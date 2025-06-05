Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций

Португалия обыграла Германию (2:1) в матче полуфинала Лиги наций.
На 48-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Германии Флориан Вирц. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счёт. На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел Португалию вперёд.
В финале Лиги наций Португалия сыграет с победителем пары Испания — Франция.
В целом, Вирц ничего не показал, игру не вёл и был мало заметен, если не считая его гола, с явным нарушением правил. Португалия играла умней, красивей и конечно техничнее и комбинационнее. Но если гости, всё таки, во 2-м тайме порадовали живым энергичным футболом, то немцы ничего не показали, кроме статичного и тупового футбола... Можно сказать, что не хватало Мусиалы, его задора, его динамики, но уверен, что при такой невыразительной игре и он не помог бы...
Я никогда не был фанатом Клоппа, но уверен, что спасти сборную может только он, потому что Нагель не тренер для такой команды как Германия- не тот калибр... Ну и при всей моей безграничной симпатии к Рону, надо признать- не место ему в сборной.
Немцы пусть поклонятся своему вратарю, если бы не он- могло быть и похуже.
Вобщем, Португалов с победой!!! Завтра поздравлю соседа!!!
В целом, Вирц ничего не показал, игру не вёл и был мало заметен, если не считая его гола, с явным нарушением правил. Португалия играла умней, красивей и конечно техничнее и комбинационнее. Но если гости, всё таки, во 2-м тайме порадовали живым энергичным футболом, то немцы ничего не показали, кроме статичного и тупового футбола... Можно сказать, что не хватало Мусиалы, его задора, его динамики, но уверен, что при такой невыразительной игре и он не помог бы...
Я никогда не был фанатом Клоппа, но уверен, что спасти сборную может только он, потому что Нагель не тренер для такой команды как Германия- не тот калибр... Ну и при всей моей безграничной симпатии к Рону, надо признать- не место ему в сборной.
Немцы пусть поклонятся своему вратарю, если бы не он- могло быть и похуже.
Вобщем, Португалов с победой!!! Завтра поздравлю соседа!!!
Да, душераздирающее зрелище. Сейчас послушал интервью Лёва, где он откровенно признал, что не хватает сборной элементарной мысли. И да, по поводу возможного отъезда Вирца, он сказал, что игрок перерос уровень Бундеса, но еще сезон, ему неплохо было бы поиграть в Германии...
Да, душераздирающее зрелище. Сейчас послушал интервью Лёва, где он откровенно признал, что не хватает сборной элементарной мысли. И да, по поводу возможного отъезда Вирца, он сказал, что игрок перерос уровень Бундеса, но еще сезон, ему неплохо было бы поиграть в Германии...
Салех, а что ты хочешь от тренера, который, фактически и проиграл игру испанцам, на недавнем ЧЕ. Неназначенный пенальти- это только следствие, но главный виновник поражения- Нагель, который пренебрёг всеми указаниями опытных специалистов...
Салех, а что ты хочешь от тренера, который, фактически и проиграл игру испанцам, на недавнем ЧЕ. Неназначенный пенальти- это только следствие, но главный виновник поражения- Нагель, который пренебрёг всеми указаниями опытных специалистов...