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«Зенит» поборется с «Краснодаром» за Садулаева

вчера, 21:02

По данным инсайдера Ивана Карпова, два клуба РПЛ ведут переговоры с «Ахматом» о переходе 25-летнего полузащитника Лечи Садулаева.

Основным претендентом на игрока является «Краснодар», однако «Зенит» также давно проявляет интерес к Садулаеву, и главный тренер команды Сергей Семак мечтает видеть его в своём составе.

Кроме того, сообщается, что «Ахмат» планирует получить за Садулаева не менее 10 млн евро, так как весной клуб продлил с ним контракт до 2029 года.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 22:24
Но это все не отменяет того, что я сказал. Пример и Шапи, и Агаларов, и другие. Про Асильдарова сколько говорили. Семин его в ЛОКО очень хотел видеть.
Кто о себе заявляет, дальше продолжения развития не имеет.
gorets004
gorets004 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:22
с Дагестана и Чечни игроки того же уровня как по всей стране.может дальше будут появляться игроки ,потому что только недавно начали тренироваться и нормальные поля,а тренеров ещё нет квалифицированных .а поколение игроков 90х и 00 х в Дагестане и Чечне выросли на бетоне или кочковатом грунте. с тренерами уровня дворового любителя футбола.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 22:20
А кто вообще блистал на серьёзном уровне??? Мне только Сирхаев вспоминается. Да и то не впечатлил в ЛОКО.
gorets004
gorets004 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:16
не помню такого кроме шапи.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:14
Тема российского футбола, причём тут грузины и армяне??? СССР почти 35 лет как нет.
Capral
Capral
вчера в 22:09, ред.
Когда говоришь про кавказские команды надо конкретизировать, потому что кавказских команд много и в разное время!!!
Так что комментарий в тему!!!
Всё, разговор закончен.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:02
Причём тут Динамо Тбилисси, причём тут Арарат??? Причём вообще тут советский футбол. Расскажи мне про звёзд с Дагестана, Чечни и т.д.
Я ничего про Грузию и Армению не говорил. Опять не в тему комментарий.
Capral
Capral
вчера в 21:59
Кавказские игроки недолговечны?!
Ну да, особенно футболисты тбилисского Динамо и Арарата-70х!!!
Учи историю советского футбола!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:40
Кавказские игроки в большинстве своём недолговечны в футболе. Вспыхнут и погаснут.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:38
Как можно критиковать тренера за дикую нереализацию голевых моментов??? К Семаку вопросов много но уж точно не по Соболеву. Хотя один напрашивается: 3.. ты это чудо брал??? Прошлый сезон его в Спартаке не показательным разве был???
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:35
Соболева то с чего в зенитушке испортили??? Чем это доказано??? В прошлом сезоне за Спартак 5 голов забил, а за зенитушку 4 в этом сезоне. При этом играл меньше. Это Семак виноват, что профессиональный игрок в 28 лет из 5 голевых моментов забивает только 2???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:31
только не в Зенит.
или Краснодар, или европейский клуб.
Capral
Capral
вчера в 21:20, ред.
Однозначно, и по футбольному менталитету, и по манере игры больше подходит Краснодару. Для Мусаева- это находка, он любит и умеет работать, с такого плана игроками. В Зените его испортят, что уже было доказано- и с Соболем, и Глушенковым... Богданыч- большой специалист в этом деле, давно заслужил медаль. Но у Зенита больше возможностей заполучить игрока, a жаль, Лечи- игрок талантливый.
mbq3hw7kwuk2
mbq3hw7kwuk2
вчера в 21:09
Конечно Зенит первым взялся за дело! Игрок хороший!
6ytqkzb8qsv8
6ytqkzb8qsv8
вчера в 21:09
С Зенитом деньгами сложно мериться.
Гость
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