Луиш Фигу ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч»

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вчера, 20:22

Бывший футболист «Реала», «Барселоны» и «Интера» ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году.

Кто выиграет «Золотой мяч»? Ламин Ямаль.

В завершившемся сезоне Ямаль провёл 55 матчей за «Барселону», в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.