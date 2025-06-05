Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций

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сегодня, 00:04

Португалия обыграла Германию (2:1) в матче полуфинала Лиги наций.

На 48-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Германии Флориан Вирц. На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счёт. На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел Португалию вперёд.

В финале Лиги наций Португалия сыграет с победителем пары Испания — Франция.