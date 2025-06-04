В руководстве «Баварии» недовольны действиями Федерации футбола Канады

1749058351

вчера, 20:32

Защитник «Баварии» и сборной Канады получил разрыв крестообразных связок колена во время матча за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ против сборной США (2:1).

Агент футболиста Недал Хуосе возложил вину за травму на тренерский штаб сборной Канады, а генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сообщил, что клуб оставляет за собой право на судебные разбирательства по этому вопросу.