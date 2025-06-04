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В руководстве «Баварии» недовольны действиями Федерации футбола Канады

вчера, 20:32

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразных связок колена во время матча за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ против сборной США (2:1).

Агент футболиста Недал Хуосе возложил вину за травму на тренерский штаб сборной Канады, а генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сообщил, что клуб оставляет за собой право на судебные разбирательства по этому вопросу.

После того как Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразных связок в марте этого года, «Бавария» начала тщательные обсуждения с представителями Футбольной ассоциации Канады о деталях этой серьёзной травмы. На встрече в Мюнхене генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен отметил, что Футбольная ассоциация Канады не полностью выполнила свои обязательства по защите здоровья Альфонсо Дэвиса. Как и любая другая национальная футбольная ассоциация, Канада должна ставить здоровье своих игроков на первый план. «Бавария» получит финансовую компенсацию за утрату Альфонсо Дэвиса в рамках программы защиты ФИФА, однако сумма компенсации ещё не определена.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 21:41
Да бред это. Интересно что думает сам Дэвис.
cz69bze32ypt
cz69bze32ypt
вчера в 21:11
А нечего в сборную игроков отпускать, либо страховка должна быть шикарная.
Гость
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