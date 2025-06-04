Бывший футболист «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году.
Кто выиграет «Золотой мяч»? Ламин Ямаль.
В завершившемся сезоне Ямаль провёл 55 матчей за «Барселону», в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
А кто решает "ценность"? Журналисты.
Золотой мяч тоже награда по голосованию журналистов, в ней побеждает не лучший, а тот кто ПОНРАВИТСЯ или тот за кого платят. Так было с тем самым Месси и его золотыми мячами. В голосовании не принимаются аргументы логики. Журналистов подбирает хозяин награды. Журналисты голосуют не по СДЕЛАЛ что-то футболист или не сделал. Это вообще не имеет значения. А просто понравился он или нет. Может он в розовой футболке и розовых бутсах играл, как Месси, и этого достаточно. А может спонсор - Пума нужен или Адидас.
У Ямаля преимущество в том, что как оказалось по статистике - в Барселоне он титанический лидер по обводке, он пытался обвести оппонентов около 300 раз примерно, у ближайшего преследователя из Бареселоны Бальде - 110 попыток. А это и есть дэнс, дэнс, дэнс, то что нравится журналистам, да и фанатам.
А кто решает "ценность"? Журналисты.
Золотой мяч тоже награда по голосованию журналистов, в ней побеждает не лучший, а тот кто ПОНРАВИТСЯ или тот за кого платят. Так было с тем самым Месси и его золотыми мячами. В голосовании не принимаются аргументы логики. Журналистов подбирает хозяин награды. Журналисты голосуют не по СДЕЛАЛ что-то футболист или не сделал. Это вообще не имеет значения. А просто понравился он или нет. Может он в розовой футболке и розовых бутсах играл, как Месси, и этого достаточно. А может спонсор - Пума нужен или Адидас.
У Ямаля преимущество в том, что как оказалось по статистике - в Барселоне он титанический лидер по обводке, он пытался обвести оппонентов около 300 раз примерно, у ближайшего преследователя из Бареселоны Бальде - 110 попыток. А это и есть дэнс, дэнс, дэнс, то что нравится журналистам, да и фанатам.