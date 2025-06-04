Гвардиола создаёт «коллективного Де Брюйне». Первый шаг – подписание мастера коварных ударов

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вчера, 15:48

Потратили 75 миллионов евро.

Рейндерс перерос амбиции «Милана»

Известный клуб не попал в еврокубки, снова поменяли главного тренера, вернув Аллегри, а теперь ищут усиление среди ветеранов, предлагая контракт Модричу. В центре полузащиты у Фонсеки и Консейсау удачно сыграл голландский хавбек Тиджани Рейндерс. Но человек, которого родители назвали в честь легендарного нигерийца Бабангиды, бывшего форварда «Аякса», не останется частью обновленного проекта Аллегри. «Милан» летом рискует потерять целую группу ценных футболистов, начиная с Меньяна, которым интересуются в «Челси».

Полузащитник Рейндерс может встретить французского голкипера в матчах АПЛ , играя за «Манчестер Сити». Новый спортивный директор «горожан» Уго Виана разошелся ещё зимой, когда проворачивал трансферы молодых футболистов в связке с ветераном Бегиристайном. Поскольку друга и соратника Гвардиолы в итоге могут обвинить в участии в финансовых махинациях, опытный испанец решил уехать из Манчестера. Пригласили менеджером португальца Виану, бывший босс «Спортинга» предложил после Мармуша и Хусанова купить хавбека.

Логичная ставка, ведь Де Брюйне обсуждает детали контракта с «Наполи» и точно покидает «Манчестер Сити». Рейндерс не сможет заменить Кевина, поскольку это хавбек немного другого стиля и подхода. Тиджани не мешал напарникам по «Милану» Леау и Пулишичу отдавать последние передачи. По вовлеченности в атаку как плеймейкер Рейндерс уступает коллегам, зато у него 10 голов и 4 ассиста в Серии А. Результативность позволила скаутам «Манчестер Сити» поверить в успех голландца в команде, где со спины его поддержит испанец Родри.

Поскольку Рейндерсу скоро исполнится 27 лет, хавбек кует железо пока горячо, попытается заиграть в «Манчестер Сити», где будет серьезная конкуренция. Даже Филу Фодену, хотя он воспитанник клуба, Гвардиола не может гарантировать место в твердой основе. Грилиш и Доку тоже в зоне риска, если заиграет Мармуш в качестве одного из помощников Холанда. Пока неясно, где продолжит карьеру Бернарду Силва, но «Манчестер Сити» зимой подписал испанского хавбека Гонсалеса, да и Ковачича не забываем. У Рейндерса много конкурентов.

Тренер создаёт «коллективного Де Брюйне»

Вирц обойдется «Ливерпулю» в 150 миллионов евро, в «Манчестер Сити» не рискнули участвовать в аукционе, так как они много потратили за последние годы, в отличие от «красных». Сейчас у Слота есть трансферный бюджет, а Гвардиола должен устроить распродажу, чтобы хватило денежных лимитов на новые трансферы. «Манчестер Сити» не найдет буквальную замену Де Брюйне по продуктивности в атаке, но Хосеп надеется, что в схеме «4-3-2-1», где дуэт в оттяжке может состоять из Мармуша и Фодена, найдется место для атакующих хавбеков.

Судьба «Манчестер Сити» сильно зависит от Родри. Когда «Реал» предложил англичанам выкупить контракт испанца, то в ответ Гвардиола захотел обмен на Беллингема, что автоматически является вежливой формой отказа. «Манчестер Сити» нужны футболисты, которых можно настраивать под Гвардиолу. Де Брюйне тоже поменялся за время работы с Хосепом. У «горожан» универсальные солдаты не только на флангах обороны, где справа видели хавбека Нуньеша, а слева играл Йошко Гвардиол, который может работать с Диашем в центре обороны.

Бросается в глаза, что у «Манчестер Сити» очень много физически крепких футболистов. Рейндерс, играющий не так жестко и чисто, как испанец Родри, может разнообразить игру в центре. Тиджани нужен, ведь голландец умеет высоко прессинговать и отличается творческими решениями. В атакующей фазе Рейндерс напоминает порой Романа Широкова в лучших матчах бывшего игрока «Зенита». А у чужих ворот Месута Озила, хотя немец был чистой «десяткой», а Тиджани может менять позиции в центре полузащиты, где Гвардиола ищет новую кровь.

Высокий Рейндерс хорошо контролирует тело во время бега, обыгрывает соперников на скорости. Держит мяч под собой, забрать у него снаряд без нарушения правил сложно. У Тиджани опасный дальний удар, мяч коварно падает по дуге перед вратарями. Рейндерс стилистически подходит для игры с Родри и Мармушем в качестве промежуточного звена между обороной и атакой. Эти ребята могут сыграться, у них похожий вайб. Рейндерс может прибавить, в «Милане» и сборной Нидерландов он не был частью настолько продуманного проекта.

Новичку нужно сохранить индивидуальность

Гвардиоле тяжело интегрировать в командный футбол футболистов, которые давно поняли себя и не спешат меняться. Невзирая на высокую результативность, даже у норвежца Холанда в «Манчестер Сити» ещё больше проблем с сочетаемостью с остальными, чем было у Мбаппе в первом сложном сезоне в «Реале». Смертельно опасных форвардов объединяет классная голевая статистика, но за ней стоят поражения богатых клубов. Голов Холанда оказалось мало для серийных побед, поэтому приехали результативные, взрывные Мармуш и Рейндерс.

«Манчестер Сити» будет другим, всё-таки эти футболисты не умеют работать в стиле Де Брюйне. Также важно правильно подобрать третьего хавбека к Родри и Рейндерсу. Вариантов достаточно, вплоть до ставки на плеймейкера Шерки из «Лиона». Гвардиола обожает ломать футболистов под себя, и это не сравнить с требованиями Луиса Энрике просто отрабатывать в обороне и прессинговать в ПСЖ . У «Манчестер Сити» старательные футболисты, но соперники раскусили старый подход Гвардиолы, а крупные реформы всегда немного опасны.