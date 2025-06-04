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Луиш Фигу ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч»

вчера, 20:22

Бывший футболист «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу ответил на вопрос, кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году.

Кто выиграет «Золотой мяч»? Ламин Ямаль.

В завершившемся сезоне Ямаль провёл 55 матчей за «Барселону», в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:08
золотые горшки мбаппе и винисиус получили))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ catal (раскрыть)
вчера в 23:06
в интернете найдешь финал чм 2022... пересмотри.
и будь честным.
хотя бы перед самим собой
catal
catal ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Вот тот же вопрос я задаю по финалу ЧМ в Катаре, где абсолютно худший в сборной аргентины Месси и в этом матче и во всем соревновании, стал самым ценным игроком этого матча - потому что этого хотели спонсоры ПСЖ катарские шейхи, они же спонсоры ЧМ и Барселоны в которой он играл. 7 из 10 отборов выиграл Энцо Фернандес. У Месси ноль из двух. Пасы в сборной все Энцо, он лидер. У Месси самый неточный пас в команде и самый неточный удар. 4 из 9 обводок сделал Ди Мария. У Месси ноль из двух. А ценный - он. Что он СДЕЛАЛ в матче? Бегал, портил воздух. Я когда смотрел финальный матч и комментаторы кричали при каждом касании мяча Мессии "ОООО" а он все лажал и лажал, они продолжали кричать как он велик и как он решает игру - это было не постыдно уже, а тошнотно. Ничего оно не сделало.
А кто решает "ценность"? Журналисты.
Золотой мяч тоже награда по голосованию журналистов, в ней побеждает не лучший, а тот кто ПОНРАВИТСЯ или тот за кого платят. Так было с тем самым Месси и его золотыми мячами. В голосовании не принимаются аргументы логики. Журналистов подбирает хозяин награды. Журналисты голосуют не по СДЕЛАЛ что-то футболист или не сделал. Это вообще не имеет значения. А просто понравился он или нет. Может он в розовой футболке и розовых бутсах играл, как Месси, и этого достаточно. А может спонсор - Пума нужен или Адидас.
У Ямаля преимущество в том, что как оказалось по статистике - в Барселоне он титанический лидер по обводке, он пытался обвести оппонентов около 300 раз примерно, у ближайшего преследователя из Бареселоны Бальде - 110 попыток. А это и есть дэнс, дэнс, дэнс, то что нравится журналистам, да и фанатам.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:00
И желательно на голову...
Futurista
Futurista
вчера в 21:59
Ямалю пока только золотой горшок)...
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 21:58
По игре - да.. Но рано.. ☝️
Capral
Capral
вчера в 21:55
Не без этого. Во всяком случае, практически всегда давали за европейские соревнования, а не за внутренние.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:52
упражнение на логику.
до полуфиналов фаворитами были Ямаль с Рафиньей.
в полуфиналах они сыграли ярко и на высочайшем уровне.
да, проиграли в доп.время Интеру. но показали класс и результативные действия.
вопрос: что же такого в полуфиналах и финале сделал Дембеле, что их обошел?
в финале лучшими были Дуэ и Кварацхелия.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Золотой мяч окончательно превратился в награду "Лучший игрок ЛЧ" ? )))
catal
catal
вчера в 21:14
По системе гол+пас перед Ямалем выстроилась длинная очередь. Рафинья, Салах, Кейн, Дембеле, Мбаппе, Левандовски, все лучше Ямаля.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
вчера в 20:45
Дембеле должен забрать золотой мяч!
Capral
Capral
вчера в 20:42
Вообще-то, ЗМ получает лучший футболист Европы, а не лучший футболист Примеры.
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:37
Дембеле или Рафинья.
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