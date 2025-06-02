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Акинфеев опередил Игнашевича и Жиркова. Легенда ЦСКА – лидер по футбольным трофеям

вчера, 12:29
Акинфеев Игорь

Нет конкурентов из «Зенита» и «Спартака».

Самые титулованные – «армейцы»

Максимум за сезон в России можно выиграть три внутренних трофея, но это редкость. «Спартак» много раз побеждал в чемпионате при Романцеве, но девятикратный чемпион России Ананко лишь дважды выигрывал Кубок страны. «Красно-белые» иногда успешно выступали в еврокубках, но там были групповые раунды, а в плей-офф не получалось добрать трофеев, чтобы легенды «Спартака» собрали по 20 кубков за карьеру. Суперкубок России появился лишь в 2003 году, что тоже помогло легендам ЦСКА.

«Армейцы» семь раз побеждали в этом турнире, Акинфеев записал в коллекцию все семь кубков. После удачной для Игоря серии пенальти против «Ростова» в Суперфинале Кубка у опытного голкипера 22 трофея за карьеру. Вратарь вышел на чистое первое место, которое делил со старыми знакомыми. Защитник Игнашевич побеждал с «Локомотивом» и ЦСКА, а универсал с левого фланга Жирков выигрывал трофеи с ЦСКА, «Челси» и «Зенитом». Юрий собрал 21 ценный кубок, как у коллеги Игнашевича.

Только Жирков играл в топ-5, поэтому Дзюба назвал Юрия лучшим для него футболистом в новейшей истории российского футбола. Игнашевич и Акинфеев испугались проверить себя на ином уровне. У Жиркова путешествие в Лондон обернулось неприятностями, Юрий не адаптировался в Англии и имел проблемы с попаданием в основу «Челси» из-за конкуренции. Но Жирков играл в АПЛ и в составе другой солидной команды, вроде «Ливерпуля» или «Баварии», мог добиться успехов в еврокубках.

А вместе с Акинфеевым они выиграли для ЦСКА финал Кубка УЕФА в Лиссабоне против местного «Спортинга». Вспоминали исторический успех команды Газзаева, ровно 20 лет назад российский клуб впервые выиграл в европейском кубке. ЦСКА показал пример «Зениту», у которого две победы в больших финалах над «Рейнджерс» и МЮ. Акинфеев, помимо трофеев с ЦСКА, удачно выступил на Евро-2008, где забрались в полуфинал с Хиддинком, и подарил Черчесову четвертьфинал ЧМ-2018.

Акинфеев стабильнее, чем Аршавин

Для большинства Аршавин является главным футболистом страны последних 35 лет. Может, Мостовой с этим не согласится. Карпин вряд ли считает, что на пике формы сильно уступал крайнему форварду «Зенита». За Аршавина будет говорить прекрасная реклама, до сих пор каждый год вспоминают его покер в ворота «Ливерпуля». Фанаты «Зенита» и сборной России помнят разные по качеству матчи Андрея. А за пределами поля он сильно отличался от Акинфеева по профессионализму. Аршавин был молнией на атаке.

А вот Акинфеев светит дольше. Голкипер справился с последствиями серьезных травм и стал стабильным игроком. Продержался в футболе более двадцати лет и успел опередить Игнашевича, с которым не всегда был в хороших отношениях, хотя играли вместе в обороне сборной страны и ЦСКА. У братьев Березуцких по 20 трофеев, тоже в первой пятерке. Вспоминаем защитников «армейцев», чтобы не забыть о главном минусе при оценке Акинфеева и его места в истории. Игорь постоянно пропускал мячи в поединках Лиги чемпионов.

ЦСКА был в восьмерке лучших со Слуцким в престижном турнире, но защитники подставляли голкипера, а сам Акинфеев иногда совершал заметные ошибки. Но если суммировать всю карьеру, то Аршавин, который смотрел фильмы для взрослых в соседей комнате с футболистами «Арсенала» и приходил на тренировки после бурных вечеринок, точно в другой категории, нежели Акинфеев. Хотя это изначально зверски талантливые футболисты, Аршавин быстро потерял интерес к тяжкому труду, а вот голкипер до сих пор в порядке.

Но важно не создавать культ Акинфеева, ведь иногда голкипера награждают за статус. Последний сезон в РПЛ не был выдающимся для Игоря. Зато именно под руководством Акинфеев тренер Николич перестроил весной защиту на дуэт вместо трио в центре. Роша и Дивеев сыграли здорово, ЦСКА мало пропускал, Акинфеев редко вступал в игру. В скучнейшем финале против «Ростова» голкипер не стал героем в основное время, но в серии пенальти взял удар Сутормина. Алексей извинился за промах, но не грех уступить Акинфееву.

Рекорд вратаря будет сложно побить

Тяжело представить 23 трофея у российского футболиста, если это не сам Акинфеев. «Зенит» продолжит побеждать в РПЛ, но на севере не жалуют российских футболистов. Даже у опытного голкипера Кержакова, который собирается завершить карьеру, 17 трофеев, а между первым и последним успехом целых семнадцать лет. Михаил далеко не всегда был первым номером «Зенита», играл за другие клубы, а последний сезон просидел на скамейке, ведь Латышонок и Адамов вытеснили ветерана в запас.

Кержаков с 17 трофеями выделяется в «Зените». У Аршавина, для сравнения, всего 8 трофеев за карьеру с учетом двух побед в Казахстане. Молодым россиянам тяжело будет закрепиться в основе «Зенита» на два десятилетия, чтобы побить рекорд Акинфеева. Также можно допустить, что «Динамо», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА снова навяжут петербуржцам борьбу за чемпионство. И у клубов вроде «Локомотива» и ЦСКА не меньше шансов на кубковые успехи, чем у фаворита из Санкт-Петербурга.

Из всех претендентов на серию трофеев выделяется только Сафонов. Запасной голкипер ПСЖ красиво начал, взял четыре кубка, даже сыграл в основе в финале Кубка Франции. Катарский проект остается главным в красивой стране, набирает популярность и продолжит собирать трофеи. Доннарумма не исключил уход из ПСЖ, и это тоже козырь в пользу Сафонова, которого знают тренеры штаба Энрике. Матвей – единственный правдоподобный конкурент для Акинфеева в исторической трофейной гонке.

Но Сафонову ещё пахать и пахать, чтобы сравниться по статусу с вратарем ЦСКА. Благодаря правильной реакции на худшие сезоны Акинфеев восстановил пошатнувшуюся репутацию. Плохо, что не решился поиграть в составе фаворита Лиги чемпионов – тогда стал бы легендой на все времена. Но после 22 внутренних кубков у Акинфеева дома нет конкурентов. Игорь Владимирович уступал Торопу в предыдущих матчах Кубка, но в Суперфинале Николич правильно доверился ветерану и выиграл серию пенальти.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 20:01
Если ЦСКА выиграет у Краснодара матч за Суперкубок буду рад и без разницы будет к какому сезону он будет относиться!
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:21
Комментатор?!! Тоже мне, нашёл информатора. Их, комментаторов, очень много и у каждого своё мнение.)))
Из официального отчёта:
РФС утвердил календарный план соревнований на 2025 год. Известны даты проведения Суперкубка 33-го сезона и начала 34-го сезона в РПЛ
Матч за Суперкубок России 33-го сезона пройдет 12 июля 2025 года.
И хватит об этом.
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Сейчас пересмотрел как пробивались одиннадцати метровые удары в Суперфинале Кубка, так вот после этого показали и вручение кубка России ЦСКА и комментатор матча сказал что ЦСКА получил последний трофей завершившегося сезона! Вот как то так.
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 17:12
А если не ГУГЛИТЬ, а логически помыслить. Сезон 2025/2026 ещё не начался. Победители чемпионата и победители кубка, ещё неизвестны, а Супер Кубок, по вашему, уже будет разыгран.)
И ещё из официального сообщения, без гугла - Матч за Суперкубок России, который запланирован на 12 июля 2025 года, относится к сезону 2024/25.
Право на игру в Суперкубке получили команды, которые являются обладателями Кубка России и чемпионами России по футболу по итогам этого сезона: московский ЦСКА и «Краснодар»
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:40
Погуглил для проверки и вот что выдает.
Да, сезон 2024/25 можно считать успешным для ЦСКА, так как команда завоевала Кубок России, победив «Ростов» в Суперфинале (0:0, 4:3 — по пенальти).
6
MatchTV.ru
Матч за Суперкубок России запланирован на 12 июля 2025 года, но он будет относиться к следующему сезону, 2025/26.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:29
Вот до чего зависть КБ доводит. Остались в 27 раз ниже ЦСКА в РПЛ, пролетели мимо Кубка и начинают выдумывать. Не лучше ли будущее Денисова обсудить. Звезда все же
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
В Супер Кубке встречаются, чемпион сезона 2024/2025 и победитель кубка сезона 2024/2025. Эта игра является завершающей сезона 2024/2025. Этот матч будет открывать сезон 2025/2026, но относится он к сезону 2024/2025. А участники Супер Кубка сезона 2025/2026 определятся по итогам этого сезона.
Red blu
Red blu
вчера в 13:30, ред.
nik9373, Ну насчёт испугались это громко сказано. Тороп в серии пенальти в финале кубка переиграл Зенит. И ЦСКА прошел дальше в Супер финал турнира. Николичу виднее кого ставить в раму в каждом конкретном матче , а то по твоей логике Николич испугался выставить Торопа против Ростова, а против Зенита не испугался? И к тому же Тороп тоже записал на свой счёт трофей Кубок России так же как и все игроки ЦСКА и тренерский штаб, только у Акинфеева он стал 22 в карьере. Вот и все.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:27, ред.
Всё правильно описал Автор статьи. осталось взять Супер Кубок и
можно завершать карьеру. Тороп надёжен, надо дать ему дорогу.
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
Небольшая поправочка, предстоящий матч за Супер Кубок с Краснодаром уже будет относиться к следующему сезону.
Так как этот матч будет открывать сезон 2025/26.
А вот Супер финал кубка России между Ростовом и ЦСКА завершал сезон 2024/25.
Так что этот завершившийся сезон уже считается для ЦСКА удачным.
nik9373
nik9373
вчера в 13:17
Просто испугались, что с Торопом в серии пенальти может и не подфартить, а не потому что Николич решил "довериться" ветерану. Один будет стоять до пенсии с копилкой трофеев, а другие будут удивляться и утверждать: нет преемника на горизонте, пахать и пахать до Игоря...хотя спад в чемпионате налицо.
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
Игорь молодец. Самое главное, как я думаю, он предан одной команде, он легенда Армейцев. Его сейвы, выручающие команду, подтверждают что он не только самый титулованный российский футболист, но и самый лучший вратарь, настоящего времени. Вчера он подтвердил это, вытащив труднейший мяч и подарив этим кубок своей команде. Сама игра была вялая, встреча получилась унылой, без голов, однако потрясающее спасение Игоря Акинфеева в серии пенальти подарило болельщикам единственное, но такое яркое воспоминание о воскресном противостоянии. Возможно, болельщикам было бы куда интереснее дерби всея Руси, но Спартак сплоховал и закончил сезон без трофеев. Теперь Армейцам надо выиграть Супер Кубок, в игре против Краснодара, и тогда можно считать этот сезон очень удачным.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:36
Золотые слова.......

Нет конкурентов из «Зенита» и «Спартака».
И при этом финансов потрачено гораздо меньше! 🥳
Гость
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