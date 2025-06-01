ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов. Клуб сделал то, что не удавалось с Месси, Неймаром и Мбаппе

В финале с рекордом разгромили «Интер».
Когда ПСЖ выкарабкивался с 15-го места в основной сетке Лиги чемпионов, ни о каких надеждах на победу в турнире речи не шло. Еще раньше, когда ПСЖ покидал Килиан Мбаппе, на перспективах в ЛЧ ставили крест и шуршали о том, что катарцы теряют интерес к проекту, который за столько лет вложений и с участием таких суперзвезд не добился главного – победы в Лиге чемпионов.
И вот, это случилось. ПСЖ выиграл заветный турнир, причем сделал это красиво, стильно, с большим запасом. Чуть ли не впервые при этом участвовал в розыгрыше без готовой суперзвезды в составе, но с приготовленной прямо по ходу сезона. И более того, эта суперзвезда стала не главной фигурой в решающем матче, что только подчеркивает феноменальный потенциал и запас этого ПСЖ.
После такого матча сложно рассуждать о каких-то игровых перипетиях. Интриги и тактической борьбы попросту не было. ПСЖ не придумывал ничего особенного – он просто показал свой оптимальный футбол при идеальном составе. Уже один итог первого тайма продемонстрировал, что у «Интера» просто нет контраргументов. 13:2 по ударам к перерыву при 62-процентном владении мячом у ПСЖ. 5:0 по ударам в створ. Но главное – никаких шансов у «Интера». Точнее, был один полумомент после стандарта у Маркуса Тюрама. И все. К концу игры статистика оказалась не сильно лучше: еще три пропущенных мяча и 23:8 по ударам.
Центр решает
В целом ПСЖ переиграл «Интер» по всем статьям и по всем параметрам. Во всех линиях. Но, пожалуй, снова ключевым фактором в реализации стиля стала успешная игра троицы в полузащите. Витинья, Фабиан Руис и Жоау Невеш – это теневые творцы того блестящего успеха, которого добился нынешний ПСЖ.
Можно обратить внимание на движение этих троих в разных фазах игры. Они заполняют то пространство, которое необходимо для создания перевеса в обороне или в атаке. Опускаясь назад, они уплотняют зону в штрафной и рядом с ней так, что протиснуться крайне сложно, а переходя в атаку, позволяют тройке нападающих перемещаться в хаотичном порядке, оставляя простор и держа в уме мысль, что там точно окажется кто-то из тройки хавбеков. В таком подходе ключевую роль играет взаимопонимание и слаженность действий, всех узлов механизма, где у каждого много амплуа, но все они понимают, в какой момент нужно предпринять тот или иной шаг.
В этом сила современного ПСЖ, который и позволяет себе душить любую команду. Все те же три полузащитника создают доступность для короткой передачи любому партнеру в любой момент. Еще, конечно, стоит отметить и вклад крайних защитников в этот живой организм и в эту гибкость. При этом если один из них идет вперед, другой остается. И в нынешнем формате перекос в сторону Ашрафа Хакими, хотя и Нуну Мендеш здорово умеет и любит подключаться к атакам. Марокканцу это позволено в большей степени ввиду его опыта.
Поэтому при идеально сработавшем механизме ПСЖ у «Интера» шансов в принципе не было. Симоне Индзаги пытался что-то сделать как раз с флангами, сохраняя в центре кулак из Николо Бареллы, Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Но им противостоять топовым визави в идеальной форме было крайне сложно. Нет такой динамики и пространства для поимки соперника на увлеченности каким-то компонентом игры или перекосе, как это получалось делать с «Барселоной» и ее авантюрным подходом.
Новый Усман
Отдельно стоит отметить игру Усмана Дембеле. Его взросление и преображение, которое достигло пика в финале. Для кого-то эти слова могут показаться странными, потому что француз, забивавший чуть ли не в каждой игре, тут голами или какими-то супермоментами не отметился. Но в этом и есть зрелость. Прежний, даже очень крутой Дембеле был привязан больше к своей зоне, действовал более-менее предсказуемо со своими смещениями, ускорением и дриблингом. Он был опасен, но опасен все же немного однообразно.
Теперь Дембеле слился с подключающимися в любой зоне Руисом, Витиньей и Невешем, а также с парой поддерживающих атаку партнеров – кто бы там ни был: от Баркола и Хвичи до Маюлу и Дуэ. Тут у него две голевые передачи и еще уйма моментов, где пасы предшествовали чему-то опасному. Острота Усмана стала более умной, более хитрой, более непредсказуемой – если раньше Дембеле с мячом представлял угрозу сам по себе и был очень опасной, но единственной такой точкой напряжения, будучи с мячом в ногах, то теперь он и сам угроза, но еще и все его партнеры в округе таят не меньшую остроту, поскольку Усман может в любой момент придумать какой-то ловкий ход, чтобы доставить мяч до них.
В этом его большая сила, его большой прогресс, который делает Дембеле одним из явных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
Ну а за финал большую часть лавров получит 19-летний Дезире Дуэ, который и пару голов забил, и голевую передачу сделал. Кстати, комментаторы шутили, что вингера сменили через четыре минуты после дубля, потому что он снял футболку и получил желтую карточку. Но есть ощущение, что это не шутка. Зная, как Луис Энрике привержен дисциплине (даже при счете 5:0 он психовал, когда кто-то допускал брак), испанец решил при счете 3:0 пожертвовать игроком «в огне», несильно потеряв в качестве, чем рискнуть шальным вторым предупреждением и игрой в меньшинстве. В этом есть логика.
Как есть она и в пятом голе, забитом Сенни Маюлу, другим талантом, которому всего лишь 18 лет. Еще несколько сезонов назад мы ждали, что в гипотетическом финале ПСЖ в Лиге чемпионов все решат Месси, Неймар или Мбаппе. А теперь видим, что решают Дуэ и Маюлу. Сейчас можно уверенно говорить, что ПСЖ – лучшая команда Европы в первом полугодии 2025 года. Парижане нашли свою схему, свой ритм, своих людей. Приятно, что среди них оказался и Матвей Сафонов. Он стал пятым футболистом из России, который выиграл Лигу чемпионов. Причем не формально: поучаствовал в текущем розыгрыше в двух матчах – с «Жироной» и «Баварией». Не зря сам же прошлым летом пророчил, что чемпионство «Краснодара» и победа ПСЖ в Лиге чемпионов случатся в один сезон. Но вряд ли думал, что это произойдет так скоро.
И давайте не забывать когда пришел Абрамович Челси уже играл в ЛЧ и брал еврокубки находясь в ТОП 6 в зоне европы, в отличии от Ньюкасл который боролся за выживание, скажем те же шейх купили Сити не в тот момент когда они в начале нулевых балансировали на грани вылета и возвращались в АПЛ....... им проще было вкалдывать и доделовать то что не смогли предыдущие владельцы......и за титул они практически сразу стали биться.....и посмотрите на современный Челси сколько им нужно времени чтобы выиграть АПЛ или ЛЧ????? Боули купил победителя ЛЧ 21 года..... и превратил в крепкий сердняк уровня ЛК......
Сколько лет понадобилось Ливерпулю чтобы выиграть 1 титул в АПЛ? почти 30 лет......... А вы от Ньюкасла ждете чтобы за два года они проделали такой путь.
Челси, сити, ПСЖ столько выстрадали? все это время у них были классные владельцы, которые вкладывали деньги..... в отлии от того же Ньюкасла с Эшли, в 21 веке два раза клуб побывал в шипе..... у них были неплохие попытки с пардью и бенитесом, закрпиться в еврокубках, но им просто не давали нужных средств для решения задач........ так что кто настрадался тут большой вопрос......
И потом у Ньюкасла была шикарная возможность закрепится в европе в 90-х начале нулевых.........когда ими руководил Киган и Бобби Робсон, слишком мало времни у них на это было, сэр Бобби слишко поздно пришел возраст не позволил полюс руководство.....и с трофеями и менталитетом им также везет как и Тоттенхэму, как то об этом говорил, сравивал эти два клуба, и что забавное в один год оба клуба их выиграли 2025......
PS И потом когда я говорил про Ньюкасл и победу в ЛЧ я имел ввиду шейховский проект........ на очереди они???!!! ....... я разве установил какие то рамки за которое сороки сделают это или выиграют АПЛ........
И давайте не забывать когда пришел Абрамович Челси уже играл в ЛЧ и брал еврокубки находясь в ТОП 6 в зоне европы, в отличии от Ньюкасл который боролся за выживание, скажем те же шейх купили Сити не в тот момент когда они в начале нулевых балансировали на грани вылета и возвращались в АПЛ....... им проще было вкалдывать и доделовать то что не смогли предыдущие владельцы......и за титул они практически сразу стали биться.....и посмотрите на современный Челси сколько им нужно времени чтобы выиграть АПЛ или ЛЧ????? Боули купил победителя ЛЧ 21 года..... и превратил в крепкий сердняк уровня ЛК......
Сколько лет понадобилось Ливерпулю чтобы выиграть 1 титул в АПЛ? почти 30 лет......... А вы от Ньюкасла ждете чтобы за два года они проделали такой путь.
Челси, сити, ПСЖ столько выстрадали? все это время у них были классные владельцы, которые вкладывали деньги..... в отлии от того же Ньюкасла с Эшли, в 21 веке два раза клуб побывал в шипе..... у них были неплохие попытки с пардью и бенитесом, закрпиться в еврокубках, но им просто не давали нужных средств для решения задач........ так что кто настрадался тут большой вопрос......
И потом у Ньюкасла была шикарная возможность закрепится в европе в 90-х начале нулевых.........когда ими руководил Киган и Бобби Робсон, слишком мало времни у них на это было, сэр Бобби слишко поздно пришел возраст не позволил полюс руководство.....и с трофеями и менталитетом им также везет как и Тоттенхэму, как то об этом говорил, сравивал эти два клуба, и что забавное в один год оба клуба их выиграли 2025......
PS И потом когда я говорил про Ньюкасл и победу в ЛЧ я имел ввиду шейховский проект........ на очереди они???!!! ....... я разве установил какие то рамки за которое сороки сделают это или выиграют АПЛ........
в 2019 году Ливерпуль 2-0 Тоттенхэм уже на второй минуте поставили на точку.......
в 2020 году Бавария 1-0 ПСЖ
в 2021 году Челси 1-0 Ман Сити
2022 году Реал 1-0 Ливерпуль
2023 году Ман Сити 1-0 Интер
2024 году Реал 2-0 Боруссия
Ни в одном матче соперник ничем не мог отличится даже когда 2-0 выиграл победитель........соперник не смог гола престижа забить........
2025 году ПСЖ 5-0 Интер???? При этом ни одного гола с пенальти........
Или какой нужен финал как в 2005 году??? да таких финалов наверно по пальцам пересчитать можно...... или хотелось увидеть серию пенальти, а потом также бы гооврили что это лотерея и просто ПСЖ повезло........
Это матч ПСЖ мне напомнил Скажем финал ЛЧ 2004 года Порту Моуриньо тоже в одну калитку вынес Монако 3-0 ....ну вот примерно Интер и сыграл в стиле тех монигасков, чисто на везении проехали в финал.....а финале их просто вынесли в одну калитку........... тогда тоже многие говорили что интриги не получилось мол думали что будет равная борьба камбеки .....а там просто Порту не заметил финалиста.........ПСЖ также красиво их обыграл и взял требл.
PS Единственным достойным соперником для ПСЖ все же был Ливерпуль, проиграли лишь в серии пенальти, так что претензий к Слоту Салаху просто нету......как видим проиграли сильнейшим.......
в 2019 году Ливерпуль 2-0 Тоттенхэм уже на второй минуте поставили на точку.......
в 2020 году Бавария 1-0 ПСЖ
в 2021 году Челси 1-0 Ман Сити
2022 году Реал 1-0 Ливерпуль
2023 году Ман Сити 1-0 Интер
2024 году Реал 2-0 Боруссия
Ни в одном матче соперник ничем не мог отличится даже когда 2-0 выиграл победитель........соперник не смог гола престижа забить........
2025 году ПСЖ 5-0 Интер???? При этом ни одного гола с пенальти........
Или какой нужен финал как в 2005 году??? да таких финалов наверно по пальцам пересчитать можно...... или хотелось увидеть серию пенальти, а потом также бы гооврили что это лотерея и просто ПСЖ повезло........
Это матч ПСЖ мне напомнил Скажем финал ЛЧ 2004 года Порту Моуриньо тоже в одну калитку вынес Монако 3-0 ....ну вот примерно Интер и сыграл в стиле тех монигасков, чисто на везении проехали в финал.....а финале их просто вынесли в одну калитку........... тогда тоже многие говорили что интриги не получилось мол думали что будет равная борьба камбеки .....а там просто Порту не заметил финалиста.........ПСЖ также красиво их обыграл и взял требл.
PS Единственным достойным соперником для ПСЖ все же был Ливерпуль, проиграли лишь в серии пенальти, так что претензий к Слоту Салаху просто нету......как видим проиграли сильнейшим.......
С другой стороны даже хорошо, что Барселона не прошла, с их кавалирийскийм футболом Флика, и пропустив от Боруссии Интера кучу голов, могло закончится также плохо........тем более в последнее время ПСЖ часто с разгромным счетом огорчает каталонцев......мне бы не хотелось видеть вот такое в финале, бедные фанаты Интера.
Энрике сделал то что не смогли сделать другие, а то говорили мол выиграл ЛЧ и требл с Барсой потому что у него были Месси, Неймар и Суарес......в ПСЖ их уже нету, да и команде стало проще ведь свалил замыкатель Мбаппе игравший не ради клуба а ради денег и статистики, его переход в Реал и ноль трофеев это наглядно доказал........что он не игрок плеофф ЛЧ,
Как я и говорил Мбаппе будет в мадриде по тв сидя на диване смотреть как ПСЖ берет ЛЧ......... и завидовать. Явно Дембеле вырвался в лидеры на ЗМ, хотя не факт..........можно Хвиче его отдать, с ним ПСЖ выиграл ЛЧ.........как и Наполи первый титул более чем за 30 лет.
PS МАн Сити выиграл требл, теперь и пСЖ его выиграл, наконец шейховские проекты стали приносить желаемы успех,.......... Теперь очередь за Ньюкаслом???ПСЖ стал вторым клубом франции после Марселя выигравший главный еврокубок........
С другой стороны даже хорошо, что Барселона не прошла, с их кавалирийскийм футболом Флика, и пропустив от Боруссии Интера кучу голов, могло закончится также плохо........тем более в последнее время ПСЖ часто с разгромным счетом огорчает каталонцев......мне бы не хотелось видеть вот такое в финале, бедные фанаты Интера.
Энрике сделал то что не смогли сделать другие, а то говорили мол выиграл ЛЧ и требл с Барсой потому что у него были Месси, Неймар и Суарес......в ПСЖ их уже нету, да и команде стало проще ведь свалил замыкатель Мбаппе игравший не ради клуба а ради денег и статистики, его переход в Реал и ноль трофеев это наглядно доказал........что он не игрок плеофф ЛЧ,
Как я и говорил Мбаппе будет в мадриде по тв сидя на диване смотреть как ПСЖ берет ЛЧ......... и завидовать. Явно Дембеле вырвался в лидеры на ЗМ, хотя не факт..........можно Хвиче его отдать, с ним ПСЖ выиграл ЛЧ.........как и Наполи первый титул более чем за 30 лет.
PS МАн Сити выиграл требл, теперь и пСЖ его выиграл, наконец шейховские проекты стали приносить желаемы успех,.......... Теперь очередь за Ньюкаслом???ПСЖ стал вторым клубом франции после Марселя выигравший главный еврокубок........
ПСЖ - Интер 5-0
ПСЖ - Интер 5-0
П. С. Доброго утра всем! Интересно было почитать ваши прения. От себя хочу заметить, что всевозможные предложения по кажущемуся юзерам улучшению КП ещё ни разу, по-моему, ни к чему не приводили. Помните просто о словах, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и играйте по существующим правилам, не тратя нервы на кажущийся поиск справедливости. Всем приятной игры!
П. С. Доброго утра всем! Интересно было почитать ваши прения. От себя хочу заметить, что всевозможные предложения по кажущемуся юзерам улучшению КП ещё ни разу, по-моему, ни к чему не приводили. Помните просто о словах, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и играйте по существующим правилам, не тратя нервы на кажущийся поиск справедливости. Всем приятной игры!
Взял Золотую бутсу, забил хет-трик Барселоне, индивидуально хвалят, а требл завоёвывает бывшая команда.
ПСЖ молодцы, примкнули разом и к победителям самого престижного клубного турнира, и к ещё более элитарным обладателям требла.
Взял Золотую бутсу, забил хет-трик Барселоне, индивидуально хвалят, а требл завоёвывает бывшая команда.
ПСЖ молодцы, примкнули разом и к победителям самого престижного клубного турнира, и к ещё более элитарным обладателям требла.
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Ключевой момент кстати озвучили. Можно за вход и 0 баллов )). Иначе получается К. Ф. Х. создал условно 200 вояк и всего лишь фиксирует вход на сайт за получение 400 очков. Пусть трудятся, как и все. Тогда и уйдут фермеры. Когда почва не орошается и без плодородия, туда фермер не заедит играть и задумется о содержательных комментариях и будет вести диалоги если захочет.
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Ключевой момент кстати озвучили. Можно за вход и 0 баллов )). Иначе получается К. Ф. Х. создал условно 200 вояк и всего лишь фиксирует вход на сайт за получение 400 очков. Пусть трудятся, как и все. Тогда и уйдут фермеры. Когда почва не орошается и без плодородия, туда фермер не заедит играть и задумется о содержательных комментариях и будет вести диалоги если захочет.
Поздравления ему! Молодец!
Поздравления ему! Молодец!