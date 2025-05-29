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Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

вчера, 15:45
Ямаль в матче с Атлетиком

У молодых игроков прекрасная статистика.

Интересно оценить испанский сезон через призму цифр, узнав лидеров в самых важных категориях. Например, статистика показывает, что чаще всего нарушали правила на Кубо из «Реала Сосьедад» и Винисиусе из «Реал Мадрида». Форвард «Осасуны» Будимир заработал шесть пенальти, а за ним идут футболисты, которых по три раза роняли в чужих штрафных. Чаще всех работали с мячом в чужой штрафной Мбаппе и Ямаль, именно эти парни часто будут в лидерах в разных номинациях. Но начнем с оценки вратарей.

Голкипер «Эспаньола» Гарсия ведёт переговоры с «Барселоной», ведь Флик ищет перспективного вратаря. Испанец отразил почти 74 % ударов в Ла Лиге в ушедшем сезоне, сделав 145 сейвов. В категории традиционно доминируют голкиперы аутсайдеров и середняков, заставили работать известных Мамардашвили, Газзанигу и Силлесена. А главным бездельником оказался Ян Облак, словенец в шестой раз стал обладателем трофея Заморы. У голкипера «Атлетико» 15 «сухарей» – лучший результат сезона. Заодно успех Облака служит иллюстрацией проблем «Реала» и «Барселоны» в обороне, так как вратари двух главных грандов собрали меньше матчей без пропущенных мячей.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

От голкиперов переходим к мастерам отборов и перехватов. Здесь тоже выше шансы на победу в номинациях у футболистов, которые не играют за главные клубы, особенно это касается категории с победными дуэлями. Больше всех отборов совершил марокканский защитник «Эспаньола» Омар Эль Хилали. В первой десятке также есть Хосе Анхель Кармона из «Севильи», который дополнительно победил по количеству успешных перехватов. Также показательно, что Вальверде из «Реала» второй в бойцовской номинации. Федерико в центре поля и справа в защите часто успешно читал игру, как Тчуамени в центре обороны. Они отстали от Кармоны из «Севильи», но футболистам «Реала» тоже пришлось страховать напарников.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

В атакующих номинациях победы чаще всего одерживают футболисты «Реала» и «Барселоны», что предсказуемо. По ударам на первой строчке форвард Мбаппе, но бросается в глаза второе место Ямаля. Юный правый вингер каталонцев смело брал игру на себя и нанес больше выстрелов по чужим воротам, чем центральный форвард Левандовски. А вот по ударам в створ Роберт чуть выше. Сказывается не только опыт, но также расстояние до ворот. У Ямаля намного больше дальних ударов, вингеру было сложнее попасть в створ. А на четвертой строчке в двух номинациях бразилец Рафинья, ещё один герой сезона и новый чемпион Испании.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

Ещё две невероятно любопытные статистические категории – выносы мяча от собственных ворот и выигранные дуэли. Здесь имеется в виду сумма всех единоборств, в том числе в атаке и на втором этаже. В прямолинейной категории с выносами мяча много футболистов середняков, а вот справа на картинке чуть ниже в первой тройке есть атакующий Ямаль. Ламин постоянно идет в обыгрыш и нередко побеждает. Поэтому испанец лишь немножко уступил опорнику «Осасуны» Лукасу Торро по выигранным дуэлям. Также надо отдать должное Беллингему. Хотя у Джуда серьезные проблемы с плечом, англичанин собрал 196 побед в дуэлях разного характера.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

Самым успешным созидателем Ла Лиги в ушедшем сезоне был не Рафинья, как можно предположить, исходя из результатов «Барселоны», а диспетчер Алекс Баэна из «Вильярреала». «Атлетико» может подписать плеймейкера «желтой субмарины», хотя клубы АПЛ зайдут в гости после того, как Алекс отказал командам из Саудовской Аравии. Вингер Рафинья тоже решил не уезжать из Испании, продлил контракт с «Барселоной», как и его напарник Ямаль. Именно крайние форварды из чемпионского состава лидируют по количеству созданных больших шансов. Также впечатляет статистика хавбеков Педри и Модрича, и важно ругать напарников Мбаппе именно в линии атаки. У Килиана лишь 3 ассиста, хотя 15 верных моментов для коллег.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

Переходим к хитрым пасам и дриблингу. Разрезающие передачи – это пасы, которые привели к удару и прошли через линии соперников. А правее список лидеров в номинации удачных обводок. У Ламина Ямаля 161 такой момент, а второй в категории – бельгийский хавбек Лукебакио из «Севильи», уступает испанцу почти в два раза. Юный игрок «Барселоны» впечатляет статистикой, ведь Мбаппе испанец тоже опередил в два раза. Техничные Винисиус, Кубо и Нико Уильямс и рядом не стояли. А вот по разрезающим передачам под удар к Ямалю близко де Пауль, Педри, Баэна и Винисиус. Хотя это отражение стиля игры команд: Левандовски часто реагировал на прострелы и навесы Ямаля, а не открывался в контратаках между линиями.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

По передачам в финальную треть предсказуемо лидирует Педри. Неутомимый полузащитник «Барселоны» постоянно пасовал вперед, в полтора раза опередив Ямаля и ветерана Модрича. Успех Мбаппе тоже отмечаем, Килиан часто оттягивался в глубину, когда у «Реала» не клеилась игра. Как видно, передачи в финальную треть не для середняков, в первой десятке только элитные футболисты. А вот по сумме голевых действий лидируют звёзды вперемешку с крепкими центральными форвардами, вроде Будимира из «Осасуны» и результативного джокера «Атлетико» Серлота. Норвежец собрал 22 голевых действия, хотя не был основным нападающим у Симеоне, потому что Гризманн и Альварес тоже радовали голами мадридцев.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

Мбаппе получил трофей Пичичи, награду лучшему снайперу сезона в Ла Лиге. У француза 31 гол против 27 мячей у Левандовского. Роберта выбила на время травма, поляк не сумел отобрать у новичка «Реала» европейскую «Золотую бутсу». Француз с первой попытки выиграл престижный приз, по сумме баллов опередив Дьёкереша. Голы шведа из «Спортинга» засчитывались с поправкой на коэффициент, хотя количественно у Виктора больше мячей, 39 удачных ударов в португальской лиге. А вот по голевым передачам нет равных юному Ямалю. Семнадцатилетний парень создал 13 голов для напарников в Ла Лиге – безумный успех. Также в этой категории снова выделяем Баэну из «Вильярреала», хвалим Рафинью и отмечаем, что Иско в «Бетисе» нашел себя. Но вот в финале Лиги конференций «Бетис» уступил «Челси», фаворит дожал соперника после перерыва, хотя Иско отдал голевой пас в первом тайме.

Мбаппе и Ямаль уничтожили соперников в Ла Лиге. Повторяют дуэль Роналду и Месси

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:52
Пусть будет большое противостояние,
Футболу это на пользу!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 09:29
Да. Много не всегда значит лучше. Разнообразие обесценивает индивидуальность.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:22
Но я тоже сократил бы лч до 16и команд, отменил бы кубок лиги, лигу наций, сократил бы чемпионат клубов мира до победителя каждого континента, убрал бы доп время. Сократил бы количество клубов во внутр чемпах до 16 максимум, соответственно, в лиге европы и конференций тоже до 16 команд. Нуи баста. Матч футбольный снова обрел бы редкость, а значит значимость.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 02:18
А вот как хочет пусть делает.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:12, ред.
Мбаппе - может быть и можно сравнить с Роналду, но Ямаль пока еще разве что до Иньесты дотягивает в не самые лучшие сезоны. Но у Иньесты был Месси, который замыкал их передачи, а у Ямаля только Рафинья и старый поляк.
112910415
112910415
вчера в 20:29
Интересно будет)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:46
А как уефа сделает ТОВАРИЩЕСКИЕ турниры, если в уставе у нее исключительно организация ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ состязаний?)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:06
Ваше мнение уважаю, но совершенно с ним не согласен. Больше добавить что-то ,нет смысла; разное понимание футбола.
6cb8c92x8448
6cb8c92x8448
вчера в 17:19
Новое противостояние, наконец-то...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:05
Вот вместо непонятных турниров, УЕФА сделало бы товарищеские турниры клубам. Например, Реал едет в Англию, где играет с Сити, Ливерпулем, Арсеналом. И командам разминка, и особо не поэкспериментируешь - на кону престиж, ведь смотреть будет весь мир.
Или обратная дорога: Арсенал попробует на испанской земле показать, что победа над Реалом не случайна.

А то будем опять смотреть, как на бестолковом турнире в США мадридцы пачками голы будут забивать какому-нибудь клубу из Азии или Южной Америки.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 16:50
Спасибо за статью, очень интересно!)
DXTK
DXTK
вчера в 16:43
Точно Мбаппе как Роналду, замыкатель, лишь голая статистика без трофеев за Реал, смешно будет если он окажется в 5 ке на ЗМ........А Ямаль это креатив, пасы, комбинации голы, конечно не Месси, но близко........плюс выиграл три трофея с Барсой, чемп+кубок +суперкубок......... испанец явно в этом сезоне вышел победителем, да и дуэли явно не было........

PS Мбаппе даже хет-трик не смог помочь Реалу обыграть Барсу...... хоть раз за 4 игры........ слабенько.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:47
Здравствуйте. Можно использовать более одного аккаунта для ставок в конкурсе.
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