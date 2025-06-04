Неймар забил рукой и провалился в родном «Сантосе». Под угрозой участие звезды в ЧМ-2026

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вчера, 18:29

Анчелотти не нужен капризный балласт.

Загулы и травмы уничтожили форму Неймара

Когда начинаются разговоры о статусе бразильца в футболе, то фанаты Неймара ставят его на уровень двух главных футболистов нового века. Перебарщивают, поскольку стабильность имеет значение. Можно оценить футбольный актив «Барселоны» в лице Ламина Ямаля в безумные 402 миллиона евро, но важнее, как семнадцатилетний испанец будет играть через десять лет. Неймар десять лет назад выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны» Луиса Энрике: убрали в финале «Ювентус» Аллегри.

С Месси, Суаресом, Иньестой и Бускетсом порадовали каталонцев в Лиге чемпионов в последний раз к этому моменту. Тот Неймар был футболистом самого высокого уровня. Его отсутствие навредило Бразилии в полуфинале на домашнем ЧМ -2014, без лидера уступили 7:1 безжалостной сборной Германии. Национальная трагедия не отпускает до сих пор, «селесао» не восстановились морально, хотя давно приглашают других футболистов. Из заявки на ЧМ -2014 рядом со сборной лишь Неймар.

Но зачем новому тренеру Анчелотти на ЧМ -2026 обуза в лице ветерана, который перестал играть стабильно? Сложный вопрос, ведь Неймар это рекламный проект, а не только футбольная единица. Бразилец безумно популярен на родине, то есть футбольные чиновники хотят, чтобы вингер остался «десяткой» в команде, где недавно побил рекорд Пеле по голам за сборную. А вот с «Сантосе» атакующий хавбек выступает хуже, чем Король, ведь после возвращения пережил серию крайне слабых матчей.

На днях Неймар откровенно сыграл рукой, но сейчас не 1986 год, когда Марадона явил «Руку Бога», а судьи ничего не заметили. Бразильца удалили, а «Сантос» слабо начал сезон в Серии А, у команды 2 победы в 11 матчах и 7 поражений. Неймара совершенно не боятся соперники. В «Аль-Хиляле» он вечно был в лазарете, получая сотни миллионов евро, а на родине смог сыграть всего 181 минуту в чемпионате Бразилии без голевых действий. Подумывает перейти в «Пачуку», чтобы сыграть на клубном ЧМ -2025.

Бразильцу сложно найти подходящую команду

Неймар понимает, что играет плохо, поэтому ему нужна новая обстановка. Снова смена клуба, причем в идеале хочется получать больше денег. Роналду не рвется из Саудовской Аравии в «Спортинг», ведь в стране шейхов его держат деньги. Неймар не потянул уровень основы «Аль-Хиляла», а теперь 33-летний нападающий стал проблемой для родного клуба. «Сантосу» было выгодно возвращение Неймара в рекламных целях, но поскольку он в ужасной форме, то запланировали расставание с вингером.

«Челси» крупно повезло, что менеджеры лондонцев сумели убедить совладельца клуба Боэли не забирать Неймара у ПСЖ . Как и Эден Азар, этот технарь с оттяжкой на левый фланг спекся намного раньше, чем Месси, Суарес и Роналду. Хотя все в этой тройке потеряли скорость, только Луис завершил выступления в сборной Уругвая. Неймар вместе с другом Лионелем хочет сыграть на ЧМ -2026, а для этого надо провести хотя бы несколько месяцев на поле. В «Аль-Хиляле» сыграл 7 матчей за полтора года.

Классической проблемой Неймара остается его отец, выполняющий функции агента. Папа умеет выбивать у клубов деньги, но у него нет футбольного вкуса. Поэтому из «Барселоны» Неймар перешел в ПСЖ ради огромной зарплаты, а затем выбрал деньги других шейхов в Саудовской Аравии. Сразу говорили, что нулевой уровень местной лиги приведет Неймара в физический упадок, он перестанет тренироваться и начнет получать ещё больше травм. В Париже футболист тоже любил моделей сильнее, чем ПСЖ .

На карьеру Неймара также влияет полное футбольное невежество. Мало в мире звезд, которым настолько неинтересна игра, её развитие и вообще всё, что не связано с казино и вечеринками. Неймар не знает, кто такой Флориан Вирц. Благодаря Марсело плеймейкер скоро познакомиться с Дуэ, героем финала Лиги чемпионов, ведь бразилец – кумир Дезире. Неймар благодаря природному таланту стал иконой для многих техничных ребят, вроде Ямаля, но давно и надежно загубил собственную карьеру.

Неймар не единственная проблема Анчелотти

Карло в столовой сборной Бразилии смешно таращился на Мартинелли, пока левый вингер «Арсенала» общался с Винисиусом. Шутники вспомнили, что игрок «канониров» забил «Реалу» в Лиге чемпионов. Анчелотти вызвал Мартинелли на сборы, но слева в атаке будет Винисиус, а справа должен сыграть Рафинья. У «селесао» проблемы с центральным нападающим: Жезус из «Арсенала» не подходит для основы, а Эндрика сам Анчелотти отсеял, поскольку не доверяет малышу из «Реала», пока не сработались.

Тренеру выгодно, чтобы молодой форвард покинул Мадрид, нашел стабильную игровую практику и совершил прорыв в карьере. Тогда Бразилия получит тройку в атаке, которую можно дополнить Неймаром. Вот только если медленный и постаревший бразилец выходит на позиции «десятки», то нужны сразу два разрушителя в центре. Будет сложно сохранить баланс, если на поле сразу четыре атакующих футболиста, из которых только у Рафиньи есть репутация человека, который отрабатывает в прессинге.

Вингер научился командному футболу в «Лидсе» тренера Бьелсы, но далеко не все бразильцы такие работящие. Если не брать в расчет Алиссона и Маркиньоса, которые играют слишком далеко от гущи событий у чужих ворот, бразильцам остро не хватает опытных лидеров. Винисиус очень плохо выступает в составе сборной, хотя попробует перезапустить карьеру под руководством знакомого тренера. Рафинья не имеет богатого международного опыта, ему будет сложно сохранить форму до ЧМ -2026.

Неймар не единственная проблема сборной Бразилии, но достаточно капризов ветерана в резерве, чтобы испортить атмосферу в команде, где умеют ссориться между собой. Даже во времена Пеле хватало претензий друг к другу, хотя Гарринча, Диди и Вава были одновременно эгоистами и командными футболистами, вроде Рафиньи. Анчелотти может быть доволен формой только форварда «Барселоны», со всеми остальными футболистами придется долго и вдумчиво работать, чтобы создать футбольный шедевр.