«Зенит» поборется с «Краснодаром» за Садулаева

1749060171

вчера, 21:02

По данным инсайдера Ивана Карпова, два клуба РПЛ ведут переговоры с «Ахматом» о переходе 25-летнего полузащитника .

Основным претендентом на игрока является «Краснодар», однако «Зенит» также давно проявляет интерес к Садулаеву, и главный тренер команды Сергей Семак мечтает видеть его в своём составе.

Кроме того, сообщается, что «Ахмат» планирует получить за Садулаева не менее 10 млн евро, так как весной клуб продлил с ним контракт до 2029 года.