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Месси близок к переходу в «Ньюэллс Олд Бойз» в конце года

вчера, 22:00

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть клуб.

По информации источника, бывший форвард «Барселоны» планирует перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» из Аргентины. Ожидается, что трансфер состоится в декабре 2025 года.

Ранее Месси выражал желание завершить карьеру в клубе, где начинал свой путь в футболе.

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Все комментарии
Александр Векшин
Александр Векшин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:49
...лучшая концовка для аргентинца безусловно в Барсе,
но похоже он не особо торопится и это понятно, ведь кроме футбола они практически ничего не умеют делать!!!
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:31
Для тех, кто не в курсе, я не являюсь хейтером Лионеля, а скорее наоборот, я отношусь к числу его ярых поклонников, и естественно знаю, сколько ему лет. Именно поэтому и сделал акцент на его возрасте, намекая на том, что он действительно всем всё доказал и достиг абсолютных вершин в футболе, заработав себе мировую славу и достаточное количество средств на безбедное проживание себе, своим детям и внукам, а посему пришло время красиво и главное вовремя уйти со всеми причитающимися его заслугам и достижениям почестями.
Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista
вчера в 23:27
Олд Бойз самое то )...
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:25
Месси пора на покой
протон
протон
вчера в 22:55
Все закончится там, где начиналось. Красивая история бы получилась.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:54
    j4suv8v9cu77
    j4suv8v9cu77
    вчера в 22:30
    Это будет выглядеть лучше,чем разговоры про контракт с саудитами
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:18, ред.
    При всём моём уважении к Месси в его возрасте только и играть в команде с таким названием.
    Гость
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