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Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций

сегодня, 00:04
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Португалия обыграла Германию (2:1) в матче полуфинала Лиги наций.

На 48-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Германии Флориан Вирц. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счёт. На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел Португалию вперёд.

В финале Лиги наций Португалия сыграет с победителем пары Испания — Франция.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:19
Не стареет душой ветеран...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:17
Глупое поражение немцев. И зачем эти замены после гола Вирус???
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:29
Мне всё равно, кто выиграет, но португальцы понравились. После невзрачного 1-го тайма, интересный и содержательный 2-й от Португалии. Конечно, то, как немцы проваливались в атаке, и то, как португалы остро контратаковали- всё это недоработки тренера, неумение тренера донести свою мысль и объяснить- куда бежать, кого держать...
Салех, а что ты хочешь от тренера, который, фактически и проиграл игру испанцам, на недавнем ЧЕ. Неназначенный пенальти- это только следствие, но главный виновник поражения- Нагель, который пренебрёг всеми указаниями опытных специалистов...
salleeh
salleeh
сегодня в 01:17
Привет Виктор! Ну у Лёва был «материл» получше, хотя чудил он тоже в последнее время. У Португалии есть все шансы выиграть эту ЛН. Немцы, если их можно конечно назвать немцами, выглядит очень стремно, более бесхарактерной команды я честно не помню.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:04
Привет, Салех!!!
Да, душераздирающее зрелище. Сейчас послушал интервью Лёва, где он откровенно признал, что не хватает сборной элементарной мысли. И да, по поводу возможного отъезда Вирца, он сказал, что игрок перерос уровень Бундеса, но еще сезон, ему неплохо было бы поиграть в Германии...
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:59
Получился сон.. 🤭
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:56
Жалкое зрелище эта нынешняя сборная Германии, с тренером-мальчишкой… Такую слабую или тупую сборную я честно не помню, без нападающих, без защитников, без тренера…🤮
ABir
ABir
сегодня в 00:54
Был уверен в победе немцев, старина Кри продолжает удивлять.
Futurista
Futurista ответ HE Э ГO И CT (раскрыть)
сегодня в 00:40
Ну ты сам замени...потом доложишь что получилось)...
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:38
Не думаю. Надо последние три слова заменить на три другие.. 😄
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:37
))...

Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Сделаем!!!)))
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Чего бы и не забивать, если ему все условия для этого создают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:34
Всем мирной ночи!
Спасибо за общение.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:34
Роналду продолжает забивает
Futurista
Futurista
сегодня в 00:33
Заголовок новости - страшный сон фанатов Месси)...причём наяву...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:26, ред.
По большому счету Корсары обыграли Тевтонцев на одном дыхании... и чуть ли не в меньшинстве)

Всё, беру фломастер и вычеркиваю Бундестим из ТОП списков.
Такое ощущение, что слили игру, даже не верится, что играла "немецкая машина".Вопрос даже не в проигрыше, а том КАК ИГРАЛИ!

Капрал! Разберись с Нагелем на страницах спортивной прессы!))
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 00:25
Португалы были хороши во втором тайме.. Креативить они умеют.. Авейру, конечно, мешает этой быстрой и мастеровитой команде.. Это заметно.. Но что за состав у немцев?.. Все из " Кёльна" плюс Вирц?.. 🤔😄
Capral
Capral
сегодня в 00:18
Ну а что, лично я не удивлен поражению Германии. Когда решался вопрос, кто станет ГТ Германии, на повестке стояли двое- мудрый Ф.Магат и молодой невоспитанный Нагельсманн. Под личным давлением Л.Маттеуса выбрали Нагеля. Даже не знаю, как назвать футбол Германии. Бессистемный, хаотичный, бездумный, типично немецкий, без импровизации, без выдумки. Вирца надо было удалять еще в 1-м тайме, за откровенное нарушение, а ему, даже ЖК не показали.

В целом, Вирц ничего не показал, игру не вёл и был мало заметен, если не считая его гола, с явным нарушением правил. Португалия играла умней, красивей и конечно техничнее и комбинационнее. Но если гости, всё таки, во 2-м тайме порадовали живым энергичным футболом, то немцы ничего не показали, кроме статичного и тупового футбола... Можно сказать, что не хватало Мусиалы, его задора, его динамики, но уверен, что при такой невыразительной игре и он не помог бы...

Я никогда не был фанатом Клоппа, но уверен, что спасти сборную может только он, потому что Нагель не тренер для такой команды как Германия- не тот калибр... Ну и при всей моей безграничной симпатии к Рону, надо признать- не место ему в сборной.
Немцы пусть поклонятся своему вратарю, если бы не он- могло быть и похуже.
Вобщем, Португалов с победой!!! Завтра поздравлю соседа!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:17
От души посмеюсь, если Та провалится в Баварии. Вечный сплошной косяк, который только при Алонсо выдал сильные сезоны.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:12
Все видели как Роналду выпрыгнул при подаче углового и пробил головой!?
Вопросы есть?
Вопросов нет))
Инопланетянин.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:12
Новоиспечённый баварец Та был худшим в обороне.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:12
    Николай 1
    Николай 1
    сегодня в 00:10
    Такой академический футбол, в который пыталась сыграть сборная Германии не для её нынешнего состава. Результат налицо.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:10, ред.
    В финале будет Испания или Франция, так что Португалии будет не просто
    Но в любом случае желаю Рону взять очередной титул со сборной
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    сегодня в 00:09
    Если Португалия выиграет ЛН, то я зная, что будуть орать некоторые. ЛН лучше ЧМ.
    NbKA555
    NbKA555
    сегодня в 00:08
    С победой Португалию!Заслуженная победа,гол немцев завёл по спортивному португальцев!Хорошая команда,буду в финале их поддерживать!Роналду в свои 40,смотрится более чем солидно.Забил победный гол.Машина!Всем добра!
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:08
    Красавчик Рон на высочайшем уровне играет и немцам гол забил и это в 40 лет!! Просто топ!! Что теперь критики его скажут??
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Оборона сборной Германии играла на уровне Сан Марино.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:06
    Сборная Германии превращается в заурядную европейскую команду.
    По игре...
    В обороне у немцев французский бордель, закон Марты Ришар не действует))
    Гость
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