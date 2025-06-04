У «Спартака» проблемы с лидером. Барко подыскивает новый клуб и мечтает помогать Месси

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вчера, 21:24

Задача москвичей – сохранить звезду.

Барко недоволен успехами конкурентов

Эсекьелю не пробиться в основу сборной Аргентины, но ему нужно место в заявке на ЧМ -2026, а для начала просто вызов от тренера Скалони. Полузащитник «Спартака» негодовал, читая предварительную заявку на мартовские поединки сборной Аргентины. Рядом со звездами – Де Паулем, МакАллистером и Фернандесом, хватало фамилий игроков, которых уверенный в себе Барко не считает футболистами уровня основы «Атлетико», «Ливерпуля» и «Челси». В заявке были Паредес из «Ромы», Паласиос из «Байера» и Ло Чельсо из «Бетиса».

Также нашлось место парням из «Комо» Перроне и Пасу. То есть из состава середняка Серии А под руководством Сеска Фабрегаса можно попасть в заявку чемпионов мира, а из «Спартака» не получилось. Атакующий Альмада из «Лиона» играл и забивал за сборную Аргентины, а 26-летний Барко не выступал за первую футбольную команду родной страны. Понятно, что Барко ревнует к успехам потенциальных конкурентов. Он завидует успеху новых резервистов в команде, где тренер постоянно ищет Месси в свежих смышлёных напарников.

Скалони вряд ли будет делать ставку на футболиста «Спартака», в основу Барко не пробиться. Но у хавбека такая же мечта, как у Вендела из «Зенита». Маркус хочет вернуться на родину, чтобы Анчелотти его заметил и просто пригласил на матчи «селесао». Тренер сборной Аргентины, хотя Скалони давно в команде, постоянно мониторит состояние аргентинцев в известных лигах. В новой предварительной заявке тренера есть Барко, но это левый защитник «Брайтона» Валентин. Отметили даже хавбека Домингеса из состава «Ноттингем Форест».

Неудачи «Спартака» ударили по мотивации

У «Зенита» будут проблемы, если тренерский штаб и футболисты начнут винить друг друга после сезона без новых трофеев в РПЛ и Кубке страны. А у «Спартака» проблемы, ведь руководство винит Станковича: тренер получил солидный трансферный бюджет, пригласил видных футболистов, а в итоге остался без финала Суперкубка, где сыграл скромный «Ростов», и без победы в РПЛ , где короновали «Краснодар». Тренеру «Спартака» нужны победы, а продление контракта с Бабичем намекает на решение Деяна остаться в Москве.

Барко не несёт ответственности за расходы клуба. Его трансферная стоимость выросла с 9 до 14 миллионов евро, однако для любого середняка из топ-5 европейских лиг это приемлемая сумма за молодого креативного хавбека, способного реализовать пенальти. Эсекьель быстро стал лидером «Спартака», но уровень РПЛ ему уже тесен. Полузащитник не откажется от предложения от клуба из топ-5 лиг, а дальше останется лишь согласовать схему оплаты и пройти проверку на поведение за пределами поля. В случае с Барко это особенно важный момент для скаутинга.

Эсекьель вроде бы остепенился, у него родился ребенок. Если занят семейными делами и футболом, то станет хорошим кандидатом на усиление клубов из Италии или Испании. Хотя пока чаще говорили о богатых командах из Бразилии. Неудачи «Спартака», а также осознание, что «Зенит» будет мстить себе и всем вокруг за провал весной, могли повлиять на мотивацию Барко. Если аргентинец считает, что москвичи не станут чемпионами через год, то какой смысл оставаться? Привязка только к зарплате в 2.5 миллиона евро.

Станковичу важно сохранить лидеров команды

Защитник Бабич и плеймейкер Барко – вожаки обновленного «Спартака». Результативный форвард Угальде, которому зимой нашли замену в лице Леви Гарсии, зная о желании костариканца уехать, не настолько важен. Как и хавбек Мартинс, который на время вышел из спячки и порадовал голами. Летом Станковичу нужно искать латералей и крутого разыгрывающего опорника, но не факт, что наставник получит много денег на трансферы. Уже потратили на игроков десятки миллионов евро, непросто получить новые транши.

Лучшим футболистом сезона в «Спартаке» фанаты назвали Маркиньоса, у которого много голевых передач, но ни одного гола в РПЛ . Немного странный выбор, ведь Барко был важнее. Видать, фанаты запомнили последние матчи, в которых бразилец с левого фланга старался, а Эсекьель призадумался об уходе. Барко, напомним, отказал «Зениту», о чем сам рассказывал. Правильно сделал, уйти из «Спартака» намного проще, если появится такое желание и найдут правильный клуб для развития карьеры шустрого аргентинца.

В случае Барко могут быть подводные камни, связанные с подготовкой и спортивной дисциплиной, иначе такой хавбек давно бы выступал в клубе из Лиги чемпионов. Барко боец, как многие аргентинцы. Точно не сильнее Алексиса МакАллистера и Энцо Фернандеса, но в случае стабильной игры в клубе, за которым следят скауты Скалони, у Аргентины появится ещё один творческий футболист. Барко выгнал старого агента, вокруг него крутятся посредники с разными вариантами. Эсекьель ведь случайно оказался в «Спартаке».

Футболист рассчитывал после США и Аргентины поиграть в одной из крупных европейских лиг. А сейчас мечтает о сборной страны. У Барко мизерные шансы вытеснить основных хавбеков, но высока вероятность понравиться тренеру Скалони благодаря творческому подходу и умению связывать игру команды. Месси с каждым годом становится медленнее. В США Лионель может создавать голы пачками, даже когда ходит по полю пешком. А в мире сборных Лионелю сложнее, все полузащитники должны работать на легенду.

Барко готов стать свитой короля, а период в «Спартаке» может ограничиться всего одним сезоном. Всегда нужно допускать, что Эсекьелю не нравится погода в Москве, ему хочется в теплые края в Бразилию. Или хотя бы в Италию, где во многих городах погода мягче. Вот только желание Барко не совпадают с потребностями «Спартака». Станковичу важно сохранить ключевых игроков, а Эсекьель в этом коротком списке. «Спартак» не идеален, но подавал признаки жизни и даже обыграл в чемпионате неудобный «Зенит».