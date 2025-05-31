Не только Роналдо. 7 великих футболистов, которые никогда не выходили на поле в финале Лиги чемпионов

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вчера, 19:25

В эти факты просто невозможно поверить.

Лига чемпионов – один из самых важных турниров в мировом футболе, и большинство игроков стремятся в нем победить. Давайте вспомним 7 знаменитых футболистов, которые так и не сыграли в финале Лиги чемпионов. Отметим заранее, что выход в финал команды, за которую выступал игрок, не считается. Имеется в виду именно само появление на поле в решающем матче.

Роналдо

Два «Золотых мяча», два титула чемпиона мира, два чемпионских трофея Ла Лиги и огромное количество других наград составляют весьма внушительную коллекцию трофеев бразильского нападающего. Однако кубок Лиги чемпионов ускользал от Роналдо на протяжении всей его карьеры, Зубастику так и не представился шанс поднять ушастика над головой. Его «Реал» проиграл «Ювентусу» в полуфинале в сезоне-2002/03, и это была самая лучшая возможность победить в данном турнире для великого бразильца. В сезоне-2006/07«Милан», где играл Роналдо, завоевал титул, но поскольку нападающий перешел из «Реала» в середине кампании, то не смог попасть в заявку «россонери» на решающий поединок. Сейчас это правило отменили, футболист может играть за новый клуб в том же сезоне ЛЧ . Наверняка бразильцу было грустно смотреть за победой одноклубников над «Ливерпулем».

Руд ван Нистелрой

56 голов ван Нистелроя в Лиге чемпионов! Такой показатель перебили только шесть игроков за всю историю турнира. Он провел в ЛЧ 73 матча, но ни одна из этих игр не была финалом. Ближе всего к финалу нидерландец подобрался с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2001/2002, когда команда играла с «Байером» в полуфинале. В первом матче «Юнайтед» сыграл вничью 2:2 на «Олд Траффорд», ван Нистелрой забил гол, также отличился Сульшер, а за «аспириновых» забивали Баллак и Нойвилль. В Германии сыграли вничью 1:1, а это означало, что именно «Байер» прошел дальше благодаря голам, забитым на выезде. И это правило тоже больше не действует в Лиге чемпионов. Ван Нистелрой же так и не смог приблизиться к финалу даже после того, как перешел в «Реал» на позднем этапе своей карьеры.

Златан Ибрагимович

Ибрагимович сыграл 124 матча в Лиге чемпионов, выступая за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Он забил 48 голов за эти клубы в ЛЧ , причем 10 из них – в плей-офф. Однако шведу удалось пройти четвертьфинал лишь однажды. В сезоне-2009/10 он дошел до полуфинала с «Барселоной», где его предыдущая команда «Интер» выбила каталонцев из турнира и вышла в финал. У Ибрагимовича формально был еще один шанс выйти в финал, в сезоне-2022/23, когда «Милан» уступил в полуфинале «Интеру», но в том сезоне швед боролся с травмами и не сыграл ни минуты в Лиге чемпионов. Учитывая огромное количество ведущих клубов, которые представлял Златан, и большое число сыгранных им матчей, удивительно, что Ибрагимович так и не сыграл в финале.

Франческо Тотти

Карьера Тотти была длиннее, чем у большинства игроков: он начал её в 16 лет и закончил в возрасте 40. Император Рима всегда играл только за «Рому», поэтому Тотти сыграл лишь в девяти отдельных сезонах Лиги чемпионов. Он не только ни разу не выходил в финал, но и в полуфинале не появлялся. В сезоне-2006/07 Ческо помог своей команде выйти в четвертьфинал, забив и отдав голевую передачу в ответном матче 1/8 финала против «Лиона» – победили со счетом 2:0. Однако «Манчестер Юнайтед» легко расправился с «Ромой» в четвертьфинале, забив семь мячей в ответном матче, после того как итальянская команда выиграла первую встречу со счетом 2:1. «Рома» снова вышла в четвертьфинал в сезоне-2007/08, но тогда Ческо на поле не было – лечил травму бедра. Снова попался МЮ – опять выбили римлян из турнира, но теперь не так громко – с общим счетом 3:0. Недавно ответил, за кого будет болеть сегодня.

Павел Недвед

Знаменит своей дисквалификацией на финал 2002/03 против «Милана». Больше команды чеха в решающие матчи этого турнира не попадали. Павел забил мяч в ответном четвертьфинальном матче против «Барселоны», что позволило туринцам выйти в полуфинал. «Юве» в полуфинале сразился с «Реалом», эта дуэль считается классикой мирового футбола, проиграли сначала 1:2, а потом победили 3:1, Недвед забил решающий гол, а через некоторое время после этого получил желтую карточку, которая не позволила ему сыграть в финале. Тогда весь мир наблюдал за эмоциями Недведа, чеха было очень жаль по-человечески. Финал был скучным, но зато в тот вечер Андрей Шевченко вошел в историю, забив решающий пенальти.

Фабио Каннаваро

Один из величайших защитников всех времен, итальянский центральный защитник Каннаваро играл за три команды из своей родной страны – «Парму», «Интер» и «Ювентус», а также выступал за «Реал». В своем первом сезоне в Лиге чемпионов с «Интером» — спустя пять лет после того, как он последний раз выступал там с «Пармой», Каннаваро оказался ближе всего к трофею. В том сезоне «Интер» хорошо играл в защите, мало пропускал, но помешало старое правило – «Милан» забил на выезде, а «Интер» – нет. Каламбур заключается в том, что играли на одном и том же стадионе. 0:0, 1:1 – «Милан» пошел в финал побеждать «Ювентус» без Недведа.

Деннис Бергкамп

Бергкамп забил семь голов в Лиге чемпионов за «Арсенал», но «канониры» пробились в финал только под конец карьеры нидерландца. К сожалению, Арсен Венгер так и не выпустил Бергкампа на замену в матче против «Барселоны» на «Стад де Франс» в 2006 году, а это значит, что один из величайших футболистов своего поколения так и не сыграл ни разу в финале Лиги чемпионов.