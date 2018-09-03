Ленгле: «Хочу быть в основе „Барселоны“, но я должен проявить терпение»

Новичок «Барселоны» Клеман Ленгле понимает, что место в основном составе каталонцев еще нужно заслужить. Свой первый матч за каталонцев в Ла Лиге защитник сыграл вчера. «Сине-гранатовые» уничтожили «Уэску» со счетом 8:2.

Естественно, что любой футболист хочет играть в каждом матче, но это не всегда возможно. Я тоже хочу быть частью первой команды, но важно то, что я продолжаю учиться и расти, поскольку окружен великолепными игроками.

Я должен проявить терпение и много работать, чтобы получить свой шанс.