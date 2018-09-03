  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Ленгле: «Хочу быть в основе „Барселоны“, но я должен проявить терпение»

сегодня, 11:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона8 : 2Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

Новичок «Барселоны» Клеман Ленгле понимает, что место в основном составе каталонцев еще нужно заслужить. Свой первый матч за каталонцев в Ла Лиге защитник сыграл вчера. «Сине-гранатовые» уничтожили «Уэску» со счетом 8:2.

Естественно, что любой футболист хочет играть в каждом матче, но это не всегда возможно. Я тоже хочу быть частью первой команды, но важно то, что я продолжаю учиться и расти, поскольку окружен великолепными игроками.

Я должен проявить терпение и много работать, чтобы получить свой шанс.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Что не так с Фабиньо? Всё так»
Сегодня, 11:50 0
Суарес: «Система VAR лишает радости»
Сегодня, 11:04 14
Доннарумма: «Мы хотим вернуть „Милан“ на уровень, которому он принадлежит»
Сегодня, 10:48 2
Моуриньо: «Рэшфорд - наивный мальчик»
Сегодня, 10:27 7
Сарри: «Я могу выбирать между Педро и Виллианом. Я счастливчик!»
Сегодня, 09:46 1
Максимович: «Кутепов сможет спокойно играть в чемпионате Италии»
Сегодня, 09:27 8
Обсудить
Все комментарии
nba05
nba05
сегодня в 11:48
Пике бы пора вытеснять из состава
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100