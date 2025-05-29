Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

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вчера, 15:45

У молодых игроков прекрасная статистика.

Интересно оценить испанский сезон через призму цифр, узнав лидеров в самых важных категориях. Например, статистика показывает, что чаще всего нарушали правила на Кубо из «Реала Сосьедад» и Винисиусе из «Реал Мадрида». Форвард «Осасуны» Будимир заработал шесть пенальти, а за ним идут футболисты, которых по три раза роняли в чужих штрафных. Чаще всех работали с мячом в чужой штрафной Мбаппе и Ямаль, именно эти парни часто будут в лидерах в разных номинациях. Но начнем с оценки вратарей.

Голкипер «Эспаньола» Гарсия ведёт переговоры с «Барселоной», ведь Флик ищет перспективного вратаря. Испанец отразил почти 74 % ударов в Ла Лиге в ушедшем сезоне, сделав 145 сейвов. В категории традиционно доминируют голкиперы аутсайдеров и середняков, заставили работать известных Мамардашвили, Газзанигу и Силлесена. А главным бездельником оказался Ян Облак, словенец в шестой раз стал обладателем трофея Заморы. У голкипера «Атлетико» 15 «сухарей» – лучший результат сезона. Заодно успех Облака служит иллюстрацией проблем «Реала» и «Барселоны» в обороне, так как вратари двух главных грандов собрали меньше матчей без пропущенных мячей.

От голкиперов переходим к мастерам отборов и перехватов. Здесь тоже выше шансы на победу в номинациях у футболистов, которые не играют за главные клубы, особенно это касается категории с победными дуэлями. Больше всех отборов совершил марокканский защитник «Эспаньола» Омар Эль Хилали. В первой десятке также есть Хосе Анхель Кармона из «Севильи», который дополнительно победил по количеству успешных перехватов. Также показательно, что Вальверде из «Реала» второй в бойцовской номинации. Федерико в центре поля и справа в защите часто успешно читал игру, как Тчуамени в центре обороны. Они отстали от Кармоны из «Севильи», но футболистам «Реала» тоже пришлось страховать напарников.

В атакующих номинациях победы чаще всего одерживают футболисты «Реала» и «Барселоны», что предсказуемо. По ударам на первой строчке форвард Мбаппе, но бросается в глаза второе место Ямаля. Юный правый вингер каталонцев смело брал игру на себя и нанес больше выстрелов по чужим воротам, чем центральный форвард Левандовски. А вот по ударам в створ Роберт чуть выше. Сказывается не только опыт, но также расстояние до ворот. У Ямаля намного больше дальних ударов, вингеру было сложнее попасть в створ. А на четвертой строчке в двух номинациях бразилец Рафинья, ещё один герой сезона и новый чемпион Испании.

Ещё две невероятно любопытные статистические категории – выносы мяча от собственных ворот и выигранные дуэли. Здесь имеется в виду сумма всех единоборств, в том числе в атаке и на втором этаже. В прямолинейной категории с выносами мяча много футболистов середняков, а вот справа на картинке чуть ниже в первой тройке есть атакующий Ямаль. Ламин постоянно идет в обыгрыш и нередко побеждает. Поэтому испанец лишь немножко уступил опорнику «Осасуны» Лукасу Торро по выигранным дуэлям. Также надо отдать должное Беллингему. Хотя у Джуда серьезные проблемы с плечом, англичанин собрал 196 побед в дуэлях разного характера.

Самым успешным созидателем Ла Лиги в ушедшем сезоне был не Рафинья, как можно предположить, исходя из результатов «Барселоны», а диспетчер Алекс Баэна из «Вильярреала». «Атлетико» может подписать плеймейкера «желтой субмарины», хотя клубы АПЛ зайдут в гости после того, как Алекс отказал командам из Саудовской Аравии. Вингер Рафинья тоже решил не уезжать из Испании, продлил контракт с «Барселоной», как и его напарник Ямаль. Именно крайние форварды из чемпионского состава лидируют по количеству созданных больших шансов. Также впечатляет статистика хавбеков Педри и Модрича, и важно ругать напарников Мбаппе именно в линии атаки. У Килиана лишь 3 ассиста, хотя 15 верных моментов для коллег.

Переходим к хитрым пасам и дриблингу. Разрезающие передачи – это пасы, которые привели к удару и прошли через линии соперников. А правее список лидеров в номинации удачных обводок. У Ламина Ямаля 161 такой момент, а второй в категории – бельгийский хавбек Лукебакио из «Севильи», уступает испанцу почти в два раза. Юный игрок «Барселоны» впечатляет статистикой, ведь Мбаппе испанец тоже опередил в два раза. Техничные Винисиус, Кубо и Нико Уильямс и рядом не стояли. А вот по разрезающим передачам под удар к Ямалю близко де Пауль, Педри, Баэна и Винисиус. Хотя это отражение стиля игры команд: Левандовски часто реагировал на прострелы и навесы Ямаля, а не открывался в контратаках между линиями.

По передачам в финальную треть предсказуемо лидирует Педри. Неутомимый полузащитник «Барселоны» постоянно пасовал вперед, в полтора раза опередив Ямаля и ветерана Модрича. Успех Мбаппе тоже отмечаем, Килиан часто оттягивался в глубину, когда у «Реала» не клеилась игра. Как видно, передачи в финальную треть не для середняков, в первой десятке только элитные футболисты. А вот по сумме голевых действий лидируют звёзды вперемешку с крепкими центральными форвардами, вроде Будимира из «Осасуны» и результативного джокера «Атлетико» Серлота. Норвежец собрал 22 голевых действия, хотя не был основным нападающим у Симеоне, потому что Гризманн и Альварес тоже радовали голами мадридцев.

Мбаппе получил трофей Пичичи, награду лучшему снайперу сезона в Ла Лиге. У француза 31 гол против 27 мячей у Левандовского. Роберта выбила на время травма, поляк не сумел отобрать у новичка «Реала» европейскую «Золотую бутсу». Француз с первой попытки выиграл престижный приз, по сумме баллов опередив Дьёкереша. Голы шведа из «Спортинга» засчитывались с поправкой на коэффициент, хотя количественно у Виктора больше мячей, 39 удачных ударов в португальской лиге. А вот по голевым передачам нет равных юному Ямалю. Семнадцатилетний парень создал 13 голов для напарников в Ла Лиге – безумный успех. Также в этой категории снова выделяем Баэну из «Вильярреала», хвалим Рафинью и отмечаем, что Иско в «Бетисе» нашел себя. Но вот в финале Лиги конференций «Бетис» уступил «Челси», фаворит дожал соперника после перерыва, хотя Иско отдал голевой пас в первом тайме.