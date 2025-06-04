Месси близок к переходу в «Ньюэллс Олд Бойз» в конце года

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть клуб.
По информации источника, бывший форвард «Барселоны» планирует перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» из Аргентины. Ожидается, что трансфер состоится в декабре 2025 года.
Ранее Месси выражал желание завершить карьеру в клубе, где начинал свой путь в футболе.
но похоже он не особо торопится и это понятно, ведь кроме футбола они практически ничего не умеют делать!!!
но похоже он не особо торопится и это понятно, ведь кроме футбола они практически ничего не умеют делать!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!