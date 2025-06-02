Авторы сказочного футбольного сезона. Луис Энрике в компании неожиданных победителей

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вчера, 21:30

Они опередили великих тренеров.

Когда оступаются великие тренеры, вроде Гвардиолы и Анчелотти, то главные трофеи сезона в руках у наставников, в которых сомневались. В «Наполи» не ставили на мгновенный титул Конте, а в «Барселоне» не верили, что немец Флик, приехавший в город Гауди на поезде с одним маленьким рюкзачком, изобьет «Реал». Про Арне Слота можно не рассказывать, ведь фанаты «Ливерпуля» сильно переживали из-за отказа Хаби Алонсо возглавить «красных» после Клоппа. В итоге многие, кого недооценивали или игнорировали, стали героями. Тренеры пишут и режиссируют сезон при поддержке футболистов, после главных побед и трофеев наступает их минута славы.

Луис Энрике, «Пари Сен-Жермен»

Перестроил парижан после ухода Мбаппе, уделил внимание вопросам лидерства и дисциплины. Луис Энрике стал героем сезона, ведь выиграл Лигу чемпионов и три французских трофея. Создал коллектив, где получали игровое время два голкипера, а в поле ротация была менее значительной. У ПСЖ сильный стартовый состав, грамотно собранный ещё одним героем сезона – стратегическим советником президента ПСЖ Луишем Кампушем. Тезки из Испании и Португалии подарили парижанам европейскую корону, а Дембеле шанс на «Золотой мяч».

Ханси Флик, «Барселона»

«Барселона» забила 102 мяча только в Ла Лиге – самая результативная команда в пяти ведущих лигах без поправки на количество сыгранных матчей. Флик четыре раза обыграл Анчелотти в прощальном сезоне Карло в «Реале». Опытные Левандовски, Щесны и Рафинья провели сильный сезон под руководством нового тренера. Молодые Кубарси, Педри и Ямаль явно прибавили. «Барселона» не добралась до финала Лиги чемпионов, за это надо ругать Флика и его подопечных. Зато в Испании вернули себе чемпионство и обыграли «Реал» в разных кубках.

Арне Слот, «Ливерпуль»

Чемпионство – идеальный результат для первого сезона в АПЛ . Слот оказался чистюлей, голландский наставник применил тонкую наладку в команде Клоппа, поэтому не уничтожил базис и добавил черты своего понимания футбола. Коллектив сохранили, поэтому ветераны Ван Дейк и Салах, которые планировали покинуть «Ливерпуль», теперь остаются. Мохамеду подошел новый тренер. Да, вылетели от ПСЖ из Лиги чемпионов, но только по серии пенальти. Летом чемпионам Англии нужны трансферы, и в этот раз Слот получит деньги на новичков.

Антонио Конте, «Наполи»

Чемпион Италии и новый любимчик фанатов из Неаполя, если летом не отправится на север в знакомый Турин. Конте показал прекрасные организаторские способности, взял бывших игроков «Манчестер Юнайтед» МакТоминэя и Лукаку, и сумел настроить проверенных ребят на впечатляющий забег за скудетто. «Наполи» повезло, ведь «Интер» оказался самым трагичным клубом всего сезона. Однако промахи конкурентов не отменяют работу Конте и подопечных. «Наполи» – рациональная и неудобная команда.

Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест»

Португалец не справился в концовке сезона с давлением, но состав «лесников» не подразумевал легкую борьбу за место в Лиге чемпионов. Хау из «Ньюкасла» забрал одну из путевок, а конкурент Мареска обыграл «Ноттингем Форест» в последнем туре. Но один матч не отменяет комплексную работу Эшпириту Санту с командой, которая недавно находилась у дна таблицы. Теперь там утонули надежды на успех «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Их боссы критиковали тренеров, а Эшпириту Санту заслужил ещё один сезон в Ноттингеме.

Клаудио Раньери, «Рома»

Генеральный директор «волков» Лина Сулуку решила продать Дибалу в Саудовскую Аравию. Трансфер сорвался по вине игрока, а леди-босс запретила тренеру Де Росси ставить чемпиона мира в основу. Даниэле не согласился, ведь это гордый молодой тренер. В результате сеньора Сулуку соврала владельцу «Ромы», что игроки выступили против тренера, итальянца уволили. Обман раскрылся, Лину тоже убрали, но Де Росси обиделся и не вернулся. Сменщик Юрич не справился, и только пенсионер Раньери наладил игру «Ромы» перед приездом Гасперини.

Мануэль Пеллегрини, «Бетис»

Раньери с «Ромой», а Пеллегрини с «Бетисом» не вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона. Чилийский футбольный архитектор также проиграл финал Лиги конференций своему соседу Мареске. Вместе с Энцо работали как тренер и игрок, затем наставник и ассистент, а теперь живут по соседству в Испании. Пеллегрини давно мог уйти на пенсию, но в 71 год забрался в финал еврокубка. Для «Бетиса» это событие, а прогресс команды с Иско и Антони подчеркивает, насколько крут опытный тренер команды. Построил коллектив с настоящими бойцами.

Андони Ираола, «Борнмут»

В АПЛ много интересных наставников. Франк из «Брентфорда» может перебраться в «Тоттенхэм». Хау из «Ньюкасла» снова вывел «сорок» в Лигу чемпионов. Эшпириту Санту отправил «лесников» в еврокубки. Но хочется обратить внимание на еще одного наставника, который тоже умеет ставить крепкий футбол. «Борнмут» собрал толковый состав, Ираола доверял молодым центральным защитникам и голкиперу Кепе. «Вишенки» набрали на четырнадцать очков больше, чем «Манчестер Юнайтед». Баск точно входит в список тренеров-героев сезона.

Венсан Компани, «Бавария»

Компани затмили коллеги, но напомним прошлогоднюю историю: «Бавария» потеряла чемпионское звание, отдав салатницу «Байеру» Алонсо. Затем все именитые и опытные наставники отказались работать с немецким грандом, пришлось прислушаться к Гвардиоле и пригласить очередного его футбольного ученика. Компани не справился с паутиной «Интера» Индзаги, зато у героя сезона Кейна есть первый трофей в карьере. «Бавария» сыграла в результативный и смелый футбол, а когда Компани научится ставить защиту – покажут себя в еврокубках.