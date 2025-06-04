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ФИФА снизила цены на билеты на матч открытия КЧМ-2025

вчера, 22:50

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. Матч открытия турнира пройдёт между «Интер Майами» и «Аль-Ахли».

По информации источника, на трибунах по-прежнему остаются десятки тысяч непроданных мест.

Стадион вмещает 65 326 зрителей. ФИФА рассчитывала на высокую посещаемость благодаря участию «Интер Майами», поскольку Лионель Месси, выступающий за этот клуб, считается лицом футбола в США.

На платформах, через которые ФИФА продаёт билеты на турнир, цена на матч открытия снизилась до 55 долларов. В мае билеты стоили вдвое дороже, а в январе и декабре самые доступные места оценивались в 230 и 349 долларов соответственно.

Теперь ФИФА надеется, что сниженные цены привлекут людей во время рекламной кампании в последнюю неделю перед турниром.

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Перевод с nytimes.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:42
высокие цены на билеты давно были проблемой.
а глобальной неудачей стали провальные переговоры ФИФА с Apple TV+
2wz5n65ctpta
2wz5n65ctpta
вчера в 23:17
А нам всё равно сколько будут стоить!
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:16
Спасибо
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:06
Проверили.

Да, Вы правы. Сделали откат всех ставок на данный матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:54
Ув админы! Матч Волсунгур-Тор похоже неправильно у вас записан!Тор вроде дома играет
Гость
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