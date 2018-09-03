  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Бербатов послал своего агента, когда тот предложил ему перейти в «Сити»

сегодня, 16:59

Знаменитый в прошлом нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов сообщил, что в 2008 году на него претендовал «Манчестер Сити». В итоге он перешел в ряды «красных дьяволов» за 30 млн фунтов.

Если честно, не думаю, что я был близок к такому переходу. Мой агент сказал, что какой-то интерес имеет место. А я ответил: «Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!»

Он сказал, что «Манчестер Сити» предлагает больше денег, но дело не всегда в деньгах. Для меня это было правильное решение.

Напомним, 37-летний Бербатов продолжает выступать в Индии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ляказетт: «Уверен, что „Арсенал“ будет становиться лучше с каждой неделей»
Сегодня, 18:23 0
Куртуа: «Уровень „Реала“ выше, чем у „Челси“»
Сегодня, 17:47 17
Ярмоленко: «Надеюсь, что после перерыва „Вест Хэм“ заиграет лучше»
Сегодня, 17:39 1
Дель Пьеро: «Модрич справедливо признан лучшим игроком сезона»
Сегодня, 17:17 11
Данни: «Всё еще чувствую себя футболистом „Зенита“»
Сегодня, 14:50 23
Моуриньо пошутил о своем увольнении
Сегодня, 13:41 23
Обсудить
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:45
Раньше было больше игроков, которые ценили величие и значимость клуба, больше чем деньги. Сейчас в условный "Урожай" можно заманить топ игроков, если дать им много бабла.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:39
Бербатову респект и уважуха, вот что значит выбрать карьеру в топ-клубе а не шейхские миллионы.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:30
Владимиpъ Григорянъ:
Хаха Вот и дудка вылез после отскока от Бернли. Где ты был после порки от Хаддера и шпор?
Он глорик, который выключает матч, когда его команда сливает.
anyway
anyway
сегодня в 18:26
Владимиpъ Григорянъ:
По-моему, бомбит только у одного пользователя с авой капитана Смоллетта, который дизлайкает мои комменты, не? Твой фейк вчера отжигал на ветке Бернли - МЮ)
какой еще фейк, у тебя что так горит что везде клоны мерещатся?))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 18:10
anyway:
вполне естественная реакция Бербы, а что еще ожидать от игрока который дорожит своей репутацией)))
По-моему, бомбит только у одного пользователя с авой капитана Смоллетта, который дизлайкает мои комменты, не?
Твой фейк вчера отжигал на ветке Бернли - МЮ)
anyway
anyway
сегодня в 18:03
вполне естественная реакция Бербы, а что еще ожидать от игрока который дорожит своей репутацией)))
anyway
anyway
сегодня в 17:57
Владимиpъ Григорянъ:
Забавно, когда он об этом вспомнил только через 10 лет уже после того как сыграл за МЮ и сейчас выступает в лиге, которая соответствует его классу. «Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!» Это же смешно. Вместе с агентом сморозили эту ху..ю, теперь строит из себя красного дьявола. Обычный дешевый понт.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    сегодня в 17:56
    Хаха
    Вот и дудка вылез после отскока от Бернли.
    Где ты был после порки от Хаддера и шпор?
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 17:47
    OMG:
    Тогда МС были не денежным мешком, а мешком с деpьмом, так что перешел в клуб получше, а говорит, как будто на понижение пошел.
    В смысле "был"?))

    Был, есть и будет)
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 17:47
    "Он сказал, что «Манчестер Сити» предлагает больше денег"

    В этом весь липовый голубой "чемпион", не будь денег, соревновались бы с колбасой в том, кто дольше без золота АПЛ останется ))
    OMG
    OMG
    сегодня в 17:19
    Тогда МС были не денежным мешком, а мешком с деpьмом, так что перешел в клуб получше, а говорит, как будто на понижение пошел.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 17:14
    Спасибо тебе большое за это))
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    сегодня в 17:07
    Забавно, когда он об этом вспомнил только через 10 лет уже после того как сыграл за МЮ и сейчас выступает в лиге, которая соответствует его классу.

    «Да пошел ты! Мы отправимся в „Манчестер Юнайтед“!»

    Это же смешно. Вместе с агентом сморозили эту ху..ю, теперь строит из себя красного дьявола. Обычный дешевый понт.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100