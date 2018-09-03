Бербатов послал своего агента, когда тот предложил ему перейти в «Сити»

Знаменитый в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов сообщил, что в 2008 году на него претендовал «Манчестер Сити». В итоге он перешел в ряды «красных дьяволов» за 30 млн фунтов.
Если честно, не думаю, что я был близок к такому переходу. Мой агент сказал, что какой-то интерес имеет место. А я ответил: «Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!»
Он сказал, что «Манчестер Сити» предлагает больше денег, но дело не всегда в деньгах. Для меня это было правильное решение.
Напомним, 37-летний Бербатов продолжает выступать в Индии.
Твой фейк вчера отжигал на ветке Бернли - МЮ)
Твой фейк вчера отжигал на ветке Бернли - МЮ)
Вот и дудка вылез после отскока от Бернли.
Где ты был после порки от Хаддера и шпор?
Вот и дудка вылез после отскока от Бернли.
Где ты был после порки от Хаддера и шпор?
Был, есть и будет)
Был, есть и будет)
В этом весь липовый голубой "чемпион", не будь денег, соревновались бы с колбасой в том, кто дольше без золота АПЛ останется ))
В этом весь липовый голубой "чемпион", не будь денег, соревновались бы с колбасой в том, кто дольше без золота АПЛ останется ))
«Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!»
Это же смешно. Вместе с агентом сморозили эту ху..ю, теперь строит из себя красного дьявола. Обычный дешевый понт.
«Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!»
Это же смешно. Вместе с агентом сморозили эту ху..ю, теперь строит из себя красного дьявола. Обычный дешевый понт.