочном обществе варят живьём, причём погружая в котёл постепенно, дабы клеветник успел осознать весь ужас своего гнусного поступка, либо распиливают двуручной пилой, подвешивая за ноги, чтоб кровь как можно дольше поступала в мозг и презренный лгун при этом жил как можно дольше, получая наслаждение... Надеюсь, со всеми ненавистниками Аргентины, Марадоны и Месси так и поступят...
    Ну Вы и заерюга товарищ Инквизитор))) Аргентина чемпион!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:59
    Перебрал - бывает.
    -Inquisitor-
    -Inquisitor-
    сегодня в 06:53
    За гнусную клевету в порядочном обществе варят живьём, причём погружая в котёл постепенно, дабы клеветник успел осознать весь ужас своего гнусного поступка, либо распиливают двуручной пилой, подвешивая за ноги, чтоб кровь как можно дольше поступала в мозг и презренный лгун при этом жил как можно дольше, получая наслаждение... Надеюсь, со всеми ненавистниками Аргентины, Марадоны и Месси так и поступят...
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 06:49
    Это был украинский пранкер Вольнов,которого так клятвенно обещались изловить российские спецслужбы,но не смогли)
    weinmar
    weinmar
    сегодня в 06:34
    Забавно, что скажет Марадона, когда узнает, что он "пообещал" такую награду))
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 06:19
    Марадона и сейчас живее всех живых.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:54
    Передолбанулся
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