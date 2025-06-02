Акинфеев опередил Игнашевича и Жиркова. Легенда ЦСКА – лидер по футбольным трофеям

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вчера, 12:29

Нет конкурентов из «Зенита» и «Спартака».

Самые титулованные – «армейцы»

Максимум за сезон в России можно выиграть три внутренних трофея, но это редкость. «Спартак» много раз побеждал в чемпионате при Романцеве, но девятикратный чемпион России Ананко лишь дважды выигрывал Кубок страны. «Красно-белые» иногда успешно выступали в еврокубках, но там были групповые раунды, а в плей-офф не получалось добрать трофеев, чтобы легенды «Спартака» собрали по 20 кубков за карьеру. Суперкубок России появился лишь в 2003 году, что тоже помогло легендам ЦСКА .

«Армейцы» семь раз побеждали в этом турнире, Акинфеев записал в коллекцию все семь кубков. После удачной для Игоря серии пенальти против «Ростова» в Суперфинале Кубка у опытного голкипера 22 трофея за карьеру. Вратарь вышел на чистое первое место, которое делил со старыми знакомыми. Защитник Игнашевич побеждал с «Локомотивом» и ЦСКА , а универсал с левого фланга Жирков выигрывал трофеи с ЦСКА , «Челси» и «Зенитом». Юрий собрал 21 ценный кубок, как у коллеги Игнашевича.

Только Жирков играл в топ-5, поэтому Дзюба назвал Юрия лучшим для него футболистом в новейшей истории российского футбола. Игнашевич и Акинфеев испугались проверить себя на ином уровне. У Жиркова путешествие в Лондон обернулось неприятностями, Юрий не адаптировался в Англии и имел проблемы с попаданием в основу «Челси» из-за конкуренции. Но Жирков играл в АПЛ и в составе другой солидной команды, вроде «Ливерпуля» или «Баварии», мог добиться успехов в еврокубках.

А вместе с Акинфеевым они выиграли для ЦСКА финал Кубка УЕФА в Лиссабоне против местного «Спортинга». Вспоминали исторический успех команды Газзаева, ровно 20 лет назад российский клуб впервые выиграл в европейском кубке. ЦСКА показал пример «Зениту», у которого две победы в больших финалах над «Рейнджерс» и МЮ . Акинфеев, помимо трофеев с ЦСКА , удачно выступил на Евро-2008, где забрались в полуфинал с Хиддинком, и подарил Черчесову четвертьфинал ЧМ -2018.

Акинфеев стабильнее, чем Аршавин

Для большинства Аршавин является главным футболистом страны последних 35 лет. Может, Мостовой с этим не согласится. Карпин вряд ли считает, что на пике формы сильно уступал крайнему форварду «Зенита». За Аршавина будет говорить прекрасная реклама, до сих пор каждый год вспоминают его покер в ворота «Ливерпуля». Фанаты «Зенита» и сборной России помнят разные по качеству матчи Андрея. А за пределами поля он сильно отличался от Акинфеева по профессионализму. Аршавин был молнией на атаке.

А вот Акинфеев светит дольше. Голкипер справился с последствиями серьезных травм и стал стабильным игроком. Продержался в футболе более двадцати лет и успел опередить Игнашевича, с которым не всегда был в хороших отношениях, хотя играли вместе в обороне сборной страны и ЦСКА . У братьев Березуцких по 20 трофеев, тоже в первой пятерке. Вспоминаем защитников «армейцев», чтобы не забыть о главном минусе при оценке Акинфеева и его места в истории. Игорь постоянно пропускал мячи в поединках Лиги чемпионов.

ЦСКА был в восьмерке лучших со Слуцким в престижном турнире, но защитники подставляли голкипера, а сам Акинфеев иногда совершал заметные ошибки. Но если суммировать всю карьеру, то Аршавин, который смотрел фильмы для взрослых в соседей комнате с футболистами «Арсенала» и приходил на тренировки после бурных вечеринок, точно в другой категории, нежели Акинфеев. Хотя это изначально зверски талантливые футболисты, Аршавин быстро потерял интерес к тяжкому труду, а вот голкипер до сих пор в порядке.

Но важно не создавать культ Акинфеева, ведь иногда голкипера награждают за статус. Последний сезон в РПЛ не был выдающимся для Игоря. Зато именно под руководством Акинфеев тренер Николич перестроил весной защиту на дуэт вместо трио в центре. Роша и Дивеев сыграли здорово, ЦСКА мало пропускал, Акинфеев редко вступал в игру. В скучнейшем финале против «Ростова» голкипер не стал героем в основное время, но в серии пенальти взял удар Сутормина. Алексей извинился за промах, но не грех уступить Акинфееву.

Рекорд вратаря будет сложно побить

Тяжело представить 23 трофея у российского футболиста, если это не сам Акинфеев. «Зенит» продолжит побеждать в РПЛ , но на севере не жалуют российских футболистов. Даже у опытного голкипера Кержакова, который собирается завершить карьеру, 17 трофеев, а между первым и последним успехом целых семнадцать лет. Михаил далеко не всегда был первым номером «Зенита», играл за другие клубы, а последний сезон просидел на скамейке, ведь Латышонок и Адамов вытеснили ветерана в запас.

Кержаков с 17 трофеями выделяется в «Зените». У Аршавина, для сравнения, всего 8 трофеев за карьеру с учетом двух побед в Казахстане. Молодым россиянам тяжело будет закрепиться в основе «Зенита» на два десятилетия, чтобы побить рекорд Акинфеева. Также можно допустить, что «Динамо», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА снова навяжут петербуржцам борьбу за чемпионство. И у клубов вроде «Локомотива» и ЦСКА не меньше шансов на кубковые успехи, чем у фаворита из Санкт-Петербурга.

Из всех претендентов на серию трофеев выделяется только Сафонов. Запасной голкипер ПСЖ красиво начал, взял четыре кубка, даже сыграл в основе в финале Кубка Франции. Катарский проект остается главным в красивой стране, набирает популярность и продолжит собирать трофеи. Доннарумма не исключил уход из ПСЖ , и это тоже козырь в пользу Сафонова, которого знают тренеры штаба Энрике. Матвей – единственный правдоподобный конкурент для Акинфеева в исторической трофейной гонке.