Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразных связок колена во время матча за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ против сборной США (2:1).
Агент футболиста Недал Хуосе возложил вину за травму на тренерский штаб сборной Канады, а генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сообщил, что клуб оставляет за собой право на судебные разбирательства по этому вопросу.
После того как Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразных связок в марте этого года, «Бавария» начала тщательные обсуждения с представителями Футбольной ассоциации Канады о деталях этой серьёзной травмы. На встрече в Мюнхене генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен отметил, что Футбольная ассоциация Канады не полностью выполнила свои обязательства по защите здоровья Альфонсо Дэвиса. Как и любая другая национальная футбольная ассоциация, Канада должна ставить здоровье своих игроков на первый план. «Бавария» получит финансовую компенсацию за утрату Альфонсо Дэвиса в рамках программы защиты ФИФА, однако сумма компенсации ещё не определена.