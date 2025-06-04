Месси близок к переходу в «Ньюэллс Олд Бойз» в конце года

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вчера, 22:00

Нападающий «Интер Майами» может покинуть клуб.

По информации источника, бывший форвард «Барселоны» планирует перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» из Аргентины. Ожидается, что трансфер состоится в декабре 2025 года.

Ранее Месси выражал желание завершить карьеру в клубе, где начинал свой путь в футболе.