Марадона пообещал награду в $ 10 тыс. за выдачу источника, сообщившего о его смерти

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов тому, кто поможет вычислить создателей аудиозаписей с информацией о его смерти.

После матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1) в Санкт-Петербурге Марадоне понадобилась помощь врачей. 57-летний аргентинец по собственной инициативе отказался от госпитализации и полетел в Москву на игру Сербии и Бразилии. Однако в то же время в соцсетях начали распространяться аудиозаписи, согласно которым Марадона скончался в результате инфаркта.